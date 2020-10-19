Погасли «Огни Сибири»: застройщик продал половину проекта на месте жиркомбината. Что там появится?

Хватит денег на достройку



Проект компании «Город в городе» «Огни Сибири» на месте Новосибирского жирового комбината (НЖК) сократился почти вдвое: северную часть площадки площадью 3,3 га купила компания «Квартал Огни Сибири. Новосибирск. Специализированный застройщик», которая входит в группу «Брусника». Это подтверждается данными выписок ЕГРН.



Сумма сделки не разглашается, но независимый аналитик Сергей Николаев уверен, что она была «вполне приличной». Только кадастровая стоимость участка оценивается почти в 195 миллионов рублей. В компании корреспонденту НГС продажу объяснили решением акционеров. По мнению Николаева, причина была, вероятнее всего, финансовой: как минимум она позволила «Городу в городе» ускорить строительство, которое до этого шло «рваными темпами».



— После этого они сдали две очереди, — заметил эксперт. — И теперь у них хватит денег, чтобы всё достроить.

