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«Цена уже просто абсурдная»: пользуясь ажиотажем на дешевую ипотеку, застройщики взвинтили цены на квартиры

Строящиеся квартиры оказываются дороже уже построенных с ремонтом — разница доходит до 10%

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Цены на жилье сегодня диктуют застройщики, и рынку ничего не остается, кроме как принять предлагаемое

Цены на жилье сегодня диктуют застройщики, и рынку ничего не остается, кроме как принять предлагаемое

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В этом октябре новосибирцы купили в 2 раза больше новых квартир

Новостройки переоценены — так считают новосибирские эксперты по недвижимости. Цены и спрос на новое жилье в этом году растут, как флюс, и его невозможно не заметить. Некоторые участники рынка отмечают, что сегодня дешевле купить квартиру не старше 10 лет у метро, чем аналогичную по площади, но строящуюся — на окраине. Почему так произошло и сколько продлится, разбиралась Лиза Пичугина.

Цену диктуют со строительного крана

Проблема доступности жилья — из тех, о которой очень любят говорить власти. Один из президентских указов — обеспечить планомерный рост ввода жилья, чтобы всем хватило. В Новосибирске этот показатель должен составлять не меньше 2 млн кв. м новых квартир в год. Но поскольку экономика в России, а вместе с ней и покупательная способность россиян, стабильностью не отличается, кризис за кризисом в отрасль вливают немалые деньги: сперва денежными субсидиями покупателям квартир в новостройках, сейчас — льготной ипотекой.

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В этом году на новостройки просто ажиотажный спрос, отмечают эксперты. В Росреестре подсчитали, что число зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве превысило показатели всех прошлых лет.

— В октябре 2020 года Управлением Росреестра по Новосибирской области зарегистрировано более 4,2 тысячи договоров участия в долевом строительстве, это на 41% выше показателя прошлого месяца (около 3 тысяч) и в 2 раза больше аналогичного периода 2019 года (около 2 тысяч), — заметили специалисты ведомства.

Ажиотажный спрос в свою очередь привел к росту цен. Если на вторичном рынке благодаря снижению ставок по ипотеке новосибирцы выкупили большую часть дешевых вариантов, и цены выросли в среднем только на 3%, то на рынке новостроек — на 11%, подсчитала директор компании RID Analytics Елена Ермолаева. Готовое жилье в среднем по городу так оказывается дешевле, чем еще строящееся.

— У такой разницы в росте есть две основные причины: на первичном рынке ценообразование определяют строительные компании, число которых невелико (в отличие от числа продавцов на вторичном рынке, которых тысячи). А также вся ситуация по переходу на эскроу-счета, в результате которой растет себестоимость строительства, а число проектов в будущем может сократиться (как и число строительных компаний), — пояснила Елена Ермолаева.

В октябре средняя цена на готовое жилье в Новосибирске составила 72,3 тысячи рублей за кв. м. Новостройки при этом стоили в среднем по городу 79,2 тысячи рублей за квадрат. По наблюдениям управляющего компанией «Выставка новостроек» Григория Якобсона, цены на строящееся жилье варьируются от 45 тысяч за кв. м до 258 тысяч рублей, и в востребованных районах стоимость новостроек уже зачастую переваливает за 100 тысяч рублей за квадрат.

— Этот перелом произошел в мае, тогда скакнул потребительский спрос, и сегодня есть определенная гонка. Я знаю, например, что ГК «Строитель» распродала 180 квартир за полтора часа, имея при этом ценник в районе 100 тысяч за квадрат. Объективной причины я, правда, найти не могу, — говорит Григорий Якобсон. — Есть ощущение, что это из-за того, что люди никуда не поехали: плановые мероприятия по отдыху, турпутевки и всё остальное были заменены на первоначальный взнос. Остальное добирали ипотекой, потому что ипотечных сделок и было очень много, а стало ещё больше. Человек понимает, что у него освободились какие-то деньги, и пытается их как-то правильно, технично освоить.

