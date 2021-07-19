Дискуссионный вопрос: как живут покупатели самого дешевого жилья в Новосибирске — сюда переехали 75 000 человек

Avito составил для НГС рейтинг новосибирских домов, в которых продается больше всего квартир. Первые два места заняли густонаселенные дома в «Просторном». На улице Виктора Шевелева, 24 на продажу выставили 19 квартир, на Бронной, 39/1 — 20. За три недели с момента подготовки рейтинга ситуация изменилась: в первом доме в продаже оказалось уже 20 квартир, а во втором — всего 10. В доме на Шевелева стоимость жилья начинается от 1 900 000 рублей за студию и от 3 750 000 рублей за «трешку». На Бронной студия может обойтись дешевле — в 1 850 000 рублей. Трехкомнатных квартир, по данным Avito, в продаже там нет, а цена на «двушки» начинается от 2 700 000 рублей.

Когда жилмассив только начинали строить (в 2012 году), здесь продавали самые дешевые квартиры, и даже в 2015 году просторную студию можно было купить от 828 000 рублей.

Как здесь живут люди