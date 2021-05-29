29 мая суббота
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 2/10
usd 73.59
eur 89.67
Тема дня«Народная премия НГС» уже сегодня! Что вас ждет?

Все новости

Все новости

Стало известно, где в Новосибирске продают больше всего квартир — топ-5 адресов

Они есть как в отдаленных районах, так и неподалеку от центра

1 473
10Обсудить

Поделиться

В ЖК «Флотилия» продают 14 квартир

В ЖК «Флотилия» продают 14 квартир

Поделиться

Стало известно, в каких новосибирских домах продают больше всего квартир

Специалисты сайта Avito рассказали, в каких новосибирских домах на продажу выставлено больше всего квартир. Цены на некоторые из них превышают 20 млн рублей.

Больше всего квартир — 20 — продается в 10-этажке на улице Бронной, 39/1, в Южно-Чемском жилмассиве. Стоимость на «однушки» начинается от 1,85 млн рублей, двухкомнатные квартиры стоят от 2,7 млн рублей. На следующем месте — дом на улице Виктора Шевелева, 24 в том же жилмассиве, где на продажу выставили 19 квартир. По данным из объявлений на сайте Avito, самая дешевая «однушка» без отделки здесь стоит 1,9 млн рублей. За «трешку» площадью в 59 кв. м придется заплатить 3,97 млн рублей.

В доме на Кузьмы Минина, 9 продают сразу 16 квартир. Этот дом относится к ЖК «Четыре мушкетера». Первый дом сдали в 2010 году, остальные — в 2013-м. В каждом из них по 26 этажей. 1-комнатная квартира здесь стоит 4,5 млн рублей. Самый дорогой вариант — трешка площадью 93 кв. м — обойдется в 8,1 млн.

На проспекте Дзержинского, 32а продают 15 квартир. Стоимость студий начинается от 2,3 млн рублей, а за «двушку» придется заплатить 5,5 млн.

На последнем месте рейтинга оказался дом на Сибревкома, 9 в ЖК «Флотилия». Здесь на продажу выставлены 14 квартир стоимостью от 6,5 до 27 млн рублей.

В мае НГС выяснил, где через 10 лет в Новосибирске подорожает недвижимость. Рассказываем о прогнозе от искусственного интеллекта и экспертов рынка.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Кировский районЦентральный районнедвижимость
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...