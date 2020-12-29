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У метро «Октябрьская» разрешили построить 106-метровую высотку: там будет 152 квартиры и два пентхауса

В здании будет 32 этажа, 2 из них — под землей

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На площадке уже начались земляные работы, но подробностей проекта застройщик пока не раскрывает

На площадке уже начались земляные работы, но подробностей проекта застройщик пока не раскрывает

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На улице Кирова в Новосибирске возведут 30-этажный дом

Компания «ВКД-Развитие» (входит в группу «ВербаКапитал — Девелопмент») получила разрешение на строительство 30-этажки на второй линии улицы Кирова в Новосибирске. Документ опубликован на муниципальном портале.

По документу, на участке на углу улиц Маковского и Московской рядом с поликлиникой № 2 построят дом высотой 106,25 метра: в нем будет 32 этажа, из них 2 — подземные. В доме запланировали 152 квартиры, большая часть — 3-комнатные студии. Верхний этаж займут два пентхауса общей площадью 555 квадратных метров. Также в разрешении указано, что здание будет разноуровневым и над вторым выступающим этажом запланирована терраса площадью 1238 квадратных метров. На подземной парковке предусмотрено 370 машино-мест и 104 кладовых.

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Подробности проекта в компании-застройщике рассказать отказались, отметив, что они появятся позже. В разработке он находится с 2018 года: тогда «ВКД-Развитие» выходила на публичные обсуждения с планами построить 25-этажку, но столкнулась с протестом местных жителей и застройщика соседних участков, группы «Альфа Капитал».

«Альфа Капитал» тоже недавно получил разрешение на строительство дома — он появится на участке в соседнем квартале и станет частью жилого комплекса «Облака».

Новый дом «ВКД-Развитие» войдет в число самых высоких зданий в Новосибирске — в этом году НГС публиковал рейтинг таких высоток и рассказывал, почему в городе не строят небоскребы.

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метро Октябрьскаяновостройкивысотки в Новосибирске«ВКД»
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