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Криминал Взрыв газа на Линейной эксклюзив «Не изъято ни одного шланга»: адвокат подсудимого по делу о взрыве на Линейной пожаловался Бастрыкину — что ответили в СК

«Не изъято ни одного шланга»: адвокат подсудимого по делу о взрыве на Линейной пожаловался Бастрыкину — что ответили в СК

Юрист заявил о нарушениях в ходе предварительного расследования

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Адвокат Андрей Власов считает, что доказательств вины Евгения Кавуна недостаточно

В Заельцовском районном суде Новосибирска продолжают рассматривать уголовное дело 26-летнего Евгения Кавуна и 46-летней Ирины Урбах — на сегодняшнем заседании будут допрашивать потерпевших: жителей дома № 39 на Линейной, во взрыве которого обвиняют омичей. В результате ЧП 9 февраля 2023 года погибли 15 человек и ещё 11 пострадали. Расследование уголовного дела заняло год, а перед тем, как его материалы передали в суд, адвокат Кавуна Андрей Власов пожаловался в СК и прокуратуру об ошибках в следствии. Корреспондент НГС выслушал версию юриста и узнал, что об этом говорят силовики.

Что не так со следствием — версия адвоката

Защитник Евгения Кавуна, подсудимого по делу о взрыве газа в жилом доме на Линейной, 39, заявил НГС о нарушениях в ходе расследования. По словам Андрея Власова, еще в декабре прошлого года он направлял жалобы председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и прокурору Новосибирской области Александру Бучману.

— С места происшествия, из разрушенных квартир, не было изъято ни одного газового шланга, ни одной газовой плиты, ни одного метра газовой магистрали. Обвинение моему подзащитному предъявлено в связи с тем, что он не проверил с помощью устройства возможность утечки газа, — утверждает Власов.

Адвокат считает, что вина подсудимого в использовании некачественных шлангов не доказана.

Но это опровергается нормативными актами: проверка может быть проведена и мыльным раствором. В обвинении указано, что он установил ненадлежащий газовый шланг, но нет доказательства того, какой именно, — рассказал адвокат.

Исправить нарушения, якобы допущенные следствием, уже нельзя, уверяет адвокат

Жалобу Бастрыкину перенаправили новосибирским следователям, но в удовлетворении требований отказали, добавил адвокат.

— Те нарушения, которые они допустили при сборе доказательств, невозможно исправить. Удовлетворив жалобу, они не имеют возможности повторно осмотреть место происшествия. Все остатки дома вывезены. В ответе они признают, что у них нет доказательств, — добавил Власов.

В СУ СКР по Новосибирской области НГС не раскрыли деталей жалобы адвоката, но заявили, что нарушений в ходе расследования уголовного дела не зафиксировали.

— Следственными органами расследование уголовного дела завершено. Прокурором утверждено обвинительное заключение, процессуальные нарушения не усмотрены. В настоящий момент уголовное дело находится в суде, ведется судебное следствие, — уточнили в ведомстве.

Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области на момент публикации не ответила на запрос НГС.

Что известно про лже-газовщиков

Кроме 26-летнего Евгения Кавуна, судят также 46-летнюю Ирину Урбах. В феврале прошлого года НГС писал, что оба «газовщика» работали в омской компании ООО «Межрегионгаз сервис». Урбах в суде по избранию меры пресечения в прошлом году заявила, что неофициально занимала должность контролёра, а Кавун работал монтажником. Предположительно, сообщники ходили по квартирам жильцов в паре — Урбах была контролёром, а Кавун занимался установкой и заменой оборудования.

Была ли у подсудимых необходимая для работы квалификация — неизвестно. В суде Кавун заявлял, что проходил трёхмесячные курсы слесаря, а Урбах в 2020 году числилась «инспектором» в омской компании ООО «Городская газовая служба». Но реальный опыт работы Урбах вызывал сомнения у местных властей ещё в 2020-м году. Тогда омичку признали виновной в нарушении санитарных правил на фоне пандемии — при проверке документов подтвердить её должность специалиста по газовому оборудованию не удалось.

— В материалах дела имеется служебное удостоверение Урбах И. А., а также справка, выданная ООО «Городская газовая служба», на право осуществления деятельности, которая не приостановлена. При этом в материалах дела отсутствуют сведения о том, относится ли ООО «Городская газовая служба» к организациям, имеющим право на осуществление деятельности в условиях режима повышенной готовности. Также не установлено, на каком основании Урбах И. А. имеет соответствующее удостоверение, состоит ли она в штате организации, выдавалась ли ей соответствующая справка, — сказано в решении Кировского районного суда Омска.

Кавун и Урбах не признают вину

Механизм работы Кавун кратко описывал на всё том же заседании. По его словам, собственникам предлагали осмотреть оборудование, у которого заканчивается срок эксплуатации, починить его и, если получали согласие хозяев, оформляли договоры. Кавун уверяет, что в доме №39, где произошёл взрыв, все договоры были заключены. Той же версии придерживалась и Урбах.

«Контролёр» заявила, что приехала в Новосибирск 5 февраля 2023 года, а на работу вышла в тот же день. Она ходила по квартирам, предлагала осмотреть устаревшее газовое оборудование, навязывала ремонт, собирала заявки и оформляла документы. Работы выполняли на следующий день — на место приезжал напарник и менял оборудование.

Ни Убрах, ни Кавун виновными в трагедии себя не считают. Год назад «газовщики» утверждали, что их действия не могли привести к взрыву в доме на Линейной. Показания Кавуна схожи с доводами, которые приводил в своей жалобе адвокат. «Монтажник» считает, что причиной могла стать халатность самих жильцов.

— Не согласен с обвинением, я виновным себя не считаю. Я проводил работы 6-го числа в нескольких квартирах. Спустя большое количество времени это [взрыв] произошло. Замена шланга была произведена, и жалоб [впоследствии] не было: диспетчеру никто не звонил, в газовую службу никто не обращался по поводу утечки. Прошло трое суток... [За это время] люди бы по-любому почувствовали запах газа, — говорил Кавун в феврале прошлого года.

135 потерпевших, 335 млн ущерба и больше года СИЗО

9 февраля 2023 года около 07:30 в квартире дома №39 произошла утечка газа. Он воспламенился, произошел взрыв, в результате обрушились несущие конструкции дома. Погибли 15 человек, 11 человек получили вред здоровью разной степени тяжести. Повреждено и уничтожено имущество на сумму более 360 миллионов рублей.

20 февраля в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о взрыве на Линейной. Кавуна и Урбах обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц») и по ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности»).

9 февраля новосибирцы почтили память погибших в трагедии

Потерпевшими по уголовному делу признаны 135 человек. Назначено и проведено 93 судебных экспертизы. Объём уголовного дела составляет 35 томов. Кроме того, прокуратура Новосибирской области обратилась в суд с иском о взыскании 335 миллионов рублей.

Больше года подсудимые находятся в СИЗО. Если вина лже-газовщиков будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы. Следующее судебное заседание назначено на 16 апреля — на нём планируют продолжить допрос потерпевших.

В годовщину трагедии НГС вспоминал, что происходило 9 февраля 2023 года. Весь день Новосибирск следил за спасательной операцией, а 10 февраля, в день траура, скорбел с родными и близкими погибших. Ситуацию со взрывом контролировал президент, а следствие завершили за год.

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Новосибирск Взрыв на Линейной Суд Адвокат
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