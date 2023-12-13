Год длинных ковшей: в Новосибирске снесли рекордное количество объектов — смотрите, чего мы лишились (даже улицы Пушкина)

2023 год запомнится рекордным количеством объектов, которые снесли или демонтировали в Новосибирске. В необычный список, который составил обозреватель НГС Стас Соколов, попали и павильоны кафе, и недостроенный дворец культуры, целая улица с жилыми домами. Место нашлось даже памятнику архитектуры и подземному общественному туалету.
Недостроенный ДК на площади Маркса
Возможно, самое крупное здание, которое когда-либо сносили в Новосибирске, конкуренцию ему мог бы составить разве что какой-нибудь старый заводской цех в промзоне. Изначально здесь планировалось построить большой дворец культуры, но к моменту краха СССР успели сделать фундамент и возвести только часть стен двух крыльев здания (центральной части не было). В 90-е предприимчивые (и достаточно авторитетные) люди договорились с городскими властями о том, чтобы им выделили большой участок земли по соседству с долгостроем для организации вещевого рынка. Взамен они обещали достроить объект.
Обещание своё предприниматели почти сдержали, здание приобрело стены, крышу, в нём появились стёкла. Но к моменту, когда в нём нужно было уже приступать к внутренней отделке, стало понятно, что сделать такой объект прибыльным в чисто рыночных условиях будет проблематично. И он отправился в путешествие от одного владельца к другому. В конце концов долгострой вместе с землёй купила структура известного новосибирского девелопера Тимура Саттарова, который решился на, казалось бы, невозможное — просто снёс всю постройку. Сейчас на месте так и не случившегося ДК возводится многофункциональный комплекс из восьми зданий разного размера под названием «Аэрон».
2023 год выдался просто убийственным для зданий и сооружений, которые строились под общепит. Основные события, конечно, развернулись в Первомайском сквере, где друг за другом были снесены павильоны бургерной Carl`s Jr, паназиатского Sabai Bar и двухэтажного здания с верандой на крыше, где работали итальянское кафе «Перчини» и ресторан Park Cafe. Из этого списка новое место себе смог найти пока только Sabai, остальные просто закрылись.
Павильоны в Первомайском пошли попали под снос, потому что изначально были возведены с нарушениями, как временные сооружения. Но их предприимчивые владельцы, по крайней мере, успели многократно вернуть вложенные в эти постройки средства. А вот здание в Закаменском сквере, которое строилось специально для общепита (на крыше уже была подготовленная площадка для летней веранды) десять лет простояло без дела. Но точно так же было в этом году демонтировано.
Не пощадил 2023-й и ветерана — кафе «Уйгурской кухни» у ЦУМа, которое появилось здесь аж в 1989 году. Тут, правда, обошлось без нарушений и судов. Участок земли под павильоном принадлежит ЦУМу, а у его новых владельцев были на него свои планы. Павильон разобрали в октябре, НГС тогда поговорил с его создателями о почти 35-летней истории заведения.
Дом Кондратюка
Прошёлся год и по зданиям, которые, казалось бы, защищены статусом памятника истории (пусть и регионального значения). Взявшись за реконструкцию дома Юрия Кондратюка (живший в Новосибирске теоретик ракетной техники) на Советской, городские власти пришли к выводу, что проще будет его снести и построить новый. Здание возведено было в своё время из дешевых шлакоблоков, поэтому ремонту, якобы, уже не подлежало. В принципе, этот довод применим к значительной части новосибирских построек, возведенных в период с 30-х по 50-е годы, потому что шлакоблоки тогда применялись весьма активно.
Спорить о том, имело ли действительно здание историческую ценность само по себе, уже поздновато. На его месте достраивается новый дом, который должен стать точной копией прежнего сооружения. Возможно, по прошествии изрядного количества лет жители и гости города будут удивляться тому, как хорошо сохранился дом учёного, родившегося ещё в конце 19-ого века.
Последние дома на улице Пушкина
Большинство новосибирцев вряд ли без 2ГИС скажут, где находится улица, названная в честь Солнца русской поэзии. Она настолько невелика, что с одной из сторон у неё поместился один единственный дом, да и тот формально стоит на Ипподромской. Теперь никаких домов нет и на другой стороне, где ещё в 2000-х сохранялся целый квартал частного сектора. Сносить его, заменяя новыми постройками, начали уже году в 2010-ом, а в 2023 разрушили оставшиеся строения. Теперь на улице нет ни одного дома вообще. Трудно сказать, чем Александр Сергеевич заслужил такую честь, но такая вот уникальная достопримечательность теперь появилась в Столице Сибири. Застройщик, который возведёт здесь очередную жилую высотку, может использовать это обстоятельство в продвижении своего проекта.
Киоски на Маркса
Появление новых объектов на площади Маркса заставило убирать потихоньку старые. В 2023 году исчезли стоявшие здесь ещё с 2000-х совмещенные с торговыми точками остановочные павильоны. Время от времени они менялись, становясь чуть симпатичней, арендаторы обклеивали их периодически какими-то яркими рисунками, чтобы привлечь клиентов. И казалось, что ларьки эти будут здесь всегда, потому что представить без них площадь Маркса было невозможно.
Снос стал первой ласточкой будущего преображения этой зоны. После возведения ТЦ GRANI остановку общественного транспорта перенесли к этому объекту и теперь павильоны там служат только пассажирам. А после того, как завершится строительство «Аэрона», исчезнуть должна и галерея павильонов, которая сейчас отделяет стройплощадку от тротуара. По проекту реконструкции территории вся она должна стать общественным пространством и отчасти зелёной зоной.
Туалет в Сквере Славы
Когда-то общественные туалеты были почти обязательным элементом городской инфраструктуры. Где-то их делали в зданиях или подвалах, а где-то строили прямо отдельные сооружения. Оно и понятно, заведений общепита и торговых центров (которые сегодня берут на себя удовлетворение этой естественной потребности) в советские времена было немного. А за культуру быта бороться было необходимо. С наступлением капитализма помещения туалетов повсеместно были отданы каким-то коммерческим структурам. Чаще всего ими сегодня оказываются бары и кафе, так что некоторая преемственность сохраняется.
Туалету в Сквере Славы повезло меньше. Во-первых, он был подземным, что сразу снижало мотивацию потенциальных арендаторов. Да и само место по соседству с монументом делало появление здесь любого объекта коммерческого свойства рискованным. Объект требовал ухода и ремонтов, при этом всё равно ветшал, А после реконструкции парка в 2020 году и появления здесь нового наземного туалета, и вовсе стал неактуален.
Остановка у Зоопарка
2023-ий не пощадил даже сравнительно новую, красивую остановку общественного транспорта рядом с Зоопарком, который установил её за собственный счёт на месте старой, сделанной из гофрированного металла. Павильон был украшен изображениями зверей и вообще выделялся на фоне того, что обычно видят пассажиры общественного транспорта. Но, по всей видимости, остановка не была согласована с какими-то чиновниками и они не нашли ничего лучше, чем дать распоряжение её просто сломать. Мэр города Анатолий Локоть тогда дал поручение разобраться в ситуации. Единственным видимым результатом этих разбирательств стало появление на месте снесённого большого павильона серой остановки поменьше.
Прошедший год принёс и приятные сюрпризы. Список объектов, которые появились (или наконец исчезли) в городе в 2023-ем, собрал обозреватель НГС Стас Соколов.