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Путин заявил, что льготную ипотеку нужно продлить на год

Но ставку поднимут

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Президент выступил на Петербургском международном экономическом форуме

Президент выступил на Петербургском международном экономическом форуме

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Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в РФ еще на один год, до 1 июля 2022 года. Президент заявил это во время своего выступления на ПМЭФ. Он сказал, что программа позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, ее оформили свыше полумиллиона граждан.

Программа будет распространена на все регионы, но по ставке 7%. Прежде программа предполагала покупку жилья по ставке 6,5% годовых, но при условии, что это будет новостройка. Она должна была завершиться в июле этого года.

Предельный размер кредита по льготной ипотеке под 7% для всех регионов составит 3 млн рублей.

Также предполагается, что семейная льготная ипотека будет распространена на семьи, где есть только один ребенок, если он родился после 1 января 2018 года. Ставка составит 6%.

Онлайн-трансляцию речи президента на Петербургском международном экономическом форуме смотрите по ссылке.

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Владимир Путинльготная ипотекаПМЭФ
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