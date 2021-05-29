Стало известно, где в Новосибирске продают больше всего квартир — топ-5 адресов

Специалисты сайта Avito рассказали, в каких новосибирских домах на продажу выставлено больше всего квартир. Цены на некоторые из них превышают 20 млн рублей.



Больше всего квартир — 20 — продается в 10-этажке на улице Бронной, 39/1, в Южно-Чемском жилмассиве. Стоимость на «однушки» начинается от 1,85 млн рублей, двухкомнатные квартиры стоят от 2,7 млн рублей. На следующем месте — дом на улице Виктора Шевелева, 24 в том же жилмассиве, где на продажу выставили 19 квартир. По данным из объявлений на сайте Avito, самая дешевая «однушка» без отделки здесь стоит 1,9 млн рублей. За «трешку» площадью в 59 кв. м придется заплатить 3,97 млн рублей.