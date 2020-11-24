За домом с «Бахетле» в Новосибирске построят еще одну жилую высотку

Группа «Альфа Капитал» получила разрешение на строительство жилого дома в Новосибирске рядом со станцией метро «Октябрьская» на углу улиц Московской и Маковского. Документ опубликован на муниципальном портале.



Новый дом должен появиться за зданием на улице Кирова, 23, также построенном «Альфа Капиталом». Это здание, в частности, известно тем, что на первом этаже у него расположен супермаркет «Бахетле».