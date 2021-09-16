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150 домов на Плющихе: как живут на жилмассиве, который обзывают гетто — первые квартиры продавали по 300 тысяч

Местные жители любят свои квартиры, но жалуются на пробки и плохую работу поликлиники

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За 16 лет на Плющихинском жилмассиве выросло около 150 многоэтажных домов

За 16 лет на Плющихинском жилмассиве выросло около 150 многоэтажных домов

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Плющихинский жилмассив в Новосибирске разросся до 150 домов

Плющихинский жилмассив давно известен горожанам как место вдалеке от центра с однотипными домами и вечной огромной пробкой на выезде. Несмотря на очевидные неудобства, район продолжает расти, а люди покупают это жилье — здесь можно найти квартиры, один квадратный метр в которых на стадии строительства стоит 30 000 рублей. Сейчас в «Плющихинском» живет около 40 000 человек, и по мнению некоторых, например политика Алексея Навального, это «гетто» с некачественным жильем для бедных. Корреспонденты НГС посетили огромный жилмассив и выяснили, насколько правдивы стереотипы, которые сложились вокруг такого жилья, решится ли проблема с выездом и действительно ли люди недовольны своими квадратными метрами.

Что это за район?

Так сейчас выглядит двор дома на Высоцкого, 42 — именно эту десятиэтажку построили на Плющихинском жилмассиве первой

Так сейчас выглядит двор дома на Высоцкого, 42 — именно эту десятиэтажку построили на Плющихинском жилмассиве первой

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Строительство Плющихинского жилмассива в Октябрьском районе началось в 2005 году. Это был первый проект застройщика «Дискус Плюс», который через почти десять лет начал застройку Южно-Чемского жилмассива похожими домами. В 2007 году очередь на квартиры на «Плющихинском» была расписана на несколько месяцев вперед. Цена одного квадратного метра составляла 18 000 рублей на начальном этапе строительства.

Подрядчик строительства Плющихинского жилмассива — «ООО Дискус Плюс». По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию зарегистрировали в 2000 году, ее возглавляет депутат горсовета Алексей Джулай. В 2020 году выручка составила 803,5 млн рублей, чистая прибыль — 63,8 млн рублей.

В первый дом на улице Владимира Высоцкого, 42 жильцы заехали в 2005 году. Тогда купить там квартиру можно было примерно за 300 000 рублей. Спрос был невысоким, потому что люди мало знали о новом застройщике. С того момента цены в этом доме существенно выросли. По данным сайта N1.RU, сейчас на продажу в доме выставлено семь квартир. Однокомнатную площадью 35 кв. м можно приобрести за 2,8 млн рублей (81 400 рублей за 1 кв. м). «Двушка» обойдется в 4 млн рублей — 80 000 рублей за квадрат. Самая дешевая трехкомнатная квартира площадью 65 кв. м стоит 4,55 млн рублей, то есть 70 000 за 1 кв. м.

Что внутри (и снаружи)?

Сперва на Плющихинском жилмассиве строили десятиэтажные панельки, потом их стали разбавлять высотками

Сперва на Плющихинском жилмассиве строили десятиэтажные панельки, потом их стали разбавлять высотками

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Корреспонденты НГС посетили дом на улице Виталия Потылицина, 11/3. Он находится в дальней части массива, рядом с автобусной остановкой «Три тополя». По данным кадастровой карты, его сдали в эксплуатацию в 2016 году.

Первый этаж в подъезде многоэтажки, с жителями которой мы решили пообщаться, выглядит довольно мрачно

Первый этаж в подъезде многоэтажки, с жителями которой мы решили пообщаться, выглядит довольно мрачно

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В здании 18 этажей. Внутри подъезд оформлен в том же стиле, что и другие дома «Плющихинского» и «Просторного». Стены больше чем наполовину окрашены в желтый цвет (в одной гамме с тем, что снаружи), пол выложен плиткой.

Во всех домах подъезды оформлены в одном стиле

Во всех домах подъезды оформлены в одном стиле

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Свет в коридорах включается и выключается автоматически. В целом подъезд выглядит чистым, большинство квартир, судя по показаниям счетчиков, обжитые. Однако на некоторых этажах чувствовался неприятный запах, а на общих балконах были грязный пол и окурки.

