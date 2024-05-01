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Штормовое предупреждение в Новосибирской области

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Весна Порывы до 21 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Порывы до 21 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

Жителям региона пришли сообщения о непогоде

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Также ожидается дождь

В Новосибирской области 2 мая ожидаются дождь и порывы ветра до 21 м/с. Это следует из СМС-рассылки жителям региона от ГУ МЧС.

Новосибирцев попросили быть внимательными

На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что 2 мая температура воздуха днем составит +7… +9 градусов, ночью -1… +1 градус. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой умеренный дождь. Ветер юго-западный 9–14 м/с, местами порывы до 19 м/с.

Ранее редакция НГС изучила прогнозы погодных сервисов и выяснила, какая погода ждет нас в мае. Подробнее по ссылке.

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