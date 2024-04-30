Ввели режим повышенной готовности: в Новосибирске снесут два аварийных дома недалеко от монумента Славы

Дома признали аварийными, их несущие конструкции повреждены Источник: Ольга Кандикова / 2ГИС











На левом берегу Новосибирска, недалеко от монумента Славы, снесут два кирпичных дома. Документ о том, что мэрия изымает имущество, опубликовали на официальном сайте городской администрации.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, дома на ул. Пархоменко 1-й переулок, 8 и Пархоменко 1-й переулок, 10 признали аварийными и подлежащими сносу до 2033 года. Сейчас строения физически изношены в целом, повреждены их несущие конструктивные элементы. Демонтировать дома решили, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций и не причинить вред людям.

— Введен на территории города Новосибирска по переулку 1-му Пархоменко, 8 и переулку 1-му Пархоменко, 10 режим повышенной готовности, — сообщили в пресс-центре.

К расселению домов хотят приступить в 2024 году, сейчас планов о том, что появится на территории готовящихся к сносу зданий, нет. Сейчас двум домам на ул. Пархоменко 1-й переулок по 92 года.