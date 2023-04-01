Началась реконструкция Дома Кондратюка на улице Советской — из него вывезли огромный медный бак

Сейчас дом находится в аварийном состоянии и ему требуется масштабная реконструкция.

— Ещё одной изюминкой экспозиции станет спускаемый аппарат «Восток», изготовленный в 1961 году. В помещении его разместят перед началом ремонта кровли, — объяснил Анатолий Локоть.