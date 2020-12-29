У метро «Октябрьская» разрешили построить 106-метровую высотку: там будет 152 квартиры и два пентхауса

Компания «ВКД-Развитие» (входит в группу «ВербаКапитал — Девелопмент») получила разрешение на строительство 30-этажки на второй линии улицы Кирова в Новосибирске. Документ опубликован на муниципальном портале.



По документу, на участке на углу улиц Маковского и Московской рядом с поликлиникой № 2 построят дом высотой 106,25 метра: в нем будет 32 этажа, из них 2 — подземные. В доме запланировали 152 квартиры, большая часть — 3-комнатные студии. Верхний этаж займут два пентхауса общей площадью 555 квадратных метров. Также в разрешении указано, что здание будет разноуровневым и над вторым выступающим этажом запланирована терраса площадью 1238 квадратных метров. На подземной парковке предусмотрено 370 машино-мест и 104 кладовых.

