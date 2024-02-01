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Снесут здание и разобьют зеленую зону: вместо старейшего ДК на левом берегу Новосибирска появится место отдыха

Строение не подлежит восстановлению

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По планам мэрии место отдыха должно появится в этом году

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На месте старейшего Дома культуры на левом берегу Новосибирска решила разбить зеленую зону. Об этом сообщил Вадим Полещук, начальник управления по благоустройству общественных пространств.

Вадим Полещук во время отчета о проделанной работе за год поделился планами, что в 2024 году на месте здания Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского, 19 в Ленинском районе благоустроят зеленую территорию. Подробности проекта он не уточнил, НГС направил запрос в мэрию.

Пять лет назад мэр Анатолий Локоть заявил, что строение решили снести из-за плохого технического состояния. Эксперты решили, что восстановить здание невозможно. То, что восстановить здание нельзя, тогда корреспонденту НГС подтвердила руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова. Одна из причин, по её словам, — то, что здание расположено внутри жилого квартала.

В 2023 году объявили аукцион на снос здания. Заказчик готов заплатить за снос сооружения более 25 миллионов рублей.

Здание было построено в 1931–1933 годах, первоначально в нём размещалась фабрика-кухня, а затем — клуб завода, который стал первым в левобережье. До закрытия на реконструкцию в здании работал театр «На левом берегу», затем ему выделили помещение в Доме радио. В 2012 году на ремонт планировали потратить 600 миллионов рублей.

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Зеленая зонаДом культурыКлары ЦеткинЗданиеСнос
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