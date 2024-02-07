Дом коммуны, культуры и разрухи: в Новосибирске сносят ДК им. Клары Цеткин — чем он прославился и что будет на его месте

Новосибирские власти решили не сбавлять темпов и после массового сноса незаконных построек в прошлом году взялись за более крупные объекты. В январе был начат демонтаж здания бывшего ДК им. Клары Цеткин, которое многие годы стояло заброшенным. Обозреватель НГС решил напомнить его историю.
Во дворе жилого дома на Котовского, 17 работает техника. Из ворот огороженной территории, которая занимает сейчас фактически весь двор дома, периодически выезжают самосвалы со строительным мусором, с трудом выруливая на узкий внутриквартальный проезд. За забором идёт снос здания бывшего ДК имени Клары Цеткин. Рабочие успели «отъесть» от него немногим больше двадцати процентов, но внутренности уже вовсю видны на срезе.
В прошлом году здание бывшего ДК «отпраздновало» 90-летие, свою историю оно ведёт аж с 1933 года. В этом районе тогда велась застройка так называемого «соцгорода», где должны были жить работники завода «Сибкомбайн» (потом переименован в «Сибсельмаш»). Подобного рода комплексы были характерны для новой застройке в СССР в 30-х годов. Помимо жилья они включали фабрики-кухни, прачечные, бани, детские сады и школы, а также клубы, где советские граждане могли культурно отдыхать после работы.
Поначалу возведённый здесь «Дом Коммуны» был ощутимо меньше, поскольку первым его предназначением было вообще служить фабрикой-кухней. Проект реконструкции здания, предполагавший превращение его в клуб, существовал ещё в начале 1940-х, говорит краевед, сотрудник «Музея города» Константин Голодяеев, но реализован он был только в конце сороковых — начале пятидесятых, когда улица Станиславского из рабочей окраины начала превращаться в один из густонаселённых районов города.
Всего в соцгороде «Сибкомбайна» в 1930-е годы было построено больше 20 зданий (в основном жильё), все они сейчас находятся внутри квартала, образованного улицами Станиславского, Пархоменко и Котовского. Здания на первой линии улиц возведены позже — уже в 1950-х годах. Вместе с породившим его соцгородом внутри квартала оказался заперт и клуб.
Уже в 1936 году клуб получил имя Клары Цеткин, которая к тому времени как раз сравнительно недавно скончалась. Цеткин была видным деятелем и идеологом так называемого «марксистского феминизма», основателем которого считается Фридрих Энгельс. Вместе с Розой Люксембург они стали инициаторами традиции проведения публичных акций по поддержке борьбы за права женщин, которые проходили 8 марта. Она была видным деятелем Социал-демократической партии Германии, а также депутатом Рейхстага от Коммунистической партии Германии и видным немецким антифашистом. После поджога Рейхстага и запрета всех оппозиционных партий эмигрировала в СССР, где и умерла в 1933 году в селе Архангельское Московской области.
ДК им. Клары Цеткин удалось занять в культурной истории города своё в каком-то смысле уникальное место — как и самой женщине в истории социализма. Здесь не просто работали «кружки и секции» — клуб стал базой сразу для нескольких творческих коллективов, сумевших достичь профессионального статуса.
Прежде всего, это, конечно, театр «На Левом берегу», который начался с обычного драмкружка, но уже в 1959 году получил статус «народного». С чисто практической точки зрения это означало, что такой коллектив перестаёт быть просто объединением по интересам, а получает право выступать перед зрителями так же, как профессиональный театр, и даже продавать на эти выступления билеты.
В постсоветское время «На Левом берегу» работал сначала в составе филармонии, а в 1997 году получил полноценный профессиональный статус, став одним из государственных театров города. Правда, через девять лет здание ДК было закрыто «на реконструкцию», которая так никогда толком даже не началась. Но театр не остался без сцены и крыши над головой — сейчас его спектакли идут в Доме радио на Вертковской.
В ДК репетировали и выступали ансамбли танца «Ладушки» и «Чалдоны». Последний уже не первый год поселился в отдельном здании на Колхидской, неподалёку от ДК Сибтекстильмаш.
В 1980-х годах ДК им. Клары Цеткин пережил два пожара, после одного из которых в нём провели частичную реконструкцию. Но её оказалось недостаточно. Построенное во времена, когда выбирать строительные материалы особенно не приходилось, здание ветшало. Тем более, что его расположение в глубине дворов Ленинского района явно не позволяло ему претендовать на первые места в очереди за городскими бюджетными деньгами.
После закрытия в 2008 году ДК превратился в «заброшку». Вся забота города о нем заключалась в организации хоть какой-то охраны аварийного объекта. Состояние здания было таково, что ремонтом (даже капитальным) здесь было уже не обойтись, требовалась настоящая дорогостоящая реконструкция.
В 2012 году городские власти, вроде бы, даже объявили о готовности выделить для этого 300 миллионов рублей. Реконструкция тогда предполагала надстройку второго этажа и обновление сценического оборудования. Но дальше планов дело как-то не пошло.
В 2018 году в городской администрации появилась революционная идея просто передать разрушающийся объект частному инвестору. Причём речь шла не просто о продаже здания вместе с земельным участком (на таких условиях застройщики бы нашлись моментально), а о концессии, которая позволила бы сохранить объект. В реалистичности привлечения такого инвестора эксперты сомневались уже тогда — слишком большие требовались вложения, слишком сложно было эти вложенные деньги вернуть, учитывая все обременения и место расположения объекта.
Идея с концессией была, по всей видимости, жестом отчаянья. Летом 2019 году мэр города Анатолий Локоть заявил, что здание решено снести по причине плачевного технического состояния. Но деньги нужны были и на это тоже. Так что до разрушения злополучного ДК руки дошли только в конце прошлого года, когда мэрия объявила тендер на эти работы.
Будущее этого довольно большого земельного участка вызывает у жителей окрестных домов тревогу. Несколько жителей дома на Котовского, 19, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС, признались, что опасаются появления здесь очередного жилого комплекса.
В мэрии пока обещают, что такого случиться не должно. Как сказано в ответе на запрос НГС, Управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска уже «разработано техническое задание на разработку дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства территории», ограниченной жилыми домами по ул. Котовского, 17 и 2-й переулок Пархоменко, 5.
— В настоящее время ведется сбор коммерческих предложений от проектных бюро. Ориентировочный срок заключения договора на проектирование — март 2024 года. Дизайн-проект будет презентован горожанам, будут проведены общественные обсуждения ориентировочно в мае 2024 года. В соответствии с техническим заданием территория будет представлять собой ландшафтную концепцию с устройством спортивной площадки, — сообщили в мэрии.
В прошлом году в Новосибирске было снесено рекордное количество объектов, часть из которых хоть и были построены с нарушениями, но исправно служили людям.