Трехдневное путешествие за 10 тысяч рублей: куда можно бюджетно уехать на майские из Новосибирска — топ-5 городов

Многие скажут, что 10 тысяч рублей на трехдневное путешествие точно не хватит, а вот и нет. Самое главное здесь — желание и время. С последним как раз повезло, ведь впереди нас ждут длинные выходные на майские праздники. По календарю отдыхать мы будем 28 апреля — 1 мая и 9–12 мая, так что можно смело планировать небольшое путешествие. Редакция НГС составила список из пяти городов, куда можно отправиться на три для, при этом потратив всего 10 тысяч рублей. И да, в эту сумму входят проезд, проживание, бесплатные места для развлечений и даже питание.
Томск
Путешествие не обязательно должно предполагать долгую дорогу — вокруг Новосибирска хватает мест, куда можно сгонять на выходные. И если вы в принципе любите городской туризм, то первым в списке будет, конечно же, Томск — город с многовековой историей, где сохранились здания, которым больше 200 лет.
Доехать в Томск можно на автобусе или на поезде, и там, и там проезд достаточно бюджетный. Билет на автобус из Новосибирска в одну сторону путешественнику обойдется в 900–1100 рублей. Билеты на поезд также недорогие, цены начинаются от 660 рублей и доходят до 1300 рублей.
В Томске не так много крупных отелей (не ищите там отели мировых сетей вроде Hilton или Radisson), зато хватает небольших гостиниц и бюджетных хостелов. В хостелах цена за койку в общей комнате варьируется от 500 до 1000 рублей за ночь. Также у путешественников есть возможность снять квартиру посуточно, цены на однокомнатные квартиры начинаются от 1800 рублей.
Томск идеален для неспешных прогулок. В нем много тихих улочек со старинными деревянными домиками с резными ставнями. Город очень просто и понятно устроен: почти все улицы в центре идут либо параллельно, либо перпендикулярно Томи.
Единого района или квартала, где бы концентрировались старые здания, в Томске нет, но хорошо сохранившихся домов ХIХ или начала ХХ века хватает. Сразу несколько шедевров деревянной архитектуры расположены на улице Комсомольской.
Главная городская улица (точнее, проспект) позволяет перенестись из Сибири в Санкт-Петербург. Здесь много старинных кирпичных зданий дореволюционной постройки, которые схожи с архитектурой Питера.
Зелени в Томске также хватает, достаточно свернуть с центральной улицы, и вы уже в парке ТГУ. А в Центральном парке, помимо стандартного набора аттракционов, вас ждут пруд с уточками и развлекательная зона, довольно достоверно стилизованная под деревянный форт.
По городу разбросано еще несколько небольших и со вкусом сделанных зеленых зон вроде Пушкинского или Театрального скверов. А в Лагерный сад стоит отправиться только из-за величественного вида на реку.
Красноярск
Спор о том, какой город может по праву называться столицей Сибири, идет не один десяток лет, и главным конкурентом Новосибирска всегда был, конечно же, Красноярск. Чтобы для себя принять это решение, предлагаем отправиться на три дня в этот город. Поезд — один из вариантов, как можно добраться, стоимость билета в одну сторону путешественнику обойдется в 2700 рублей.
Остановиться на ночь в Красноярске тоже есть где. В городе много отелей, гостиниц и недорогих хостелов. Цены на последние варьируются от 700 до 1300 рублей за ночь. И не стоит бояться останавливаться в хостелах, особенность города в том, что даже в центре есть недорогое жилье, самое главное — не лениться и поискать в интернете подходящие варианты.
На простой неспешный осмотр исторической части Красноярска можно смело закладывать целый день. Здесь не сохранилось какого-то цельного «старого города» (как, например, в Томске), но вот зданий, построенных 120–150 лет назад, десятки, и они щедро рассыпаны по всему центру.
Историческую застройку в городе подпортили в советские времена, понастроив серых панелек. Однако если присмотреться, и среди них можно найти затаившиеся «самоцветы». Например, особняк на углу Бограда и Горького был возведен не каким-то вельможей начала XIX века, а трестом «Красноярскуголь» в 1946 году. Причем построен изначально как жилой дом.
Так как Красноярск с одной стороны омывается Енисеем, а с другой ограничен Покровской горой, ему было суждено развиваться вдоль реки. Набережные здесь имеют зачастую два, а то и три уровня. Можно идти поверху, вдоль оживленной улицы, можно спуститься в парк на берегу, а местами, где позволяет рельеф, тропинка из камней проложена и у самой воды.
Город окружен сопками, так что посмотреть на него с высоты можно с разных точек. Самая старая и самая близкая площадка расположена практически в центре — на Покровской горе. Оттуда вы сможете увидеть одну из красноярских достопримечательностей — часовню Параскевы Пятницы, именно она изображена на 10-рублевой бумажной купюре.
Красноярск не зря претендует на звание ресторанной столицы Сибири. В то время как в Новосибирске развивался сетевой бизнес, красноярский рынок общепита наполнился заведениями с оригинальными и необычными блюдами и подачей.
Барнаул
Столица Алтайского края, город Барнаул, находится в тени своего соседа Новосибирска, и совершенно напрасно. Здесь сохранилась старая часть города с милыми улочками, есть широкий «Арбат» и небольшая, но уютная набережная.
Добраться недорого из Новосибирска в Барнаул можно на автобусе за 1000 рублей или на поезде за 1100 рублей в одну сторону. На дорогу в среднем уйдет около четырех с половиной часов.
