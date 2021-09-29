Самый контрастный район. Как живут в избушках с видом на элитные дома и сколько денег им предлагают за переезд

Новосибирцы отказываются продавать старые и ветхие дома под элитную застройку
Огромный частный сектор рядом с центром Новосибирска постепенно исчезает. В районе метро «Октябрьская» прямо сейчас ведется несколько масштабных строек, оттого здесь так шумно и грязно. По плану на месте покосившихся и еще крепких домиков появятся гостиница, роскошный квартал бизнес-класса и еще одна 25-этажная свечка. Но частный сектор и не думает сдаваться под напором серьезных застройщиков: кое-где, зажатые между котлованом и свежепостроенной высоткой, остаются крошечные деревянные избушки. Их хозяева не решились уехать из этого микрорайона с дорогой землей. Сколько предлагают за снос их домов, кто живет в брошенных деревянных постройках и какое отношение к этому старинному частному сектору имел известный криминальный авторитет Трунов — рассказывает Ксения Лысенко.
От 2,5 миллиона за сотку до 33 миллионов
Район метро «Октябрьская» недалеко от магазина «Бахетле» напоминает одну большую стройку. От частного сектора на улице Московской, который закрывало здание не так давно построенного бизнес-центра, почти ничего не осталось. Теперь тут появится жилой комплекс «Облака» — первая высотка выросла неподалеку от Заксобрания и ЖК «Статус», там, где еще пару лет назад стояли покосившиеся деревянные избушки.
Пара крошечных домиков сохранилась до сих пор. По некоторым из них, признаются подрядчики на стройке «Облаков», вопрос уже решен, но есть владельцы, которые не сдаются ни в какую.
— Я с этим человеком знаком, с Павлом, но он вроде как не собственник, живет в доме своего товарища, — рассказывает подрядчик по электромонтажным работам, имея в виду оставшегося жить у стройки хозяина деревянного дома. — Тому предлагали выкупить, но…
— Лачуга эта одна у него осталась, — присоединяется к разговору его коллега Дмитрий.
Он показывает на ветхую постройку, рядом с которой уже роют новый котлован — под еще одну высотку «Облаков».
— Но ходили разговоры, что 33 миллиона собственнику за выселение предлагали.
— Это кто сказал? Паша этот? Да он бухарик же! Всё у него надо делить пополам! Если бы 33 миллиона предложили, то вряд ли бы он отказался.
Подрядчики вступают в легкую перепалку, но одно ясно точно: собственник той самой лачуги решил остаться жить в своем доме, даже несмотря на строительство, подступающее к стенам деревянной избушки. Подобраться к его дому сейчас невозможно ни со стороны Московской, ни со стороны Ленинградской. И хоть дом производит впечатление заброшенного, строители уверяют: тут живут люди, но на улицу выходят нечасто, разве что за алкоголем.
На Московской есть еще пара уцелевших домиков, но их, по словам рабочих, должны снести. Четная сторона улицы Ленинградской расселена полностью, а вот нечетной повезло меньше. Им, как объясняет подрядчик, отказавшийся представиться, выселение «никто и не предлагал».
— Я вот ради интереса спрашивал — нет, никто не предлагал. Знаю, что тут девочка живет, на машине катается, часто ее вижу, а у остальных домов даже машин нет у парковки. Дома будто пустые. А может, хозяевам и повезло — блин, ну частный дом иметь в центре!
О том, что думают о жизни в центре и стройке по соседству сами владельцы оставшихся домов, узнать не удалось — на стук в двери никто не открыл. То ли владельцев дома не оказалось, то ли действительно эти постройки они оставили. Повезло лишь с домом № 15. Спустя пару минут ожидания дверь открыл заспанный мужчина за 50, который неохотно рассказал, что с десяток лет назад их улицу хотели расселять и по домам ходили «люди от компании».
— 2,5 миллиона за сотку предлагали, — быстро бросил он и скрылся за голубыми деревянными воротами.
