Ремонт Октябрьского моста начнут в этом году — власти объявили аукцион почти на 1 млрд рублей

МУП «Гормост» объявил аукцион на капремонт Октябрьского моста в Новосибирске. Максимальная стоимость работ составляет 998,1 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета Новосибирска на 2022 и 2023 годы.
По данным сайта госзакупок, первый этап ремонта моста начнут после заключения контракта и завершат до 9 декабря 2022 года. Второй этап пройдет в период с 11 января по 8 декабря 2023 года. Подрядчик должен будет сделать подготовительные работы, обновить мостовое полотно, демонтировать чугунные ограждения, заменить наружное освещение. Также ему предстоит переустроить систему судовой сигнализации и контактную сеть троллейбуса, выполнить прочие ремонтные работы.
Заявки на участие в торгах принимают до 15 апреля.
Ранее мэрия сообщала, что стоимость ремонта Октябрьского моста оценивается в 2,7 миллиарда рублей. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, объявит ли «Гормост» еще одни торги на ремонт и как будут ходить троллейбусы во время замены контактной сети.
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года власти объявили аукцион на разработку проекта работ, за него были готовы заплатить 28 миллионов рублей. Документы должны были подготовить к 1 мая и отправить на экспертизу. 10 июня стало известно, что Главгосэкспертиза вернула документы на доработку. В сентябре мэр Анатолий Локоть заявил, что капитальный ремонт перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие.