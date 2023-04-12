Как в Новосибирске накануне Дня космонавтики снесли дом-музей человека, который рассчитал траекторию полета на Луну

Больше всего на свете я с самого детства любила читать книжки, преимущественно фантастические. Самые первые, самые наивные, радостные и простые книги Аркадия и Бориса Стругацких я прочитала лет в 10–11 и как-то отчетливо поняла: будущее предопределено, но в этом нет ничего страшного. Оно будет добрым, светлым и созидательным.

Прошли годы, я росла, читала не только фантастику, но и научпоп. Ругалась в «Живом журнале» со смешными взрослыми дяденьками, не верившими в то, что американцы действительно побывали на Луне. Разумеется, гуляла по центру — всё детство я прожила в паре кварталов от того самого музея Кондратюка, он же наш локальный недокосмический музей.