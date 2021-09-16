150 домов на Плющихе: как живут на жилмассиве, который обзывают гетто — первые квартиры продавали по 300 тысяч

Строительство Плющихинского жилмассива в Октябрьском районе началось в 2005 году. Это был первый проект застройщика «Дискус Плюс», который через почти десять лет начал застройку Южно-Чемского жилмассива похожими домами. В 2007 году очередь на квартиры на «Плющихинском» была расписана на несколько месяцев вперед. Цена одного квадратного метра составляла 18 000 рублей на начальном этапе строительства.



Подрядчик строительства Плющихинского жилмассива — «ООО Дискус Плюс». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию зарегистрировали в 2000 году, ее возглавляет депутат горсовета Алексей Джулай. В 2020 году выручка составила 803,5 млн рублей, чистая прибыль — 63,8 млн рублей.

В первый дом на улице Владимира Высоцкого, 42 жильцы заехали в 2005 году. Тогда купить там квартиру можно было примерно за 300 000 рублей. Спрос был невысоким, потому что люди мало знали о новом застройщике. С того момента цены в этом доме существенно выросли. По данным сайта N1.RU, сейчас на продажу в доме выставлено семь квартир. Однокомнатную площадью 35 кв. м можно приобрести за 2,8 млн рублей (81 400 рублей за 1 кв. м). «Двушка» обойдется в 4 млн рублей — 80 000 рублей за квадрат. Самая дешевая трехкомнатная квартира площадью 65 кв. м стоит 4,55 млн рублей, то есть 70 000 за 1 кв. м.

