В Новосибирске вспыхнул пожар — видео возгорания

Вечером 17 апреля на левом берегу Новосибирска произошел пожар. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», в городе загорелся частный дом.
Речь идет о здании, которое находится по улице Бородина в Кировском районе. В соцсети опубликовали видео пожара.
— В Кировском районе на улице Бородина горел частный дом, — сказано в сообщении.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС уточнили, что в городе загорелся неэксплуатируемый садовый дом. Пожарные прибыли на место в 19:14 часов, локализовать возгорание удалось в 19:36 часов.
— Горел садовый дом и веранда. Общая площадь пожара 30 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел в СТ «Сад НЭТИ». Пожарные ликвидировали открытое горение в 19:41 часов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
Накануне в Новосибирске в результате пожара в сарае погиб один человек. Возгорание случилось в микрорайоне Горский.