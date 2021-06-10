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Римма Сотникова

Риелтор агентства недвижимости «Аврора»
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Римма Сотникова

Риелтор агентства недвижимости «Аврора»

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Новостройка или вторичка? Как найти «чистую» квартиру и реально ли купить жилье под 1,6% годовых

Краткая инструкция по недвижимости от новосибирского риелтора — делитесь в комментариях своими наблюдениями

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А вы бы какое жилье купили — вторичку или новостройку? Пишите в комментариях — обсудим

А вы бы какое жилье купили — вторичку или новостройку? Пишите в комментариях — обсудим

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За этот год в Новосибирской области планируют построить 1,7 миллиона квадратных метров жилья — такие цифры называют в региональном Минстрое. На вторичном рынке тоже нет проблем с выбором — в продаже находятся тысячи квартир. Где лучше покупать жилье — в новостройке или в старом проверенном доме? Какие характеристики квартиры обязательно нужно проверить перед сделкой, чтобы не попасть впросак? И что делать, если вам не повезло купить недвижимость в долгострое? Публикуем авторскую колонку риелтора Риммы Сотниковой.

Новостройки в этом году пользуются большим спросом — до сих пор действует господдержка, и процентная ставка в разы меньше, чем на вторичное жилье. В некоторых новостройках возможно соединить две программы: господдержку и акцию от застройщика, купив квартиру под 1,6% годовых.

Вторичное жилье, несмотря на высокий процент ипотечной ставки, также пользуется спросом. Например, когда есть необходимость в срочном переезде. На вопрос, что лучше покупать в 2021 году, однозначно ответить нельзя, так как каждый отталкивается от своих возможностей, потребностей и целей. Но точно могу сказать, что купить вторичку, вложив при этом минимум собственных средств, легче по сравнению с новостройкой по господдержке — минимальный первоначальный взнос для такой недвижимости составляет 20%.

Плюсы и минусы новостройки

И у новостроек, и у вторички есть как плюсы, так и минусы. Начнем с новостроек. К огромным плюсам относится постепенный рост цены. На стадии котлована жилье можно купить за очень даже приемлемую цену. Когда дом сдадут, то цена вырастет в разы. А если ваше жилье взято в ипотеку, то удастся сэкономить на выплатах по кредиту благодаря программе господдержки.

Другим несомненным плюсом считается то, что история жилья начинается с вас, а значит, нет опасения относительно юридической чистоты квартиры. Есть и минусы. Если вы уже заселились в новостройку, то вас ждут постоянные ремонты у соседей, шум. Если же строят дома в ЖК по соседству, то также будут шум, пыль и грязь от стройки. И тут же еще скажу, что ремонт-то сделали, а вот усадка дома еще впереди — и тут как повезет. Право собственности жильцы новостроек получают не на этапе подписания договора долевого участия, а это означает, что безналоговый период для продажи квартиры сдвигается. Также после продажи квартиры (если налог возникает) и покупки в новостройке важно уложиться в налоговый период.

Плюсы и минусы вторичного жилья

Теперь разберем ту же информацию для вторички. Во-первых, это уже готовое жилье, в которое можно сразу заехать или начать сдавать в аренду, получая прибыль. Также с собственниками квартиры всегда можно договориться о цене, четко обосновав причины, по которым вы хотели бы купить дешевле.

А что с минусами? Если вы покупаете жилье не за наличные деньги, то процентная ставка по ипотеке выше, чем на новостройки. Помимо этого, нужна доскональная проверка квартиры.

На хорошем риелторе / юристе лучше не экономить, чтобы потом не случился сюрприз в виде наследников или еще чего похуже. Вам следует остерегаться следующих пунктов при просмотре истории жилья: супругов, которые не были в курсе о продаже (необходимо нотариальное согласие, даже если супруги уже разведены); долгов на квартире; использования маткапитала; невыселяемых жильцов (их можно увидеть в справке о зарегистрированных лицах, а ее можно получить в паспортном столе УК) — такими можно считать, например, жильцов, отказавшихся от приватизации и получивших право на пожизненное проживание. Чтобы обезопасить сделку, необходимо попросить предоставить выписку из домовой книги без прописанных жильцов.

А как быть с недостроями?

На законодательном уровне, конечно, предусмотрены меры защиты дольщиков от долгостроя, например, неустойка за просрочку передачи объекта или право на односторонний отказ от договора при просрочке свыше определенного срока. Но думаю, что в условиях нестабильного финансового положения застройщика эти меры защиты могут оказаться неэффективными. Более детальную консультацию по конкретному объекту лучше получить у юриста, который поможет и подскажет, какие дальнейшие шаги и действия нужно предпринять.

Пользоваться объектом капитального строительства, который не введен в эксплуатацию, запрещено законом. Если дом в эксплуатацию введен, но не поставлен на кадастровый учет, то подписывается акт приема-передачи ключей, объект передается на основании акта приема-передачи, производится осмотр квартиры и составляются претензии (если есть). Именно с этого момента вы законно заселяетесь в объект недвижимости, делаете ремонт. Если акт передачи подписан, то нужно дождаться оформления квартиры в собственность. До подписания акта вы имеете право продать квартиру по переуступке. Увы, невозможно зарегистрировать право собственности на квартиру в доме, который не поставлен на кадастровый учет.

Вообще в разных новостройках заселение происходит по-разному. Например, сейчас застройщик «Энергомонтаж» делит этот процесс на три действия: у него сначала идет осмотр квартиры и составление претензий (если имеются), далее покупатели подписывают акт приема-передачи квартиры и только после этого могут получить ключи. Затем следует самостоятельно начать оплачивать коммунальные услуги. Если мы говорим про «Дискус», то они этот момент делят на два действия: изначально покупатели подписывают акт приема-передачи квартиры и в этот же день могут получить ключи (тогда же коммунальные услуги они начинают оплачивать самостоятельно). А могут временно оставить ключи у застройщика, и тогда коммунальные услуги можно начать оплачивать позже.

Что еще почитать про недвижимость? Три хороших текста

«Мы получили недоступное жилье». Почему госипотека не помогла семьям с детьми и кто на этом нажился?

Почему стоит опасаться квартир с вложенным маткапиталом и как продать такую недвижимость? Читайте инструкцию от риелтора.

Лучший район города. Колонка о том, почему Родники круче всех и чем плохи Затулинка, «Плющиха» и «Пед».

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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