Надписи на стенах встречаются редко

Надписи на стенах встречаются редко

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Во дворе дома находится небольшая детская площадка с песчаным покрытием. На ней стоят качели, лавочки, песочница и турники. Неподалеку — два корпуса детского сада № 100.

Такой вид открывается с общего балкона высотки неподалеку от остановки «Три тополя»

Такой вид открывается с общего балкона высотки неподалеку от остановки «Три тополя»

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У соседнего дома на Потылицина, 9/4 есть одноэтажная перемычка между корпусами. Сейчас она пустует (чем пользуются любители граффити), но такие конструкции ставили для того, чтобы внутри можно было открыть магазин или другое предприятие. В этом же доме на первом этаже так работает «Мария-Ра».

Возможно, в будущем в перемычке между корпусами дома откроется магазин

Возможно, в будущем в перемычке между корпусами дома откроется магазин

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На другой стороне от улицы Татьяны Снежиной находятся дома на Виталия Потылицина, 7 и 3. Пространство между ними пока пустует, поэтому площадка просто заросла травой.

— Люди покупают 1 кв. м очень дешево, почти без благоустройства. Оно появляется со временем, — пояснила пресс-секретарь компании «Дискус» Юлия Сурнина.

Вдалеке, через дорогу, видно кирпичное здание. Это школа № 216

Вдалеке, через дорогу, видно кирпичное здание. Это школа № 216

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Рядом с Потылицина, 3 стоит небольшая детская площадка, похожая на самодельную.

Рядом с табличкой, на которой указан номер дома, висит камера наружного наблюдения. Она направлена прямо на площадку, но это не помогло защитить ее от вандализма — скамейка исписана маркером

Рядом с табличкой, на которой указан номер дома, висит камера наружного наблюдения. Она направлена прямо на площадку, но это не помогло защитить ее от вандализма — скамейка исписана маркером

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Двор у первого дома на «Плющихинском», на Высоцкого, 42, выглядит более обжитым. Здесь есть футбольное поле, детская площадка с прорезиненным покрытием, возле подъездов стоят лавочки, высажены сосны. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Высоцкого».

У детей дома на Высоцrого, 42 есть место для игр

У детей дома на Высоцrого, 42 есть место для игр

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На территории «Плющихинского» обустроили пять площадок для выгула собак. Их делят на зоны для маленьких и больших животных.

Жители сами следят за состоянием мест для выгула собак

Жители сами следят за состоянием мест для выгула собак

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Когда ждать новую дорогу и как дела с транспортом

Ливневки на Волочаевской разместили таким образом, чтобы во время сильных дождей вода стекала в них быстрее

Ливневки на Волочаевской разместили таким образом, чтобы во время сильных дождей вода стекала в них быстрее

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Основная дорога, которая ведет на Плющихинский жилмассив — улица Волочаевская. По ней можно добраться до жилмассива от Гусинобродского шоссе. Общественный транспорт, который идет к жилмассиву, — автобусы № 30, 95, 96, 97, 98 и маршрутные такси №14, 24, 44а, 48 и 90 (по данным сервиса «2ГИС»).

Через остановку «Улица Татьяны Снежиной» проходит 10 маршрутов

Через остановку «Улица Татьяны Снежиной» проходит 10 маршрутов

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На жилмассиве регулярно образуются пробки. Ситуация немного улучшается летом, но в сентябре проблема возникает снова. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в 2022 году может начаться строительство дороги на улице Доватора, которая выведет к «Плющихинскому». В этом году стало известно, что магистраль пройдет от Гусинобродского шоссе через частный сектор и выйдет к улице Татьяны Снежиной. На строительство заложено 876,3 млн рублей.

Новая дорога выйдет к улице Татьяны Снежиной (на фото — примерно по левую сторону от дома, который находится справа)

Новая дорога выйдет к улице Татьяны Снежиной (на фото — примерно по левую сторону от дома, который находится справа)

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— Выезд один, когда начинается учебный сезон и под Новый год действительно движение затруднено, начинают объезжать по дворам. Дорога выйдет на улицу Доватора. Мы сейчас говорим о том, что логично было бы вести ее не на Гусинобродское шоссе, которое само в пробке стоит. Мы говорим о том, что ее надо вывести на Богаткова, чтобы люди сразу оказывались у метро, — рассказал НГС Сергей Конько, депутат заксобрания НСО от избирательного округа № 34 в Октябрьском районе.

