Почему стоит опасаться квартир с вложенным маткапиталом и как продать такую недвижимость (инструкция от риелтора)

Маткапитал влияет на количество покупателей и на срок выхода на сделку (может увеличиться до нескольких месяцев). Не каждый покупатель готов столько ждать. Еще много приезжих, у которых ограничен срок пребывания в городе — им такие варианты просто не подходят. Но бывает, если западет сильно в душу квартира и время позволяет, то почему бы и нет. Это дело техники. С помощью маткапитала квартиры в ипотеку берут часто, а вот гасить ее этими деньгами или нет — тут всё индивидуально.

Продажа квартиры, ранее купленной с использованием материнского капитала, — это сложная сделка. Если квартира покупалась в ипотеку, с привлечением материнского капитала, то после полного гашения ипотечного кредита родители-заемщики должны выделить детям доли в этой квартире, это осложняет дальнейшую продажу жилья.

Другие горожане думают о расширении. Продать ипотечную квартиру, если в нее вложены средства материнского капитала, вы не сможете. Пока не погашен кредит, далеко не каждый банк выдает разрешение на выделение долей детям. В Пенсионном фонде требуют наделять детей долями именно в той квартире, на покупку которой был направлен маткапитал. Нельзя приобрести ей на замену квартиру побольше, выплатить за нее ипотеку и только после этого выделить детям доли в этом объекте.