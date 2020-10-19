Погасли «Огни Сибири»: застройщик продал половину проекта на месте жиркомбината. Что там появится?

«Брусника» купила половину квартала «Огни Сибири» в центре Новосибирска
Компания «Город в городе» продала почти половину территории жилого комплекса «Огни Сибири» на улице Семьи Шамшиных. Из восьми запланированных домов застройщик успел сдать только два, ещё один сегодня достраивают. Эксперты полагают, что причиной такого решения могла стать шаткая финансовая ситуация в компании, из-за которой стройку на какое-то время останавливали, а дольщики смогли отсудить большие неустойки. Кто стал новым владельцем большой площадки в центре Новосибирска и что там построят — в материале Лизы Пичугиной.
Хватит денег на достройку
Проект компании «Город в городе» «Огни Сибири» на месте Новосибирского жирового комбината (НЖК) сократился почти вдвое: северную часть площадки площадью 3,3 га купила компания «Квартал Огни Сибири. Новосибирск. Специализированный застройщик», которая входит в группу «Брусника». Это подтверждается данными выписок ЕГРН.
Сумма сделки не разглашается, но независимый аналитик Сергей Николаев уверен, что она была «вполне приличной». Только кадастровая стоимость участка оценивается почти в 195 миллионов рублей. В компании корреспонденту НГС продажу объяснили решением акционеров. По мнению Николаева, причина была, вероятнее всего, финансовой: как минимум она позволила «Городу в городе» ускорить строительство, которое до этого шло «рваными темпами».
— После этого они сдали две очереди, — заметил эксперт. — И теперь у них хватит денег, чтобы всё достроить.
Сергей Николаев напомнил, что изначальная идея проекта — построить все жилые дома на едином стилобате с парковкой, чтобы поднять и закрыть от машин двор, — была не просто амбициозной, но и очень дорогой, и в результате «экономика не вырисовалась». Строительство на какое-то время останавливалось, а дольщики смогли отсудить иногда внушительные неустойки.
— По расчётам, моя неустойка накапала тысяч на 800, суд присудил половину. Таких, как я, много, потому что все давно уже ждут, сроки неоднократно переносились, — рассказал владелец квартиры в доме на Семьи Шамшиных, 89, Роман Туров. — Были и те, кто купил квартиру раньше меня, у них сроки сдачи стояли раньше и переносились, у кого-то это 2 года просрочки.
По данным «Контур.Фокуса», сегодня задолженность «Города в городе» по исполнительным производствам составляет относительно небольшую сумму в 2,2 миллиона рублей. Роман Туров при этом отметил, что после продажи участка работы действительно пошли быстрее.
Как изменилась концепция квартала
На сайте «Огней Сибири» опубликован генплан проекта, который презентовали в 2015 году. К 2021-му «Город в городе» собирался построить все восемь запланированных домов: пять «свечек» и три длинных дома переменной этажности с высотными доминантами. К осени 2020 года построены пока только два, ещё один сейчас достраивают.
В процессе строящийся дом успел сменить класс жилья на более высокий: весной прошлого года дольщики, уже успевшие заключить договор с застройщиком, из рекламы с удивлением узнали, что купили квартиры в «роскошном» доме бизнес-класса «Дом № 1». «Мы долго держали интригу, чтоб представить вам его в высокой стадии готовности», — говорится на его сайте.
Изменилась за это время и концепция застройки, хотя опубликована нигде не была. Незадолго до продажи части площадки по чатам дольщиков распространилось фото новой схемы застройки (есть в распоряжении редакции НГС). По ней со стороны улицы Писарева квартал должен был изгибающейся змейкой охватить очень длинный дом из десяти секций высотой 14–26 этажей, с арочными проходами и перерывом на лестницу-парк на улицу Семьи Шамшиных. Внутри этой «скобки» планировали построить две 26-этажных башни, объединённые детскими садами на 60 мест (из документов на строительство первой очереди запланированный встроенный детский сад со временем исчез). Под стилобатом, объединяющим эту часть территории с первыми домами, судя по схеме, должен был быть проезд с Шамшиных на Каменскую.