Как квартал заселили цыгане
Похожая ситуация на Толстого — это ближайшая улица к розовым панельным многоэтажкам Шевченковского жилмассива. Она выглядит гораздо уютнее Ленинградской и почти разрушенной Московской, где сейчас кипит стройка.
В аккуратных домиках на Толстого явно есть жизнь: во дворах сушится белье, а в палисадниках под окнами цветут желтые бархатцы. Правда, некоторые дома всё же тронули следы запустения — проживающие в них тоже не открыли дверь на стук корреспондента.
— Цыгане, — вздыхает Татьяна Константиновна, которая живет на Толстого уже больше 30 лет. Во вторую часть дома, в котором она проживает с 10-летним внуком, недавно заехала такая семья. Словно в подтверждение наших слов из распахнутых ворот дома, где буквально пару минут назад никто не реагировал на стук, вышла женщина в пестрой юбке и вылила на дорогу ведро воды. Раньше, говорит Татьяна Константиновна, в этой части дома жил «уважаемый психолог», но с недавних пор он решил отдать жилье цыганам, чтобы те хоть как-то присматривали за участком. Судя по заваленному хламом двору, выходит это у них не очень.
— За железным забором живет бабушка, вот тут — семья, — показывает Татьяна Константиновна на дом с высокими воротами — самый крепкий и современный на этой улице. — Но у них дом хороший, добротный. Они уже квартиру купили, но не с денег от сноса, сами на свои, заработанные. Тоже ждут сноса. Был большой частный сектор, а сейчас остались одни цыгане. Вот тут цыгане и тут, и за Мишкой там дальше, через дом… Хамы они, могут орать по полночи и музыку врубать на всю катушку.
С ее слов, они заселяются в старенькие дома, в которых даже нет печки. Кто-то, как тот самый психолог, сосед Татьяны Константиновны, пускает их пожить бесплатно, а кто-то требует чисто символическую плату. Кажется, сами владельцы столетних деревянных избушек на золотой земле не верят, что смогут получить за снос какие-то внушительные деньги, поэтому большинство съехали отсюда, уступив дома большим цыганским семьям, и решили подождать — вдруг появится новый застройщик с более интересными предложениями.
Ждет и сама пенсионерка, хотя признается, что вопрос сноса всей улицы уже решенный:
— Нам вообще тут плохо живется! Во-первых, отремонтировать ничего не можем, потому что всё ходят тут: снос, снос. Всё грохочет, звенит, земля вот так ходит ходуном. А предлагают копейки! Пять миллионов всего! А у меня 2,3 сотки земли, два дома, баня и погреб. Уже всех почти порасселяли тут у нас, стройку там в начале видели (имеется в виду строительство «Облаков». — Прим. ред.)? Вот это всё одно. Ходят, но ничего серьезного не предлагают. Так, если бы не лезли со сносом, мы бы поставили дом из бруса и жили бы — пре-крас-но! Центр города, школа рядом, все магазины тут же! — чеканит она слова.
В то, что ее дом может повторить судьбу одинокой избушки у котлована на улице Московской, она не верит. Местоположение у нее удачнее — угловое, а значит, как говорит она, расселят обязательно.
Женщина с тоской вспоминает конец 90-х годов, когда расселить их перспективный частный сектор собирался другой застройщик.
— Был 98-й год, тогда «Альфакапитал» строить собирался. Трунова, помните? Вот он уже собрал у нас документы, выкупил нашу землю, еще бы месяца два, но его потом посадили. Деньги тогда хорошие предлагали. Но земля на нём, ходить-то ходют (имеются в виду сотрудники застройщика, занимающиеся расселением), а выкупить не могут! А 10 лет прошло, потом началось расторжение сделки. Короче, кто как хочет, так и воротит. Раньше как было: государство захотело землю, купило. Не-е-ет, нет такого теперь, — машет она с досады рукой.
