Год длинных ковшей: в Новосибирске снесли рекордное количество объектов — смотрите, чего мы лишились (даже улицы Пушкина)

Прошёлся год и по зданиям, которые, казалось бы, защищены статусом памятника истории (пусть и регионального значения). Взявшись за реконструкцию дома Юрия Кондратюка (живший в Новосибирске теоретик ракетной техники) на Советской, городские власти пришли к выводу, что проще будет его снести и построить новый. Здание возведено было в своё время из дешевых шлакоблоков, поэтому ремонту, якобы, уже не подлежало. В принципе, этот довод применим к значительной части новосибирских построек, возведенных в период с 30-х по 50-е годы, потому что шлакоблоки тогда применялись весьма активно.



Спорить о том, имело ли действительно здание историческую ценность само по себе, уже поздновато. На его месте достраивается новый дом, который должен стать точной копией прежнего сооружения. Возможно, по прошествии изрядного количества лет жители и гости города будут удивляться тому, как хорошо сохранился дом учёного, родившегося ещё в конце 19-ого века.