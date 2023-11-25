Старейший Дом культуры снесут на левом берегу Новосибирска

В Новосибирске в 2024 году хотят снести здание Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского, 19. В городе объявили аукцион на выполнение соответствующих работ.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок 24 ноября. Заказчик готов заплатить за снос сооружения более 25 миллионов рублей.

