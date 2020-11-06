Топ-10 высоток Новосибирска. Или почему у нас не строят небоскребы (хотя очень хотят и пытаются)

Рейтинг высоток Новосибирска возглавил стометровый ЖК «Гагаринский»
Новосибирск — город, несомненно, очень большой. И многочисленный: в этом году число жителей перевалило за 1,6 миллиона. Вот только на звание столицы Сибири постоянно покушается кто-то из соседей. По мнению архитекторов, дело могли бы поправить небоскребы — уж престижа они бы точно добавили, но с небоскребами постоянно не складывается. В октябре перечень «почти небоскребов» — зданий, которые немного не дотягивают до пресловутых 100 метров — пополнился еще двумя: домом в ЖК «Тихомиров» и зданием, которое должно появиться на месте долгостроя на углу Красного проспекта и улицы Колыванской. Журналист НГС Лиза Пичугина узнала, почему в сибирском мегаполисе до сих пор нет настоящих высоток, и составила рейтинг самых высоких зданий в городе — существующих и тех, что вот-вот должны появиться.
Все хотят, никто не строит
О небоскребах в Новосибирске архитекторы и девелоперы мечтают уже не первый десяток лет. И такие проекты в Новосибирске заявлялись и даже выходили на строительство. В основном — в районе станции метро «Октябрьская», где пророчили появление новосибирского даун-тауна.
Например, 45-этажную башню на углу улиц Маковского и Зыряновской хотел построить амбициозный барнаульский девелопер, вспоминает новосибирский архитектор Игорь Поповский (не называя, впрочем, этого девелопера). Одним из самых громких проектов были две башни «Скай Сити» на Кирова, 50 — причем одна из них должна была стать даже не высоткой, а настоящим небоскребом по мировым стандартам.
— Мы там не просто запроектировали высоту 150 метров, мы получили разрешение на строительство и прошли экспертизу этого проекта, даже котлован выкопали и несколько свай заколотили — и наступил веселый 2008 год, — рассказывает один из авторов проекта, руководитель архитектурного бюро «Конура» Артур Лотарев.
Бюро Лотарева проектировало и другую высотку — на стыке улицы Семьи Шамшиных и Ипподромской магистрали. Правда, дальше строительства подземной парковки с 2016 года проект, к сожалению, не продвинулся.
На площади Кондратюка изначально тоже проектировали высотку: 110-метровую башню Sibir Plaza. Но строительство остановилось, котлован стал причиной судебного разбирательства, а потом сменил владельца. Сейчас здесь красуется чуть менее амбициозный жилой комплекс.
Еще одна высотка могла бы появиться в многолетнем котловане возле театра «Глобус»: небоскреб здесь еще в 2017 году анонсировал главный архитектор города, в прошлом году дело даже дошло до согласования невиданной для Новосибирска этажности — 45. Но, как и остальные, проект пока «подвис».
В чем причина
Никаких законодательных ограничений для строительства высотных зданий в Новосибирске, по информации мэрии, не существует — разве что там, где есть особые условия использования территорий, но таких в городе немного. Технически к такому строительству у нас тоже готовы, говорит Артур Лотарев: девелоперы и архитекторы знают, какие нужны условия по безопасности и где их согласовывать, каркасные и фасадные технологии уже отработаны.
Главная причина — это экономика: при строительстве высоток существенно растет себестоимость, объясняет директор компании RID Analytics Елена Ермолаева.
— В них необходимы технические этажи, высотные краны, специальные лифты, а потом еще пожарная спецтехника высотная, которой у города нет, — а значит, купить ее придется застройщику, — говорит она. — Там даже устройство мусоропровода и то должно быть другое, поскольку мусоропровод — это труба, и в ней может создаваться поток воздуха.
Артур Лотарев подтверждает: каждый раз, когда речь в разговоре с девелоперами заходит о небоскребе, все упирается в деньги.
— У нас был проект на 50 этажей, но заказчик нам откровенно сказал: «Ребята, я боюсь не продать 300 квартир». Хотя место было хорошее. Мы сделали тогда четыре варианта, и принят был вариант до 25 этажей, — рассказывает архитектор.
Для высотных домов нужны особые покупатели, согласился Игорь Поповский. Но живут они преимущественно там, где уже сложно выбраться из города, чтобы получить порцию свежего воздуха, и приходится «лезть наверх» (то есть в Москве). Кроме того, даже если такие покупатели найдутся, их, учитывая себестоимость в 95–100 тысяч рублей за квадрат, будет всего несколько десятков, и все они, разумеется, захотят жить наверху, так что застройщику придется придумать, чем заполнить и окупить средние и нижние этажи.
Идеальным вариантом был бы многофункциональный центр, где дорогое жилье займет верхушку, на средних этажах разместится гостиница или апартаменты, а внизу — офисы, магазины и сервис. Но застройщикам все равно пока страшно. И это, замечает Артур Лотарев, замкнутый круг:
— Пока такое здание не появится, нельзя говорить, что город состоялся как мегаполис. А пока он не состоялся как мегаполис, рынок не готов потреблять такие здания. Здесь нужен застройщик, который рискнет и захочет сделать что-то такое, должен быть элемент какой-то бесшабашности, что ли, с меценатством. Это должен быть человек, который любит свой город и готов рисковать, чтобы вывести его на определенный уровень. У нас пока я таких застройщиков не знаю.
