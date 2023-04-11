Город запретил новосибирцам перестраивать свои дома ради будущих многоэтажек — застройщики боятся за свои бюджеты

Комплексное развитие территории (КРТ) — схема, которая в идеале должна со временем превратить хаотичную застройку Новосибирска в какое-то подобие города мечты. В первую очередь, избавить его от ветхого жилья. И частного сектора в зонах многоэтажной застройки, который очень возмущает тех, кто в нём не живет.



Наложенные на частный сектор зоны КРТ означают, что город всерьез решил, что индивидуальные дома ему тут не нужны. Там постоянно требуют то газа, то дорог, собаки бегают и вообще печи топят. А у нас цивилизация. И дома вокруг с квартирами за десятки миллионов (потому что попробуй еще сегодня найди дешевле). Непорядок. Проблема в том, что зачастую люди в частном секторе живут поколениями и поселились там задолго до того, как город вообще начал принимать какие-то решения.

