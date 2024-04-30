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Происшествия Спасатели убрали опасные конструкции с крыши дома на улице Советской после пожара

Спасатели убрали опасные конструкции с крыши дома на улице Советской после пожара

Верхние этажи здания пострадали от возгорания неделю назад

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С крыши здания убрали опасные ограждения

С обгоревшей крыши дома на улице Советской, 52/2 в Новосибирске спасатели демонтировали аварийные металлические конструкции. Об этом сообщили в паблике «МКУ Служба аварийно-спасательных работ» в социальной сети «ВКонтакте».

Пожар на последнем этаже дома вспыхнул 21 апреля, из-за возгорания почти полностью сгорела крыша и квартиры на 9 и 10-м этажах. Как рассказывала НГС одна из жительниц дома, ее новые соседи решили себе сделать камин, после этого и начался пожар. Теперь местные беспокоятся, что от дождей пострадают не только квартиры на верхних этажах, но и те, что находятся ниже.

При этом во время тушения пожара, по словам жильцов, вода бежала с крыши до третьего этажа. В многоэтажке после возгорания не было ни воды, ни отопления. В пожаре, рассказывали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, никто не пострадал, 40 человек из здания эвакуировались сами. Сейчас жильцы пострадавших квартир остановились либо у родственников, либо сняли жилье.

НГС побывал в доме без крыши, и посмотрел, как строение выглядит после пожара.

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Пожар Возгорание Демонтаж Крыша
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