Мэрия Новосибирска назвала сроки продления маршрута трамвая № 13 до нового автовокзала

В Новосибирске трамвайные пути от кольца на Гусинобродском шоссе до автовокзала планируют построить с 2021 по 2023 год. Стоимость работ оценивают в 223,5 млн рублей.
— По указанной трамвайной линии запланировано продление трамвайного маршрута
Деньги на строительство выделят из городского бюджета. В 2021 году на него заложено 40 млн рублей, в 2022 году — 23,5 млн рублей.
В пресс-центре мэрии НГС сообщили, что до 2026 года в Новосибирске планируют построить трамвайные пути от улицы Кошурникова до метро «Золотая Нива», по проспекту Дзержинского от улицы Трикотажной до «Березовой Рощи». Также их планируют проложить в Плющихинском жилмассиве, на улице Широкой, на улице Титова до Дукача и далее до трамвайного парка.
На прошлой неделе в Новосибирске объявили аукцион на разработку документации для строительства трамвайной линии до автовокзала и подготовительные работы. По данным на