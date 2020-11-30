«Цены у надежных застройщиков выросли на 18%». Аналитик — о том, как рост цен на жилье убил выгоду госипотеки

На начало 2020 года в Новосибирске сформировался дефицит новостроек, которые будут достроены в срок. За последние четыре года число проданных, но не построенных новостроек выросло в 2,5 раза — до 2 миллионов квадратных метров. Такая ситуация была в конце 2014 года, когда покупатели уходили от рублевых активов.



Но после ажиотажного спроса 2014 года застройщики быстро ликвидировали дефицит. В 2015 году было заложено 187 новых домов, причем 66 — в первом квартале.

В 2020 году ситуация не позволила застройщикам быстро нарастить число новых строек, так как нельзя строить за счет дольщиков, а финансовое состояние 50% застройщиков не позволит им быстро получить проектное финансирование. В результате за 9 месяцев 2020 года было заложено в 2 раза меньше новых домов, чем в 2015-м. Закон о переходе на счета-эскроу не позволил застройщикам увеличить число предложений на рынке новостроек в Новосибирске.



В связи с пандемией, которая привела к временной остановке строек, была объявлена индульгенция на своевременный ввод объектов в эксплуатацию в 2020 году. Конечно, подавляющее большинство застройщиков региона не собираются срывать сроки ввода и даже сдают дома досрочно, но это решение внесло дополнительное напряжение по ряду объектов.

