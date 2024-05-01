«Шестой размер мешает жить»: новая силиконовая грудь и поездка в Калининград — новосибирцы набрали кредитов перед маем

Сибиряки заранее составляют планы на праздники Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











На майские праздники нас ждет целая серия выходных. Многие сибиряки заранее планируют, как проведут эти дни. Кто-то отправляется в путешествия или делает ремонт, а другие активно занимаются спортом и подготавливают себя к купальному сезону. Но не у всех хватает собственных средств на реализацию задуманных планов, и тогда некоторые оформляют кредиты в банках. Мы поговорили с сибиряками и узнали, на что они берут займы перед майскими праздниками.



150 тысяч на Калининград

Долгие майские выходные — хороший повод, чтобы отправиться в путешествие. Многие люди заранее копят деньги, чтобы купить билеты и отправиться в дорогу. Но бывает так, что сэкономить не получается, и тогда на помощь приходят банки. Так новосибирцы Александр и Яна решили на майские праздники посетить Калининград, в котором давно мечтали побывать. Ради исполнения мечты в начале апреля молодые люди взяли кредит на 150 тысяч рублей.



— Несколько лет планировали съездить в Калининград, думали, в прошлом году получится, как раз и деньги были. Но в 2023 году не получилось из-за того, что у мамы был юбилей и часть денег ушла на организацию дня рождения и подарка, — рассказала Яна.

Сибиряки не стали откладывать путешествие на потом и взяли кредит, чтобы осуществить мечту Источник: Павел Пешков / NGS.RU











По словам молодых людей, на билеты туда и обратно у них ушло около 80 тысяч рублей. Прямым рейсом сибиряки вылетают в Калининград — 1 мая, обратно — 8 мая. Еще около 10 тысяч рублей потрачено на проживание в гостинице.



— Номер в гостинице бронировали заранее, поэтому цены не настолько кусались еще, да и свободные номера были. Гостиница недалеко от «Рыбной деревни». Недавно решили ради интереса проверить наличие номеров и цены в нашей гостинице, так цены немного, но поднялись, а номеров практически не осталось, — пояснил Александр.



С собой в путешествие ребята берут около 80 тысяч рублей — это оставшиеся деньги от кредита и сбережения.



«Сами с усами», или Делаем ремонт своими руками

С приходом весны многие отправляются на дачи, начинается сезон подготовки к посадке огородов. Новосибирец Илья в прошлом году приобрел участок с небольшим домиком недалеко от микрорайона Шлюз. Как рассказал мужчина, на всё лето он планирует переехать из душной квартиры жить на дачу, но для этого в ней надо провести небольшой ремонт. Чтобы обновить дом, сибиряк взял кредит на 100 тысяч рублей.



— Ремонт буду делать своими руками, поэтому думаю уложиться в 100 тысяч. Специально взял заем в банке, чтобы сделать всю работу за майские праздники. Дом в целом в нормальном состоянии, хочу переклеить обои, покрасить ставни на окнах и привести в порядок мансарду и беседку, для этого надо купить доски, — отметил Илья.

Для ремонта дачи мужчина оформил кредит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как пояснил мужчина, садить на участке, кроме декоративных растений, он ничего не планирует и уже купил пару цветущих кустарников. По словам Ильи, дачу он купил для отдыха, встречи с друзьями, как загородный дом на лето.



Красота требует жертв, и в том числе финансовых

Чтобы подготовить фигуру к купальному сезону, многие начинает активно посещать спортивные залы, и сибирячка Дарья не исключение. Девушка регулярно занимается спортом, но добиться желаемого результата не получается. Как рассказала Дарья, с фигурой у нее всё в порядке, но шестой размер груди мешает ей жить, поэтому она решила лечь под нож хирурга. Ради пластической операции девушка оформила кредит на 400 тысяч рублей



— У меня свой шестой размер груди, что очень мне мешает, постоянно болит спина, а также проблема с подбором нижнего белья. В апреле оформила кредит, чтобы во время майских праздников сделать операцию по уменьшению груди, планирую уменьшить до третьего размера, — пояснила Дарья.

Ради красоты сибирячка готова лечь под нож хирурга Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По словам сибирячки, операция, импланты и пребывание в клинике ей обойдутся в 400 тысяч.



— Как сказал врач, в больнице придется провести минимум пять дней, всё зависит от того, как будет проходить процесс заживления. Операцию решила сделать не только из-за постоянного дискомфорта, но и потому, что летом я выхожу замуж и хочу прекрасно выглядеть в свадебном платье, — рассказала Дарья.



Сибирячка отметила, что будущий муж неохотно, но поддержал ее решение уменьшить грудь. Хотя и переживает по поводу предстоящей операции.



Статистика потребительских кредитов в Новосибирске

Как сообщили НГС в пресс-службе ПАО «Росбанк», объем трат среди жителей Новосибирска перед майскими праздниками возрастает на 14% по сравнению с расходами в обычные выходные дни.



— По наблюдениям аналитиков, больше всего покупок новосибирцы совершают в таких категориях, как «Алкоголь и супермаркеты», «Игры и хобби, отдых и развлечения», «Автосервисы, автомойки, автосалоны». И, напротив, сокращаются траты на образование, фитнес и общественный транспорт, — пояснили в финансовой организации.



Поданным банка «ВТБ», с 1 по 15 апреля клиенты банка оформили на 20% больше потребительских кредитов по сравнению с первыми двумя неделями марта. Как отметили в финансовой организации, средняя сумма кредита составила 730 тысяч рублей. Чаще всего новосибирцы используют заемные средства на покупку авто, строительство и ремонт дома.



— Что касается трат на отдых в майские праздники, согласно данным недавнего опроса, проведенного «ВТБ» и банком «Открытие», 45% сибиряков готовы потратить на это не более 10 тысяч рублей. В сумму 10–50 тысяч рублей планируют уложиться 27% респондентов. Свыше 50 тысяч рублей потратят только 9%, — пояснили в ВТБ.



Также 19% порошенных вообще не планируют тратить дополнительные средства на отдых в мае.



При этом Сибирское главное управление Центрального Банка России отмечает, что сезонных всплесков в динамике потребительского кредитования накануне майских праздников нет. Как указано в статистике выдачи потребительских кредитов в Новосибирской области, за шесть лет больших всплесков на займы в апреле не наблюдается, а зачастую в апреле они ниже, чем в марте.

Данные Сибирского ГУ Банка России Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











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