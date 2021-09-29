Самый контрастный район. Как живут в избушках с видом на элитные дома и сколько денег им предлагают за переезд

От 2,5 миллиона за сотку до 33 миллионов

Район метро «Октябрьская» недалеко от магазина «Бахетле» напоминает одну большую стройку. От частного сектора на улице Московской, который закрывало здание не так давно построенного бизнес-центра, почти ничего не осталось. Теперь тут появится жилой комплекс «Облака» — первая высотка выросла неподалеку от Заксобрания и ЖК «Статус», там, где еще пару лет назад стояли покосившиеся деревянные избушки.



Пара крошечных домиков сохранилась до сих пор. По некоторым из них, признаются подрядчики на стройке «Облаков», вопрос уже решен, но есть владельцы, которые не сдаются ни в какую.



— Я с этим человеком знаком, с Павлом, но он вроде как не собственник, живет в доме своего товарища, — рассказывает подрядчик по электромонтажным работам, имея в виду оставшегося жить у стройки хозяина деревянного дома. — Тому предлагали выкупить, но…



— Лачуга эта одна у него осталась, — присоединяется к разговору его коллега Дмитрий.



Он показывает на ветхую постройку, рядом с которой уже роют новый котлован — под еще одну высотку «Облаков».