Сейчас, по словам дольщиков, «Город в городе» готовит площадку для третьей очереди строительства: дом построят между достроенной «свечкой» на Шамшиных, 89, и собственно улицей Семьи Шамшиных. Пока информации о нём нет, а в разделе «Документы» на сайте застройщика во вкладке «III очередь» опубликовано разрешение на строительство, полученное в 2018 году на уже проданный соседний участок.
В компании «Город в городе» на это заметили, что место, конечно, на оставшейся территории ещё есть, но пока никаких новых домов застройщик не заявляет.
— На текущий момент открытие продаж и того, что мы начинаем строить, мы не объявляли. Мы можем строить, можем не строить. Поэтому пока тут нечего комментировать, — кратко сказали в компании-застройщике.
Что построит «Брусника»
В «Бруснике.Сибакадемстрой» корреспонденту НГС рассказали, что проект на новой территории пока находится в разработке, презентовать его компания намерена только в следующем году.
— Это новая концепция жилой застройки этого участка, отражающая продукт компании и высокое качество жилья. Разработанный мастер-план учитывает сложившуюся инфраструктуру, дорожную сеть, окружающую застройку и включает реновацию прилегающих территорий, — обещают в компании. — Начало строительства и продаж первой очереди запланированы с 2021 года. Всего «Брусника» построит здесь семь домов. Общий объём строительства составит около 80 тысяч квадратных метров.
Если сравнивать с другими новостройками компании в Новосибирске, то площадь сданной в прошлом году 25-этажной «свечки» на Владимира Заровного, 42, — около 20 тысяч квадратов. Такая же — у 5-подъездной 9-этажки на улице Дунаевского, 14/3.
Будут ли новые дома строить на общем с соседями стилобате, неизвестно: в «Городе в городе» признались, что проекта «Брусники» не видели. По словам Сергея Николаева, в Екатеринбурге у «Брусники» есть опыт строительства жилья на стилобате, причём неплохой: там в стилобате размещён лифт для жителей дома, подняться на котором в квартиры и двор можно по ключ-коду. Но здесь компания, вероятнее всего, будет строить «по своим лекалам», со своей узнаваемой архитектурой и по принципу квартальной застройки.
Что говорят эксперты
Житель дома на улице Семьи Шамшиных, 89, Роман Туров признался, что недоволен решением «Города в городе» избавиться почти от половины территории «Огней Сибири».
— Я, конечно, раздосадован, что архитектурная концепция потеряла единство, — говорит Роман Туров. — Я рассчитывал, что они [«Город в городе»] построят так, как нарисовано у них на сайте.
Эксперты, впрочем, считают, что продажа части проекта пойдёт ему на пользу.
— Во-первых, понятно, что там теперь не будет долгостроев. Во-вторых, со стороны Писарева будет вполне нормальный комплекс, — рассуждает Сергей Николаев. — И в принципе Писарева — более загруженная улица, чем Некрасова, трафик более высокий, а «Брусника» знает, как с этим работать. Я думаю, у них будет нормальный проект.
— То, что «Брусника» начнёт строить в центре города, — по-моему, это классно для Новосибирска. И в целом Писарева заиграет, — добавил директор по маркетингу АН «Квадротека» Александр Астахов. — «Брусника» архитектурой, своим подходом к проектированию и строительству завоевала симпатии горожан.
В последнее время район улицы Писарева действительно стремительно развивается: частный сектор здесь постепенно сменяют новые высотки. Совсем недавно в паре кварталов от «Огней Сибири» выросли жилые комплексы «Островский» и «Лазурит», ближе к Ипподромской высотки строит «Краснообск.Монтажспецстрой».
«Город в городе» после сделки с «Брусникой» не остался без активов: на улице Семьи Шамшиных, 94, компании принадлежит участок с огромным производственным корпусом — учредитель застройщика НЖК признан банкротом и распродаёт имущество, но успел отписать «наследство» своему потомку. Планами на эту территорию в компании «Город в городе» не делятся.