Юлия Сурнина уточнила, что с властями согласовывают возможность строительства дороги до Бориса Богаткова от Плющихинского, а потом — строительство к жилмассиву от НГПУ. Если это произойдет в обратном порядке, то ситуация с пробками может ухудшиться.

«Пробки чувствую, когда выезжаю, сразу бесит»

Ольга и ее кот в целом довольны жизнью на Плющихинском жилмассиве

Ольга и ее кот в целом довольны жизнью на Плющихинском жилмассиве

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Корреспондентам удалось поговорить с жильцами двух домов на Виталия Потылицина. Они рассказали, за что любят свои дома и какие проблемы есть в жизни района.

— Недостаток — некрасивые дома, — говорит жительница дома № 9/4 Ольга. — Жилье меня почти полностью устраивает, звукоизоляция хорошая. Еще минусы — рядом только один магазин: «Мария-Ра». Других хороших близко нет. Транспорт нормально ходит, правда, сейчас хуже, чем раньше. Маршрутки некоторые убрали, № 16 перестала ездить. Пробки чувствую, когда выезжаю, сразу бесит. Но дорогу вроде хотят строить. Неудобно, что метро, трамваев нет. Нам с соседями, видимо, повезло. Так как звукоизоляция хорошая, я их не замечаю.

Девушка отметила, что иногда в чате дома соседи жалуются на шум от громкой музыки или крики. Недостатком квартиры она назвала сильную жару летом, из-за которой пришлось купить кондиционер. При этом зимой дома тепло.

Местная жительница Анастасия сделала перепланировку, разделив зал на две части

Местная жительница Анастасия сделала перепланировку, разделив зал на две части

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Анастасия, которая живет в доме № 7/3, купила квартиру в 2017 году. Площадь ее жилья — 63,5 кв. м, за него девушка заплатила 2,6 млн рублей. В квартире не было отделки, поэтому ремонт пришлось делать самостоятельно.

Так как квартира достаточно просторная, получилось проявить фантазию при отделке

Так как квартира достаточно просторная, получилось проявить фантазию при отделке

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— Плюсы района — доступное жилье, цена за квадратный метр очень низкая, по крайней мере была, когда мы приобретали квартиру. Относительно рядом, за такие деньги, есть метро, в сравнении с теми же «Родниками» или «Просторным», достаточно много транспорта туда ходит. Много лавочек, сквер облагородили, довольно зелено, — говорит Анастасия.

С балкона открывается красивый вид

С балкона открывается красивый вид

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Девушка отметила, что на Плющихинском жилмассиве достаточно развита инфраструктура. Ближайший кинотеатр находится в «Сибирском молле», также есть местный ТЦ «Панорама».

— Недостатки — нет нормальной поликлиники. Очереди вечные. Мы ходим только в платную, ибо потерянное время дороже. Нет нормального выезда с массива, надо либо еще один строить, либо дорогу шире делать. В часы пик бесконечные пробки. Общественный транспорт: маршрут продлили, но судя по тому, сколько времени приходится ждать нужный автобус, их количество не увеличили. Я говорю про автобус № 98, время с 09:00 до 12:00. Маршрут № 16 вообще убрали, только на автобусе без пересадки я могу доехать, — объяснила девушка.

Ванную комнату и туалет оформили в едином стиле

Ванную комнату и туалет оформили в едином стиле

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Также минусами девушка назвала отсутствие большой парковой зоны и то, что многие студии в ее доме сдают в аренду:

— Раз в полгода примерно заезжают новые соседи со своими приколами, например тусовками ночью или музыкой на весь дом. Сейчас спокойно, но надолго ли.

Также иногда соседи не следят за чистотой на общих площадках: лифт царапают, мусор оставляют в коридорах. Анастасия вспомнила, что однажды холодильник жильцов, которые съехали, простоял в подъезде полгода, а ненужный шкаф — три месяца.

