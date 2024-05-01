Порывы до 21 м/с: в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение

В Новосибирской области 2 мая ожидаются дождь и порывы ветра до 21 м/с. Это следует из СМС-рассылки жителям региона от ГУ МЧС.
На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что 2 мая температура воздуха днем составит +7… +9 градусов, ночью -1… +1 градус. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой умеренный дождь. Ветер юго-западный 9–14 м/с, местами порывы до 19 м/с.
Ранее редакция НГС изучила прогнозы погодных сервисов и выяснила, какая погода ждет нас в мае. Подробнее по ссылке.