А вот для того, чтобы не остаться без крыши над головой, советуем заранее найти подходящий хостел или отель. Город не настолько крупный, поэтому и бюджетного жилья тут не так много. В среднем цены на хостел варьируются от 700 до 1100 рублей. Также путешественники могут снять квартиры посуточно, цены на такое жилье начинаются в среднем от 1800 рублей.
Начать знакомство с Барнаулом стоит с прогулки по проспекту Ленина. Это магистраль, протянувшаяся через весь город почти на восемь километров. Начинаясь в старой части города со зданий, построенных на рубеже XIX и XX веков, проспект постепенно становится более или менее архитектурно однородным. Большая часть домов здесь возведена в 1950–1960-е годы.
Отправившись гулять по проспекту Ленина, не стоит игнорировать соседние улицы. На улице Короленко, за стадионом «Динамо», вас ждет прекрасный образец архитектуры в стиле барокко — дом Полякова и Яковлева, который был построен в 1913 году.
Есть в Барнауле и немалое количество примечательных деревянных домов. Для того чтобы их увидеть, придется свернуть с оживленных магистралей.
В Барнауле есть несколько благоустроенных и при этом очень разных парков. Самый впечатляющий разбит на горе, которая возвышается над исторической частью города. По склонам здесь проложены дорожки, которые соединяют лестницы, — можно гулять, любуясь видами города и реки.
Барнаул заслуживает того, чтобы провести здесь хотя бы пару дней. Оставшись в тени более крупных городов, он смог сохранить какое-то собственное, неповторимое обаяние.
Кемерово
Наверняка многие при упоминании Кемерово скажут, что делать туристу там нечего. Ведь в столице Кузбасса нет ни памятников деревянного зодчества, как в Томске, ни хорошо сохранившегося старого города, как в Барнауле. Но и в этом городе есть немало интересного.
Добраться из Новосибирска в Кемерово можно на автобусе за 1400 рублей или на поезде за 1300 рублей. Время в пути займет около четырех часов. Проблем с жильем также не возникнет, в городе много гостиниц и хостелов. Так, за койку в хостеле путешественник отдаст в среднем 500 рублей. Но многие, кто приезжают в Кузбасс, предпочитают снимать квартиры посуточно, так как вы отдадите всего 1200 рублей, да и таких объявлений гораздо больше, чем объявлений о недорогих гостиницах.
В Кемерове практически нет исторической застройки. Формально самым старым зданием города считается дом братьев Губкиных, который стоит во дворе за сталинскими нарядными пятиэтажками на улице Кирова. Но фактически и его сюда перевезли из деревни Салтымаково в 1926 году.
Знакомство с городом стоит начать с прогулки по музею-заповеднику «Красная горка». Приятным бонусом станет вид на город во всём его суровом величии — с уходящими вниз по течению заводами справа и центральной частью слева.
Кемерово своим устройством в каком-то смысле похож на Новосибирск. Город также расположен на двух берегах, а некоторые районы его так удалены от центра, что даже местные могут не бывать в них почти никогда.
Главная прогулочная улица города — Весенняя. Этот широкий бульвар с неплохими заведениями с разными национальными кухнями. В выходные места тут лучше бронировать заранее.
В Кемерове стоит побывать хотя бы для того, чтобы увидеть, что представляет выстроенный с нуля в советское время город.
Омск
Путешественники ездят через Омск в турпоездки по Транссибирской магистрали. Специально сюда приезжают редко. В основном все оказываются здесь по делам. И очень зря. В городе много исторической архитектуры, парков и скверов, а также других культурных достопримечательностей.
Самыми бюджетными вариантами, чтобы добраться из Новосибирска в Омск, остаются поезд и автобус. На оба вида транспорта билет обойдется 1800 рублей.
С жильем тут также не будет проблем, койка в хостеле обойдется в среднем 700 рублей. Можно найти более комфортные варианты чуть дороже. Вы легко можете арендовать квартиру посуточно, цена начинается от 1500 рублей.
Пешеходную улицу Чокана Валиханова неофициально называют омским Арбатом. Прогулочная часть начинается от проспекта Карла Маркса и идет до смотровой площадки на набережной Иртыша. В 2014 году ее отремонтировали и украсили. Теперь в центре нее — клумбы и деревья ценных пород, в основном хвойных.
Крепость в Омске была частью сторожевой линии, защищавшей сибирские сереброплавильные заводы. Ее возвели в XVIII веке по приказу Екатерины II. До наших дней сохранились лишь отдельные фрагменты, но если будете в городе, обязательно посетите ее.
На территории крепости находятся Омские, Тарские, Тобольские и Иртышские ворота. Тобольские — единственные уцелевшие до сегодняшнего дня. А вот за Омскими воротами — участок, который неофициально называют омским Питером. Здесь стоят несколько зданий в стиле неоклассицизма, которые построили по проектам петербургских архитекторов.
Вытянувшаяся почти на четыре километра вдоль реки Иртыш набережная претендует на звание одной из самых популярных прогулочных зон в Омске.
Собор Успения Пресвятой Богородицы был возведен на главной площади города еще в конце XIX века. Первый камень в его основание заложил будущий император Николай II. Но долго храм не простоял — в 1935 году его снесли. А на освободившемся месте организовали Сад пионеров. Уже к 2007 году Успенский собор выстроили заново на основе старых фотографий и рисунков.
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