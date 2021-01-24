«С чем будем ровнять?»: Путин предложил разобраться с ценами на жилье — эксперты рассказали, что нужно сделать

Владимир Литвинов, гендиректор ГК SKY Group:

— Идея классная. [Можно это делать] через ограничение роста стоимости стройматериалов — нужно остановить это безобразие, а это удел государства. Для начала это позволит цены стабилизировать — уже победа. А потом уже будет вопрос идти о снижении. Но такое бывает редко.

Неправда, что застройщики не хотят строить доступное жилье: те, кто с панелями работал, с ними же и работают. Они просто меньше строить стали.