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Хватают не думая

Ажиотаж, по мнению управляющего «Выставкой новостроек», создается, помимо дешевой ипотеки, маркетинговым напором застройщиков. Всё чаще, заметил Григорий Якобсон, покупатели жилья в новостройках перестают обращать внимание на стоимость квадрата и того, из чего она складывается, и оценивают цену покупки целиком и связывают это с эмоциями, некими ожиданиями от будущей жизни. Но затем разочаровываются и продают новую квартиру иногда дешевле, чем застройщик продает строящуюся в соседнем доме.

Строящаяся квартира сегодня может оказаться дороже, чем уже построенная в соседнем доме — такой перекос не естественен для рынка

Строящаяся квартира сегодня может оказаться дороже, чем уже построенная в соседнем доме — такой перекос не естественен для рынка

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— 5–6% людей продают квартиры после ввода дома в эксплуатацию не потому, что они для этого их и покупали, а потому, что покупка была не до конца продуманной. И для них становится сюрпризом, что на минимальный ремонт ещё надо по 10 тысяч на кв. м, — рассказывает Григорий Якобсон. — Человек тратится, думает: «Я себе сейчас отгрохаю хоромы», потом приходит в магазин и видит, что керамогранит, о котором он мечтал, стоит не 2, а 10 тысяч за квадрат.

Но иногда даже квартира в относительно новом доме с ремонтом стоит дешевле, чем только строящаяся — и это парадокс, вызванный в первую очередь слишком дешевой ипотекой на новостройки, говорит Елена Ермолаева.

Директор АН «Квадротека» Владимир Голованов считает, что это всё же явление не слишком распространенное. Но с тем, что на рынке образовался ценовой «флюс», он согласился.

— Новостройки правда перегреты. Сначала люди чесали репу и смотрели на ставку в 6,5%, а потом спохватились, что программа почти заканчивается, и понеслось — есть такой момент инерции, — говорит Владимир Голованов. — С рынка ушли дешевые варианты, и купить, например, за 2 миллиона нечего, а еще вчера было можно. Возник такой ажиотажный пузырь: народ вообще не думает, хватает, что осталось — вдруг завтра и этого не будет. Это временное помутнение, люди сейчас не очень думают. Это поведение толпы, когда трезвый расчет не работает. Хватают всё, за любые деньги.

Постоянно надуваемый вокруг новостроек пузырь может обернуться для многих болезненным разрывом — если власти не придумают новых мер поддержки

Постоянно надуваемый вокруг новостроек пузырь может обернуться для многих болезненным разрывом — если власти не придумают новых мер поддержки

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Поделать что-то с этим, считает Григорий Якобсон, нельзя — только пережить.

— Застройщик готовит оферту, мы её принимаем такой, какая она есть, и повлиять на нее не можем. Если потребитель хочет взять — он будет брать. Но мое личное мнение: цена уже просто абсурдная, — говорит он.

Впереди только похмелье

Эксперты считают, что падение после того ажиотажа, который можно наблюдать сегодня на рынке новостроек, может оказаться глубоким и болезненным. И, что самое главное, довольно скорым.

— В следующем году, думаю, рынок будет стабилизироваться. Мы видим скачок в момент роста курса доллара, мы видим историю, связанную с пандемией, когда человек ощутил количество квадратов и текущую свою ситуацию и захотел улучшить качество жизни на случай повторения пандемии. Больше факторов нет, — полагает Григорий Якобсон. — Это снежный ком, который просто увеличивается в размерах. Но наступит весна, и всё растает.

По мнению Владимира Голованова, стихнуть ажиотаж может и того раньше — к концу года:

— Обычно ажиотаж длится несколько месяцев: количество паникеров ограничено, количество денег ограничено. В казне пока денег много — программу продлили, но предложения недорогие тоже ограничены.

Елена Ермолаева считает, что «похмелье» может оказаться болезненным не только для рынка, но и для людей.

— Сейчас опасная ситуация, когда нарастает негатив в экономике, но людей, по сути, подталкивают к покупкам с помощью дешевой ипотеки. Есть риск того, что вырастет число ипотечных дефолтов: покупатели, поддавшись этому ажиотажу, могут не рассчитать свои силы, — предупреждает руководитель RID Analytics.

О росте цен на новостройки эксперты предупреждали еще в начале года, так что можно сказать, что прогнозы сбылись.

О небывалом спросе на жилье, в том числе загородное, НГС уже писал — именно ажиотаж стал маркером лета 2020 года.

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