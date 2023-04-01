Началась реконструкция Дома Кондратюка на улице Советской — из него вывезли огромный медный бак

В Новосибирске началась реконструкция Дома Кондратюка на улице Советской. Зданию вернут исторический облик. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова и мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своих официальных Telegram-аккаунтах.
— Вывезли уникальный экспонат — медный расширительный бак, который использовался для отопления здания с 1924 до середины 50-х годов. Теперь это — уникальный музейный экспонат, — отметила вице-мэр Анна Терешкова.
Сейчас дом находится в аварийном состоянии и ему требуется масштабная реконструкция.
— Ещё одной изюминкой экспозиции станет спускаемый аппарат «Восток», изготовленный в 1961 году. В помещении его разместят перед началом ремонта кровли, — объяснил Анатолий Локоть.
Вчера в Новосибирске объявили аукцион на реконструкцию Первомайского сквера.