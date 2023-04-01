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Началась реконструкция Дома Кондратюка на улице Советской — из него вывезли огромный медный бак

Учёный несколько лет жил в Новосибирске

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Дом ждет масштабная реконструкция

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В Новосибирске началась реконструкция Дома Кондратюка на улице Советской. Зданию вернут исторический облик. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова и мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своих официальных Telegram-аккаунтах.

— Вывезли уникальный экспонат — медный расширительный бак, который использовался для отопления здания с 1924 до середины 50-х годов. Теперь это — уникальный музейный экспонат, — отметила вице-мэр Анна Терешкова.

Сейчас дом находится в аварийном состоянии и ему требуется масштабная реконструкция.

— Ещё одной изюминкой экспозиции станет спускаемый аппарат «Восток», изготовленный в 1961 году. В помещении его разместят перед началом ремонта кровли, — объяснил Анатолий Локоть.

Из дома вывезли медный бак

Из дома вывезли медный бак

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Юрий Васильевич Кондратюк — один из основоположников мировой космонавтики, инженер-изобретатель, первый в мире учёный, рассчитавший схему полёта и посадки на Луну. Выдающийся учёный несколько лет жил в Новосибирске и в 1921 году издал здесь свой первый научный труд.

РеконструкцияУлица СоветскаяЮрий КондратюкНовосибирск
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