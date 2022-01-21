На миллиард выросла стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

В Новосибирске выросла стоимость ремонта Октябрьского моста: прошлым летом работы оценивались в 1,6 миллиарда рублей. Теперь предварительная сумма выросла на 68%.
— Ориентировочная стоимость ремонтных работ по Октябрьскому мосту составляет в текущих ценах 2,7 миллиарда рублей с НДС. Окончательная стоимость работ будет определена после завершения проверки сметной стоимости строительства в экспертных организациях, — рассказали корреспонденту НГС в мэрии Новосибирска со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Аукцион на разработку проектной документации для капитального ремонта Октябрьского моста объявили в ноябре 2020 года. Стоимость работ оценили более чем в 28 млн рублей. Подрядчика выбрали в феврале, им стала компания из Москвы. Она должна была подготовить документы до
В мае новосибирская прокуратура потребовала от мэрии провести капитальный ремонт Октябрьского моста. Это объяснили тем, что его покрытие представляет угрозу для водителей. Тогда глава муниципального предприятия «УЗСПТС» Александр Мысик сообщил, что документация находится в «Главгосэкспертизе». Предполагалось, что ремонт начнут в этом году, если будет выделено финансирование.
Позже представитель «Главгосэкспертизы» сообщил НГС, что документацию отправили на доработку. К