У метро «Октябрьская» разрешили построить 106-метровую высотку: там будет 152 квартиры и два пентхауса

На улице Кирова в Новосибирске возведут 30-этажный дом
Компания «ВКД-Развитие» (входит в группу «ВербаКапитал — Девелопмент») получила разрешение на строительство
По документу, на участке на углу улиц Маковского и Московской рядом с поликлиникой
Подробности проекта в компании-застройщике рассказать отказались, отметив, что они появятся позже. В разработке он находится с 2018 года: тогда «ВКД-Развитие» выходила на публичные обсуждения с планами построить
«Альфа Капитал» тоже недавно получил разрешение на строительство дома — он появится на участке в соседнем квартале и станет частью жилого комплекса «Облака».
Новый дом «ВКД-Развитие» войдет в число самых высоких зданий в Новосибирске — в этом году НГС публиковал рейтинг таких высоток и рассказывал, почему в городе не строят небоскребы.