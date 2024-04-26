«Вместо стен панорамный вид»: как новосибирцы из выгоревшей многоэтажки на Советской переживают ЧП — фоторепортаж с пепелища

Пожар произошел в ночь на 21 апреля Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











«Боялись огня, теперь боимся воды», — так говорят жители многоэтажки на Советской, 52/2. В ночь на 21 апреля в доме на последнем этаже вспыхнул пожар, из-за чего практически полностью сгорела крыша и квартиры на 9 и 10-м этажах. Жители переживают, что теперь от дождей пострадают не только квартиры на верхних этажах, но и те, что находятся ниже. Журналисты НГС посетили место ЧП и запечатлели масштаб происшествия.



Жительница квартиры № 52 Олеся сетует, что теперь ее семье придется жить в съемном жилье. Пожар уничтожил не только второй этаж квартиры, но и все вещи.



— Пожар начался ночью, я сразу с детьми уехала в дом, который мы сейчас снимаем. Муж остался здесь, позже позвонил, сказал, что огонь уничтожил почти всё. Теперь на месте квартиры пепелище, а вместо стен панорамный вид. Сейчас планируем снимать квартиру в городе, так как дом находится в часе езды от Новосибирска, — пояснила Олеся.

По данным МЧС, площадь пожара составила 900 квадратных метров Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жители дома переживают, что без помощи волонтеров и неравнодушных новосибирцев они не успеют восстановить кровлю до конца лета. По словам Олеси, на ее ремонт может уйти от 30 до 50 миллионов.



— Сейчас мы наняли профессиональных альпинистов, чтобы они очистили кровлю от остатков металлических конструкций, чтобы они ни на кого не упали. Стараемся как можно быстрее разобрать завалы, чтобы закрыть крышу брезентом, так как с понедельника ожидают дожди. Раньше боялись огня, теперь боимся воды, — пояснила Олеся.

Погорельцам помогают волонтеры и просто неравнодушные горожане Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам жильцов, во время тушения вода протекла до третьего этажа. Сейчас в многоэтажке нет ни горячей воды, ни отопления. Как отметила Олеся, в доме еще продолжаются следственные действия и экспертиза. После ее завершения будет известно, подлежит ли крыша восстановлению.

Жильцы продолжают разбирать завалы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











У другой жительницы дома пожар уничтожил не только часть квартиры и вещи, но и все документы. Теперь Елена и ее двое детей вынуждены жить у родственников.



— Пока живем у мамы, через пару дней планируем с детьми переехать в квартиру брата, пока он уедет на вахту. Уже потом будем искать жилье для съема. Когда начался пожар, нас вообще никто не будил; хорошо, что ребенок проснулся и увидел, что полыхает крыша, и разбудил меня. Самое удивительное, что во время пожара в доме было электричество и работал лифт, при этом, когда я выбежала в коридор, уже было воды по щиколотку, — рассказала Елена.

Огонь уничтожил 9 и 10-й этажи Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам Елены, ей пришлось нанять рабочих, чтобы разобрать завалы после пожара. Женщина боится представить, во сколько ей обойдется ремонт, так как огонь полностью уничтожил второй этаж в квартире.

В доме нет отопления и горячей воды Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как рассказали в пресс-службе МЧС России, площадь пожара составила 900 квадратных метров. Пострадавших нет — 40 человек из здания эвакуировались самостоятельно.

