Старейший Дом культуры снесут на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске в 2024 году хотят снести здание Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского, 19. В городе объявили аукцион на выполнение соответствующих работ.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 24 ноября. Заказчик готов заплатить за снос сооружения более 25 миллионов рублей.
— Выполнение работ по сносу зданий и сооружений — нежилого здания дома культуры, — указано в документах.
В описании объекта закупки уточняется, что Дом культуры построили в Новосибирске в 1936 году. Общая площадь здания составляет 3924,5 квадратного метра, в нем разместили два надземных этажа и подвал. Сейчас ДК не эксплуатируют, его отключили от инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
— Техническое состояние строительных конструкций здания дома культуры оценивается как аварийное. Ухудшения, связанные с физическим износом в процессе эксплуатации здания, в целом привели к снижению до недопустимого уровня надёжности здания, прочности, устойчивости строительных конструкций и оснований. — сообщается в проектной документации.
До начала работ подрядчик должен направить специалистам уведомление о планируемом сносе сооружения, получить разрешения и согласования. После их выполнения место производства работ должно иметь «завершенный вид».
Так, площадка должна быть очищена от строительного мусора, временных сооружений, техники, навалов земли и другого. Засыпка котлованов осуществляется непросадочными грунтами. Строительная площадка должна иметь ограждение, а участки работ в темное время суток осветят.
— В ходе производства работ не допускать нахождение посторонних лиц в зоне производства работ. При проведении работ должен быть обеспечен безопасный проезд транспортных средств и проход людей, — указано в документах.
Выполнить работы по контракту необходимо до 1 апреля 2024 года. Определить подрядчика закупки планируется 6 декабря, заказчиком работ выступает департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.
Старейший ДК на левом берегу — ДК имени Клары Цеткин — собирались отдать в частные руки в 2018 году, но спустя год в мэрии сообщили, что сооружение планируется снести. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что здание нельзя восстановить.