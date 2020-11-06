Топ-10 высоток Новосибирска. Или почему у нас не строят небоскребы (хотя очень хотят и пытаются)

Все хотят, никто не строит



О небоскребах в Новосибирске архитекторы и девелоперы мечтают уже не первый десяток лет. И такие проекты в Новосибирске заявлялись и даже выходили на строительство. В основном — в районе станции метро «Октябрьская», где пророчили появление новосибирского даун-тауна.



Например, 45-этажную башню на углу улиц Маковского и Зыряновской хотел построить амбициозный барнаульский девелопер, вспоминает новосибирский архитектор Игорь Поповский (не называя, впрочем, этого девелопера). Одним из самых громких проектов были две башни «Скай Сити» на Кирова, 50 — причем одна из них должна была стать даже не высоткой, а настоящим небоскребом по мировым стандартам.

— Мы там не просто запроектировали высоту 150 метров, мы получили разрешение на строительство и прошли экспертизу этого проекта, даже котлован выкопали и несколько свай заколотили — и наступил веселый 2008 год, — рассказывает один из авторов проекта, руководитель архитектурного бюро «Конура» Артур Лотарев.