В свое время таким человеком для Новосибирска стал Александр Крымко, директор компании «Атон», построившей «Бэтмен» на Коммунистической, 50 — его высота составила 87 метров, и долгое время здание было городским лидером по этому параметру.
— Там был вариант не высотного, а квартального решения, но при этом возникал серьезный конфликт с соседями, а они же там все из КГБ — наверное, это тоже спровоцировало его идти наверх. Но я точно знаю, что он [Александр Крымко] был крайне горд этим объектом, этой высотностью, амбициозностью, шпилевидностью, — вспоминает Игорь Поповский.
Сейчас застройщики идут по пути наименьшего сопротивления, и их амбициозность редко превышает допустимые без дополнительных согласований 75 метров — это, как правило, 25–27 этажей (впрочем, есть и исключения — об этом ниже). По мнению архитектора, в городе с относительно доступными земельными ресурсами и гектарами подлежащего сносу частного и аварийного жилья вряд ли что-то изменится в ближайшие годы.
Выше всего этого
Тем не менее, хотя перелома в виде башни высотой за сотню метров пока не произошло, гонка сантиметров все-таки есть. Пусть и не существенная. НГС собрал собственный рейтинг высоток, опираясь на данные исследований журнала «Всё о новостройках» и документы УАСИ мэрии, в которых с 2015 года при строительстве нового здания указывается его проектная высота. В рейтинг включены как уже построенные, так и только получившие разрешение на строительство здания — жилые и административные.
1. Дом ЖК «Гагаринский» на улице Линейной, 53 (101,6 метра)
Второй дом комплекса компании «СК-Инвест» с момента сдачи в 2016 году стойко удерживает лидерство в рейтинге новосибирских высоток. Как минимум его можно считать высоткой официально, по всем стандартам.
2. Жилой дом на улице 2-я Сухарная Береговая (99,8 метра)
Каким будет эта 32-этажная по документам высотка в районе впадения реки 2-я Ельцовка в Обь, пока неясно: хотя разрешение на строительство компания «СЛК» получила в 2018 году, подробности проекта в компании не раскрывают, а сроки строительства и сдачи точно не оговаривают. Но, еще не успев появиться, дом стал вторым по высоте в рейтинге. И первым, чья заявленная этажность наконец пробила потолок 27–28 этажей, включая технические.
3. Дом ЖК «Тихомиров» на улице Лескова, 17/1 стр. (99 метров)
По документам высота башен в комплексе «Тихомиров», который в этом году начала строить Группа «Мета», — 93,3 и 80,7 метра. Но в презентации застройщик обещает довести высоту одной из них до 99 метров — вероятно, за счет декора.
4. Жилой дом на улице Семьи Шамшиных, 20 (98,2 метра)
В 2015 году, когда компания «Кварсис» достроила этот дом, издалека напоминающий сталинские высотки, он гордо возглавил рейтинг самых высоких жилых зданий в Новосибирске.
5. Деловое здание на месте долгостроя на улице Колыванской (97,15 метра)
Когда-то на углу Красного проспекта и Колыванской планировали тоже амбициозный бизнес-центр с вертолётной площадкой на крыше, но грянул тот самый 2008-й, после которого не нужны были ни бизнес-центры, ни уж тем более вертолётные площадки. Здание успели построить на 20% да так и бросили. На его месте новосибирский девелопер Владислав Крючков задумал построить сперва деловое здание высотой всего 20 м, а через год решил проект изменить и получил разрешение на строительство 21-этажки высотой 97,15 м. Видимо, с очень высокими этажами.
6. ЖК Richmond Residence на улице Кирова, 50 стр. (91,5 метров)
Легендарный котлован, который из памятника не реализованному амбициозному проекту превращается во что-то осязаемое. Да, не 150 м высотой, но надо же с чего-то начинать.
7. ЖК Prime House на улице Советская, 75 (91,41 метров)
Ещё один скандальный котлован, который должен был стать высоткой Sibir Plaza, новые владельцы — компания «Сибирь Деведопмент» — сперва хотели реконструировать в апартаменты, но потом передумали и построили жилой дом. Пусть не такой высокий, какой должна была стать бизнес-башня, но как минимум заметный.
8. Дом ЖК «Огни Сибири» на Семьи Шамшиных, 89 (90,1 метра)
Дом — часть большого комплекса, так что скоро у него наверняка появятся соседи по рейтингу высотности, но пока он здесь доминирует.
9. «Дом на Берёзовой роще» на улице Кошурникова, 22 (88,5 метра)
Необычную «свечку» построила группа «Расцветай»: стройка пережила скандал и завершилась в 2018 году, а дом с декором «под сталинку» стал одним из самых высоких в городе.
10. БЦ «Кобра» на проспекте Димитрова, 4/1 (88,4 метра)
Деловой центр, построенный ЗАО «Труд», хотя и не может считаться даже высоткой, в 2011 году попал в шорт-лист 12 лучших зданий России по версии Best Building Awards. Так что им все равно можно гордиться.
О небоскребах в Новосибирске грезили не только современные архитекторы: когда в Москве начали строить сталинские высотки, подобные дома проектировали и у нас. Посмотрите, какие высотки так и не построили в советском Новосибирске.