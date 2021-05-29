Стало известно, где в Новосибирске продают больше всего квартир — топ-5 адресов

Стало известно, в каких новосибирских домах продают больше всего квартир
Специалисты сайта Avito рассказали, в каких новосибирских домах на продажу выставлено больше всего квартир. Цены на некоторые из них превышают
Больше всего квартир — 20 — продается в 10-этажке на улице Бронной, 39/1, в Южно-Чемском жилмассиве. Стоимость на «однушки» начинается от 1,85 млн рублей, двухкомнатные квартиры стоят от
В доме на Кузьмы Минина, 9 продают сразу 16 квартир. Этот дом относится к ЖК «Четыре мушкетера». Первый дом сдали в 2010 году, остальные — в 2013-м. В каждом из них по 26 этажей. 1-комнатная квартира здесь стоит
На проспекте Дзержинского, 32а продают 15 квартир. Стоимость студий начинается от 2,3 млн рублей, а за «двушку» придется заплатить 5,5 млн.
На последнем месте рейтинга оказался дом на Сибревкома, 9 в ЖК «Флотилия». Здесь на продажу выставлены 14 квартир стоимостью от 6,5 до 27 млн рублей.
В мае НГС выяснил, где через 10 лет в Новосибирске подорожает недвижимость. Рассказываем о прогнозе от искусственного интеллекта и экспертов рынка.