Дом коммуны, культуры и разрухи: в Новосибирске сносят ДК им. Клары Цеткин — чем он прославился и что будет на его месте

— В настоящее время ведется сбор коммерческих предложений от проектных бюро. Ориентировочный срок заключения договора на проектирование — март 2024 года. Дизайн-проект будет презентован горожанам, будут проведены общественные обсуждения ориентировочно в мае 2024 года. В соответствии с техническим заданием территория будет представлять собой ландшафтную концепцию с устройством спортивной площадки, — сообщили в мэрии.



В прошлом году в Новосибирске было снесено рекордное количество объектов, часть из которых хоть и были построены с нарушениями, но исправно служили людям.

