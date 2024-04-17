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Происшествия В Новосибирске вспыхнул пожар — видео возгорания

В Новосибирске вспыхнул пожар — видео возгорания

Инцидент произошел в Кировском районе

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Возгорание заметили в Кировском районе

Вечером 17 апреля на левом берегу Новосибирска произошел пожар. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», в городе загорелся частный дом.

Речь идет о здании, которое находится по улице Бородина в Кировском районе. В соцсети опубликовали видео пожара.

В Сети опубликовали видео возгорания

— В Кировском районе на улице Бородина горел частный дом, — сказано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС уточнили, что в городе загорелся неэксплуатируемый садовый дом. Пожарные прибыли на место в 19:14 часов, локализовать возгорание удалось в 19:36 часов.

— Горел садовый дом и веранда. Общая площадь пожара 30 квадратных метров, — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в СТ «Сад НЭТИ». Пожарные ликвидировали открытое горение в 19:41 часов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Накануне в Новосибирске в результате пожара в сарае погиб один человек. Возгорание случилось в микрорайоне Горский.

ПО ТЕМЕ
Пожар МЧС Новосибирск Кировский район Пожарные
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