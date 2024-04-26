«Обошёл подъезды, но уже никого не было»: председатель совета дома — о странностях за день до взрыва на Линейной

Виктора в момент взрыва не было дома Источник: Эмиль Фукс











В Заельцовском районном суде Новосибирска 25 апреля продолжился допрос потерпевших по делу о взрыве дома №39 по улице Линейной. Корреспондент НГС посетил заседание. Показания на суде впервые дал председатель совета дома Виктор Квитко.



Виктор вспоминает, что странности он заметил за день до трагедии, 8 февраля.

— 8 числа ко мне пришла обвиняемая (Ирина Убрах — подсудимая по делу о взрыве. — прим. ред). 7 февраля я был на дежурстве, поэтому был сонный после смены. Обвиняемая была одета в робу, показала корочку и сказала, что проверяет газовое оборудование. Говорит: «Просто проверка, осмотр. Можно я пройду посмотреть?». Я пропустил, она прошла и посмотрела, потом что-то отметила в планшете. Никаких денег не требовала, не предлагала ничего поменять. Поэтому я ничего такого и не заподозрил. Обвиняемого (Евгения Кавуна, второго подсудимого. — прим. ред) я не видел, — говорит председатель совета дома.

Подсудимые присутствуют на каждом заседании Источник: Эмиль Фукс











На этом странности 8 февраля не закончились — спустя некоторое время к Виктору обратилась соседка сверху.



— Потом через час-полтора ко мне спустилась соседка из 55 квартиры. Она сообщила мне, что у неё данные граждане поменяли шланг на газовой плите, после чего он начал травить газ. Она почувствовала запах газа и срочно позвонила в Горгаз. Специалисты сразу приехали и заменили шланг, — продолжает потерпевший.

Виктор связался со своим помощником и попросил расклеить на дверях объявления о том, что в доме работали мошенники.

— Сам я спустился и обошёл дом, зашёл в подъезды, но там никого уже не было. Думал, что вызову полицию и помогу их задержать, но никого не было.

Утром 9 февраля, когда прогремел взрыв, Виктора не было дома — он находился за городом на дне рождения матери. Когда после трагедии с ним связались соседи и силовики, он прибыл на место и дал показания.

Ранее НГС рассказывал истории других потерпевших по делу о взрыве на Линейной: Ольга Декова отказалась от иска на 6 миллионов рублей, а новосибирец Денис Краснощёков дважды получил отказ от мэрии в выплате за уничтоженную машину, хотя помогал спасать жильцов.

20 февраля 2024 года в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Кавуна и Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц» и по ст. 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».

