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За домом с «Бахетле» в Новосибирске построят еще одну жилую высотку

В квартале остались единицы старых частных домов

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Еще два года назад этот район у станции метро «Октябрьская» выглядел так

Еще два года назад этот район у станции метро «Октябрьская» выглядел так

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Группа «Альфа Капитал» получила разрешение на строительство жилого дома в Новосибирске рядом со станцией метро «Октябрьская» на углу улиц Московской и Маковского. Документ опубликован на муниципальном портале.

Новый дом должен появиться за зданием на улице Кирова, 23, также построенном «Альфа Капиталом». Это здание, в частности, известно тем, что на первом этаже у него расположен супермаркет «Бахетле».

По документам в новом доме будет переменная этажность от 19 до 28 этажей (включая два подземных) и 200 квартир, площадь единственной 5-комнатной квартиры — 138,7 кв. м. При этом, как уточнили в компании, жилыми будут все надземные этажи.

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Площадь подземной парковки — 1,4 тысячи кв. м, на ней будет 86 мест. В июле мэрия уже выдавала разрешение на строительство этого дома, но тогда площадь паркинга при том же количестве машино-мест была в два раза больше и превышала 3 тысячи кв. м. На подземном уровне также предусмотрено порядка 500 кв. м кладовых.

— Это будет небольшой компактный дом, где гармонично распределено соотношение жилой площади к площади мест общего пользования, а именно: жилой площади предусмотрено 10 935,3 кв. м к площади мест общего пользования 5658,8 кв. м, — заметила директор филиала СД «Альфа Капитал» в Новосибирске Марина Гирина.

На сайте проекта в эскизах указаны и строящийся дом (слева), и гостиница, которую разрешили построить год назад (в правом верхнем углу), и новый дом (вверху по центру). Между двумя домами запроектирован еще один — сегодня там пока остаются частные дома

На сайте проекта в эскизах указаны и строящийся дом (слева), и гостиница, которую разрешили построить год назад (в правом верхнем углу), и новый дом (вверху по центру). Между двумя домами запроектирован еще один — сегодня там пока остаются частные дома

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По словам Марины Гириной, застройщик планирует выйти на площадку в следующем году. Новый дом станет частью комплекса «Облака» (первый дом сегодня строят на улице Кирова, 11) и развития Кировского квартала. В квартал также входят бизнес-центр на Кирова, 23 и здание гостиницы — разрешение на ее строительство компания получила год назад.

Новые здания возводят на месте частного сектора: по данным 2GIS, сегодня в квартале остаются три жилых и один нежилой одноэтажные дома. При этом в эскизных проектах ЖК «Облака» на их месте уже запланирована новая высотка. В соседнем квартале свой проект на месте частных домов анонсировала группа «ВербаКапитал-Девелопмент». Несколько лет назад собственники продавали участки в этом месте по 3 миллиона рублей за сотку.

Район станции метро «Октябрьская» — один из активно развивающихся в городе. С другой стороны улицы Кирова строят башни Richmond Residence, недавно рядом с ними достроили 17-этажный жилой дом на улице Садовой. Рядом со сквером им. Кирова строят вторую очередь жилого комплекса «Римский квартал».

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стройкаулица Кирова«Бахетле»
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