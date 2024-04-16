Определить пол нет возможности: обгоревший труп нашли после пожара в Новосибирске

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области











В микрорайоне Горский в Новосибирске в результате пожара в сарае погиб один человек. Информация о происшествии появилась в Telegram-канале «АСТ-54 Black».



Инцидент произошел днем во вторник, 16 апреля, в здании по адресу Горская, 17.



— Внутри постройки был обнаружен сильно обгоревший человек, определить пол возможности нет, — рассказали очевидцы происшествия.



В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что сообщение о возгорании поступило в ведомство в 16:43. Горел бревенчатый сарай, на момент прибытия пожарных он горел открытым огнем по всей площади. Спустя 15 минут открытое горение было ликвидировано. При разборе завалов на месте происшествия было обнаружено тело погибшего.



На месте пожара работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

