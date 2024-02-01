Снесут здание и разобьют зеленую зону: вместо старейшего ДК на левом берегу Новосибирска появится место отдыха

Вадим Полещук во время отчета о проделанной работе за год поделился планами, что в 2024 году на месте здания Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского, 19 в Ленинском районе благоустроят зеленую территорию. Подробности проекта он не уточнил, НГС направил запрос в мэрию.