Снесут здание и разобьют зеленую зону: вместо старейшего ДК на левом берегу Новосибирска появится место отдыха

На месте старейшего Дома культуры на левом берегу Новосибирска решила разбить зеленую зону. Об этом сообщил Вадим Полещук, начальник управления по благоустройству общественных пространств.
Вадим Полещук во время отчета о проделанной работе за год поделился планами, что в 2024 году на месте здания Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского, 19 в Ленинском районе благоустроят зеленую территорию. Подробности проекта он не уточнил, НГС направил запрос в мэрию.
Пять лет назад мэр Анатолий Локоть заявил, что строение решили снести из-за плохого технического состояния. Эксперты решили, что восстановить здание невозможно. То, что восстановить здание нельзя, тогда корреспонденту НГС подтвердила руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова. Одна из причин, по её словам, — то, что здание расположено внутри жилого квартала.
В 2023 году объявили аукцион на снос здания. Заказчик готов заплатить за снос сооружения более 25 миллионов рублей.
Здание было построено в 1931–1933 годах, первоначально в нём размещалась фабрика-кухня, а затем — клуб завода, который стал первым в левобережье. До закрытия на реконструкцию в здании работал театр «На левом берегу», затем ему выделили помещение в Доме радио. В 2012 году на ремонт планировали потратить 600 миллионов рублей.