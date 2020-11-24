За домом с «Бахетле» в Новосибирске построят еще одну жилую высотку

Группа «Альфа Капитал» получила разрешение на строительство жилого дома в Новосибирске рядом со станцией метро «Октябрьская» на углу улиц Московской и Маковского. Документ опубликован на муниципальном портале.
Новый дом должен появиться за зданием на улице Кирова, 23, также построенном «Альфа Капиталом». Это здание, в частности, известно тем, что на первом этаже у него расположен супермаркет «Бахетле».
По документам в новом доме будет переменная этажность от 19 до 28 этажей (включая два подземных) и 200 квартир, площадь единственной 5-комнатной квартиры —
Площадь подземной парковки —
— Это будет небольшой компактный дом, где гармонично распределено соотношение жилой площади к площади мест общего пользования, а именно: жилой площади предусмотрено
По словам Марины Гириной, застройщик планирует выйти на площадку в следующем году. Новый дом станет частью комплекса «Облака» (первый дом сегодня строят на улице Кирова, 11) и развития Кировского квартала. В квартал также входят бизнес-центр на Кирова, 23 и здание гостиницы — разрешение на ее строительство компания получила год назад.
Новые здания возводят на месте частного сектора: по данным 2GIS, сегодня в квартале остаются три жилых и один нежилой одноэтажные дома. При этом в эскизных проектах ЖК «Облака» на их месте уже запланирована новая высотка. В соседнем квартале свой проект на месте частных домов анонсировала группа «ВербаКапитал-Девелопмент». Несколько лет назад собственники продавали участки в этом месте по 3 миллиона рублей за сотку.
Район станции метро «Октябрьская» — один из активно развивающихся в городе. С другой стороны улицы Кирова строят башни Richmond Residence, недавно рядом с ними достроили 17-этажный жилой дом на улице Садовой. Рядом со сквером им. Кирова строят вторую очередь жилого комплекса «Римский квартал».