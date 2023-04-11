Город запретил новосибирцам перестраивать свои дома ради будущих многоэтажек — застройщики боятся за свои бюджеты

Город — постоянно растущий и движущийся куда-то организм. Его цели и устремления масштабны. Но иногда описать его хочется ярким радищевским «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»: организм, который существует исключительно за счет горожан и, по идее, для них, отодвигает интересы простых людей на задний план. Так, например, случилось с владельцами старых домов в частном секторе. Город решил, что частного сектора в определенных местах когда-нибудь не будет и улучшать его нельзя уже сегодня. С этим столкнулись десятки новосибирцев, которые получают отказы в ответ на просьбы разрешить им перестроить свои дома. О ситуации рассказывает журналист НГС Лиза Пичугина.
Комплексное развитие территории (КРТ) — схема, которая в идеале должна со временем превратить хаотичную застройку Новосибирска в какое-то подобие города мечты. В первую очередь, избавить его от ветхого жилья. И частного сектора в зонах многоэтажной застройки, который очень возмущает тех, кто в нём не живет.
Наложенные на частный сектор зоны КРТ означают, что город всерьез решил, что индивидуальные дома ему тут не нужны. Там постоянно требуют то газа, то дорог, собаки бегают и вообще печи топят. А у нас цивилизация. И дома вокруг с квартирами за десятки миллионов (потому что попробуй еще сегодня найди дешевле). Непорядок. Проблема в том, что зачастую люди в частном секторе живут поколениями и поселились там задолго до того, как город вообще начал принимать какие-то решения.
Среди жителей частного сектора есть те, кто хотел бы, может, переехать в квартиру и не думать больше о сохранности забора, но не может. Есть те, кто ни в какую квартиру не хочет и вполне комфортно себя чувствует в доме на своей земле. Кого из них больше, навскидку определить очень сложно, но под ограничения КРТ попали все.
Это означает, в частности, что если вы решили к своему старому дому пристроить комнату, чтобы как-то удобнее разместиться большой семьей, то сделать вы это без особого разрешения не сможете — КРТ.
Для того, чтобы оформить в собственность дом или землю, тоже в большинстве случаев придется обратиться за разрешением: за те, может, 50 лет, что вы живете в этом доме, город уже десять раз поменял решение о том, как он территорию с вами будет когда-нибудь развивать.
В старых частных домах недалеко от центра есть те, кто живет в домах «под снос» без возможности улучшить условия десятилетиями — как Нина Алексеевна с улицы Журинской. Или Татьяна Константиновна с Толстого. И еще сотни новосибирцев.
Комиссии, которые нужные разрешения согласовывают, руководствуются в большинстве случаев именно отдаленными перспективами. «Мы им сейчас согласуем, а потом они за свои 4 сотки потребуют по 12 миллионов за сотку!» — волнуются члены комиссии из застройщиков, которые ни завтра, ни через неделю, ни через год не планируют выкупать эти 4 сотки. А может, и вообще не планируют, но на всякий случай волнуются — не за себя, так за коллег.
— Зачем создавать проблемы тем, кто потом будет работать с этим КРТ, — объясняет один член комиссии.
— У него земля в собственности, пусть продает, — вторит ему другой, не уточняя, кому и почему вообще человек должен продать свою землю, если хочет на ней жить.
— Как так можно, — тихо недоумевает третий из числа немногих сочувствующих жителям частного сектора.
Люди, в оборотах которых сотни миллионов рублей, рассуждают так: хитрые новосибирцы всего лишь хотят запросить потом при сносе побольше. Ведь именно с такими новосибирцами они, дескать, сталкиваются в своей практике каждый день. Как столько хитрых новосибирцев оказались владельцами участков по 400 кв. м с требующими перестройки домами и, не исключено, удобствами во дворе в глубине Ленинского, Дзержинского и Кировского районов, это, конечно, загадка. Хитрость у них, видимо, выборочная.
КРТ, по сути, ограничивает право использования земли в собственности, и это в дополнение к уже существующим многочисленным градостроительным нормам и правилам. Можно отремонтировать свой дом на своей земле — построить новый нельзя. Или можно, но если у тебя там было 25 кв. м (таких домов всё еще немало в частном секторе), то и строить можно только 25 кв. м. Как хочешь, так в этих квадратах и вертись.
Застройщики парируют тем, что и у них, вообще-то, те же проблемы. Они покупают землю и мечтают строить на ней прекрасные небоскрёбы, но нет, не дают ведь. Общественность еще эта вечно всем недовольна.
Общественность, возможно, их понимает и даже сочувствует. Но после таких речей на комиссиях — как-то не от всего сердца.