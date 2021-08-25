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Мэрия Новосибирска назвала сроки продления маршрута трамвая № 13 до нового автовокзала

Дополнительные вагоны для линии покупать не планируют

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В этом году начнутся подготовительные работы

В этом году начнутся подготовительные работы

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В Новосибирске трамвайные пути от кольца на Гусинобродском шоссе до автовокзала планируют построить с 2021 по 2023 год. Стоимость работ оценивают в 223,5 млн рублей.

— По указанной трамвайной линии запланировано продление трамвайного маршрута № 13. Закупка дополнительных единиц подвижного состава для эксплуатации на данном маршруте не планируется, так как инвентарь трамваев правобережного депо позволяет увеличить выпуск с учетом дополнительного пассажиропотока после ввода в эксплуатацию данной трамвайной линии, — сообщил НГС департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Деньги на строительство выделят из городского бюджета. В 2021 году на него заложено 40 млн рублей, в 2022 году — 23,5 млн рублей.

В пресс-центре мэрии НГС сообщили, что до 2026 года в Новосибирске планируют построить трамвайные пути от улицы Кошурникова до метро «Золотая Нива», по проспекту Дзержинского от улицы Трикотажной до «Березовой Рощи». Также их планируют проложить в Плющихинском жилмассиве, на улице Широкой, на улице Титова до Дукача и далее до трамвайного парка.

На прошлой неделе в Новосибирске объявили аукцион на разработку документации для строительства трамвайной линии до автовокзала и подготовительные работы. По данным на 25 августа, победителя еще не выбрали.

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Гусинобродское шоссеавтовокзалтрамвайная линия
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