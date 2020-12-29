«Рано или поздно придет кирдык»: что происходило на рынке недвижимости и какими будут цены на квартиры

Возникла необходимость в месте, куда ты можешь выехать и подышать свежим воздухом — разобрали дачи. Люди, в принципе, в сторону загородной недвижимости стали активнее смотреть.



У нас ряд сотрудников не вернулся с удаленки, потому что им так удобно: они не тратят время на дорогу и тратят его на работу. При этом, с точки зрения работодателя, если человек не тратит деньги на то, чтобы ездить, то готов, может, за меньшие деньги работать. Многие бизнесы сейчас оптимизируют свои расходы на аренду. Мой ничем не подтвержденный прогноз: спрос на офисную недвижимость будет снижаться, а на жилую — расти за счет того, что в этом году задали тренд на удаленную работу, и какое-то время он будет развиваться.



В этом году за счет того что ставка по ипотеке была низкая, а инфляция превысила прогнозные показатели, плюс депозиты подешевели, вырос спрос на жилье. Кто-то из банков деньги в недвижимость переложил, кто-то по низкой ставке квартиру купил, кто-то про запас купил и пустил туда квартирантов, чтобы они рассчитывались за нее. Этим повышенным спросом мы разогнали рынок недвижимости. Сейчас получается, что платеж практически не изменился: ставки снизились, зато цена выросла, а условная зарплата там же осталась.