Несмотря на долгую историю и развитую инфраструктуру, у района есть свои недостатки

Несмотря на долгую историю и развитую инфраструктуру, у района есть свои недостатки

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— Живу здесь года четыре-пять, — рассказывает другой местный житель Роман. — Я езжу на машине, магазины рядом. Из интернета у нас только «Сибирские сети». Были проблемы в первый год, когда дома еще не внесли в кадастровый реестр, фактически это было еще нежилое помещение. Тогда в квартире было холодно. И соседи говорят, у них зимой доходило до +15, стены бетонировали дополнительно. Сейчас, когда сильные морозы, зимой обогреватели включаем. Я работаю со второй половины дня, в обед здесь пробок нет. Утром да, выезд один, если надо куда-то ехать, стоишь.

Роман добавил, что управляющая компания работает оперативно, мастера приезжают после оформления заявки. Один из минусов — неприятный запах в ванной от вентиляции, эту проблему пока не решили.

Плющиха будущего

На Плющихинском жилмассиве уже живет 40 000 человек, и он продолжает строиться

На Плющихинском жилмассиве уже живет 40 000 человек, и он продолжает строиться

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Плющихинский жилмассив еще развивается. Застройка продолжается в сторону педагогического университета. Сейчас «Дискус» начал использовать новую для себя технологию, благодаря которой на фасадах домов не остается швов.

— Мы используем технологию мокрого фасада. Панель практически такая же, как у других зданий, но монтаж немного по-другому идет, используются несколько слоев утеплителя и штукатурка, — объяснила Юлия Сурнина.

Сейчас в квартирах новых домов делают ремонт, поэтому рядом много строительного мусора

Сейчас в квартирах новых домов делают ремонт, поэтому рядом много строительного мусора

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В домах, которые построили раньше, швы на фасадах собираются закрывать наличниками. В новых пока нет жильцов. Квартиры здесь купили три-четыре года назад, недавно собственникам выдали ключи для ремонта. На этапе строительства 1 кв. м в домах стоил около 30 000 рублей, этом году цена выросла до 50 000.

В свежепостроенных домах еще предстоит выполнить отделку

В свежепостроенных домах еще предстоит выполнить отделку

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На некоторых домах уже начали закрывать швы на фасаде.

Первые дома Плющихинского жилмассива были одного цвета, потом их стали красить в разные цвета. Некоторым многоэтажкам повезло стать яркими

Первые дома Плющихинского жилмассива были одного цвета, потом их стали красить в разные цвета. Некоторым многоэтажкам повезло стать яркими

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Также на жилмассиве построят городскую клиническую поликлинику № 2 на улице Татьяны Снежиной. Работами занимается «Седьмая концессионная компания», которая входит в группу «ВИС» (концессионер строительства четвертого моста). В прошлом году стоимость строительства оценивали в 1,8 млрд рублей.

Здание будущей поликлиники рассчитано на 967 посещений в смену

Здание будущей поликлиники рассчитано на 967 посещений в смену

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Также мэрия сообщала о том, что до 2026 года к Плющихинскому жилмассиву планируют проложить трамвайные пути. В течение 2022–2023 годов линию продлят от кольца на Гусинобродском шоссе до автовокзала.

Что еще интересного почитать про жилье

Летом НГС подготовил репортаж из жилмассива «Просторный», который также построила компания «Дискус». У района сложилась репутация «гетто» с дешевым жильем в труднодоступном месте. Мы выяснили, чем недовольны жители и хотят ли уезжать оттуда.

Также мы рассказывали об «инопланетном» доме с наклонными стенами, который построили в Новосибирске. Архитектор описывает его как микс деконструктивизма, лофта и экостиля. Посмотрите, как выглядит это необычное здание.

На пути от Новосибирска до аэропорта Толмачево за 11 лет вырос поселок с недорогими таунхаусами, где есть кварталы Стива Джобса и Генри Форда, — «Пригородный простор». Там побывала корреспондент НГС Лиза Пичугина. Оказывается, в микрорайоне таунхаусов есть вся инфраструктура, шезлонги у озера и музей тракторов под открытым небом.

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Плющихинскийжильетранспортдороги«Дискус»
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