Новостройка или вторичка? Как найти «чистую» квартиру и реально ли купить жилье под 1,6% годовых

Новостройки в этом году пользуются большим спросом — до сих пор действует господдержка, и процентная ставка в разы меньше, чем на вторичное жилье. В некоторых новостройках возможно соединить две программы: господдержку и акцию от застройщика, купив квартиру под 1,6% годовых.

Вторичное жилье, несмотря на высокий процент ипотечной ставки, также пользуется спросом. Например, когда есть необходимость в срочном переезде. На вопрос, что лучше покупать в 2021 году , однозначно ответить нельзя, так как каждый отталкивается от своих возможностей, потребностей и целей. Но точно могу сказать, что купить вторичку, вложив при этом минимум собственных средств, легче по сравнению с новостройкой по господдержке — минимальный первоначальный взнос для такой недвижимости составляет 20%.

Плюсы и минусы новостройки

И у новостроек, и у вторички есть как плюсы, так и минусы. Начнем с новостроек. К огромным плюсам относится постепенный рост цены. На стадии котлована жилье можно купить за очень даже приемлемую цену. Когда дом сдадут, то цена вырастет в разы. А если ваше жилье взято в ипотеку, то удастся сэкономить на выплатах по кредиту благодаря программе господдержки.