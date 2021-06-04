Путин заявил, что льготную ипотеку нужно продлить на год

Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в РФ еще на один год, до 1 июля 2022 года. Президент заявил это во время своего выступления на ПМЭФ. Он сказал, что программа позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, ее оформили свыше полумиллиона граждан.
Программа будет распространена на все регионы, но по ставке
Предельный размер кредита по льготной ипотеке под
Также предполагается, что семейная льготная ипотека будет распространена на семьи, где есть только один ребенок, если он родился после 1 января 2018 года. Ставка составит
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