Александр Трунов — криминальный авторитет, чья Ленинская ОПГ была крупнейшей в Сибири. Как полагает следствие, бандиты имели связи во власти и правоохранительных органах, а также финансировали выборы некоторых политиков на местном уровне. В ходе расследования деятельности Трунова и его ОПГ были задержаны заместитель мэра Новосибирска Александр Солодкин и его отец — советник губернатора и главный эксперт по спорту администрации Новосибирской области Александр Солодкин — старший. В 2015 году Солодкиных признали виновными в участии в ОПГ, но через год Солодкина-старшего отпустили, потому что он отбыл срок наказания во время расследования, а еще спустя год отпустили и Солодкина-младшего — после пересмотра дела и попыток смягчить наказание. В конце 2012 года Новосибирский облсуд приговорил Александра Трунова к 22 годам колонии строгого режима.
Хватило на «двушку» в высотке у ГПНТБ
Напротив кирпичной свечки на улице Толстого, 56 недавно началась еще одна стройка. Участок долгое время простаивал пустым, а стройплощадка успела зарасти бурьяном. Сейчас на дороге перед стройкой, где вскоре появится 25-этажный дом, укладывают асфальт. По четной стороне Толстого, через два дома от работающих машин, тоже ведутся работы — там только что снесли дом. На опустевшем участке снуют дети, рядом рабочие разбирают половину соседнего дома.
— Нас никто и не спрашивал, хотим мы или нет, — с горькой улыбкой замечает Марина. Она — жительница крепкого дома № 66, который как раз начали разбирать. Пару лет назад Марина с мужем сделала ремонт, обшила дом панелями, построила большой гараж, а сейчас вывозит вещи с участка. Срок — до середины октября.
Они уже получили деньги, тариф такой же, как у всех: 2,5 млн рублей за сотку. За расселение семья получила больше 12 миллионов.
— Компенсация, конечно, нас не устроила, судя по тому, какие квартиры сейчас дорогие. Мы взяли квартиру на Кирова, вот тут возле библиотеки, «двушку». Жалко, конечно, но мы с лета съезжаем, всё съехать не можем. Ну а что делать? Мы тут 30 лет прожили, но застройщики пришли. Будет здесь Chicago — такой большой и красивый комплекс, — машет она в сторону стройки за домом с «Бахетле». — Ну а мы здесь лишними оказались. К сожалению.
Марина мечтает съехать поскорее, поскольку под окнами стало «много ушлых товарищей», которые так и норовят стащить с их пустеющего двора вещи.
— Сфотографируйте дом, нам будет приятно, что он хотя бы так, на фото, останется. В 24-м году ему исполнилось бы 100 лет, — говорит она, уходя собирать оставшиеся вещи.
Напротив полуразрушенного дома Марины, там, где и строится новая свечка, еще одна линия частных домов. Их, как говорит женщина, снесут нескоро, поскольку земля, на которой они стоят, муниципальная.
Житель дома № 69 Андрей подтверждает это частично: по его словам, земля у него находится в собственности, но расселять его и соседей будет город:
— Мне тут по секрету знакомый с застройщиком сказал, что тут, на месте наших домов, будет школа. Всё! Поэтому кто сюда сунется? Я лично говорил с застройщиками этого элитного Chicago, спросил «А что, придете меня расселять?», а он говорит: «Нет, я смотрел план города, у вас тут школа должна быть». Вот от этого последнего дома до Сакко и Ванцетти, — машет руками мужчина, — это всё будет школа. Со стадионом, с бассейном. Элитная такая школа. Я сам сколько сайтов излазил — ничего об этом нет нигде, а застройщики всё знают. Школа будет. Поэтому ко всем домам ходят, предлагают деньги, а вот к вот этим нашим никто и не суется. Потому что всё уже решено.
В этом месяце мы также рассказывали о жизни в популярном микрорайоне — «Плющихинском». Он давно известен горожанам как место вдалеке от центра с однотипными домами и вечной огромной пробкой на выезде. Сейчас в «Плющихинском» живет около 40 000 человек, и, по мнению некоторых, например политика Алексея Навального, это «гетто» с некачественным жильем для бедных. Корреспонденты НГС посетили огромный жилмассив и выяснили, насколько правдивы стереотипы, которые сложились вокруг такого жилья, решится ли проблема с выездом и действительно ли люди недовольны своими квадратными метрами.