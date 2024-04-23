Трехдневное путешествие за 10 тысяч рублей: куда можно бюджетно уехать на майские из Новосибирска — топ-5 городов

Добраться в пять городов из нашей подборки можно на поезде или даже на автобусе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Многие скажут, что 10 тысяч рублей на трехдневное путешествие точно не хватит, а вот и нет. Самое главное здесь — желание и время. С последним как раз повезло, ведь впереди нас ждут длинные выходные на майские праздники. По календарю отдыхать мы будем 28 апреля — 1 мая и 9–12 мая, так что можно смело планировать небольшое путешествие. Редакция НГС составила список из пяти городов, куда можно отправиться на три для, при этом потратив всего 10 тысяч рублей. И да, в эту сумму входят проезд, проживание, бесплатные места для развлечений и даже питание.



Томск

Путешествие не обязательно должно предполагать долгую дорогу — вокруг Новосибирска хватает мест, куда можно сгонять на выходные. И если вы в принципе любите городской туризм, то первым в списке будет, конечно же, Томск — город с многовековой историей, где сохранились здания, которым больше 200 лет.



Доехать в Томск можно на автобусе или на поезде, и там, и там проезд достаточно бюджетный. Билет на автобус из Новосибирска в одну сторону путешественнику обойдется в 900–1100 рублей. Билеты на поезд также недорогие, цены начинаются от 660 рублей и доходят до 1300 рублей.

В Томске много исторических зданий Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











В Томске не так много крупных отелей (не ищите там отели мировых сетей вроде Hilton или Radisson), зато хватает небольших гостиниц и бюджетных хостелов. В хостелах цена за койку в общей комнате варьируется от 500 до 1000 рублей за ночь. Также у путешественников есть возможность снять квартиру посуточно, цены на однокомнатные квартиры начинаются от 1800 рублей.



Томск идеален для неспешных прогулок. В нем много тихих улочек со старинными деревянными домиками с резными ставнями. Город очень просто и понятно устроен: почти все улицы в центре идут либо параллельно, либо перпендикулярно Томи.



Единого района или квартала, где бы концентрировались старые здания, в Томске нет, но хорошо сохранившихся домов ХIХ или начала ХХ века хватает. Сразу несколько шедевров деревянной архитектуры расположены на улице Комсомольской.



Главная городская улица (точнее, проспект) позволяет перенестись из Сибири в Санкт-Петербург. Здесь много старинных кирпичных зданий дореволюционной постройки, которые схожи с архитектурой Питера.

Здания на главной городской улице схожи по архитектуре с питерскими Источник: Павел Пешков











Зелени в Томске также хватает, достаточно свернуть с центральной улицы, и вы уже в парке ТГУ. А в Центральном парке, помимо стандартного набора аттракционов, вас ждут пруд с уточками и развлекательная зона, довольно достоверно стилизованная под деревянный форт.



По городу разбросано еще несколько небольших и со вкусом сделанных зеленых зон вроде Пушкинского или Театрального скверов. А в Лагерный сад стоит отправиться только из-за величественного вида на реку.



Красноярск

Спор о том, какой город может по праву называться столицей Сибири, идет не один десяток лет, и главным конкурентом Новосибирска всегда был, конечно же, Красноярск. Чтобы для себя принять это решение, предлагаем отправиться на три дня в этот город. Поезд — один из вариантов, как можно добраться, стоимость билета в одну сторону путешественнику обойдется в 2700 рублей.



Остановиться на ночь в Красноярске тоже есть где. В городе много отелей, гостиниц и недорогих хостелов. Цены на последние варьируются от 700 до 1300 рублей за ночь. И не стоит бояться останавливаться в хостелах, особенность города в том, что даже в центре есть недорогое жилье, самое главное — не лениться и поискать в интернете подходящие варианты.

Красноярск с одной стороны омывается Енисеем, а с другой ограничен Покровской горой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











На простой неспешный осмотр исторической части Красноярска можно смело закладывать целый день. Здесь не сохранилось какого-то цельного «старого города» (как, например, в Томске), но вот зданий, построенных 120–150 лет назад, десятки, и они щедро рассыпаны по всему центру.



Историческую застройку в городе подпортили в советские времена, понастроив серых панелек. Однако если присмотреться, и среди них можно найти затаившиеся «самоцветы». Например, особняк на углу Бограда и Горького был возведен не каким-то вельможей начала XIX века, а трестом «Красноярскуголь» в 1946 году. Причем построен изначально как жилой дом.



Так как Красноярск с одной стороны омывается Енисеем, а с другой ограничен Покровской горой, ему было суждено развиваться вдоль реки. Набережные здесь имеют зачастую два, а то и три уровня. Можно идти поверху, вдоль оживленной улицы, можно спуститься в парк на берегу, а местами, где позволяет рельеф, тропинка из камней проложена и у самой воды.

Город окружен сопками Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Город окружен сопками, так что посмотреть на него с высоты можно с разных точек. Самая старая и самая близкая площадка расположена практически в центре — на Покровской горе. Оттуда вы сможете увидеть одну из красноярских достопримечательностей — часовню Параскевы Пятницы, именно она изображена на 10-рублевой бумажной купюре.



Красноярск не зря претендует на звание ресторанной столицы Сибири. В то время как в Новосибирске развивался сетевой бизнес, красноярский рынок общепита наполнился заведениями с оригинальными и необычными блюдами и подачей.



Барнаул

Столица Алтайского края, город Барнаул, находится в тени своего соседа Новосибирска, и совершенно напрасно. Здесь сохранилась старая часть города с милыми улочками, есть широкий «Арбат» и небольшая, но уютная набережная.



Добраться недорого из Новосибирска в Барнаул можно на автобусе за 1000 рублей или на поезде за 1100 рублей в одну сторону. На дорогу в среднем уйдет около четырех с половиной часов.



А вот для того, чтобы не остаться без крыши над головой, советуем заранее найти подходящий хостел или отель. Город не настолько крупный, поэтому и бюджетного жилья тут не так много. В среднем цены на хостел варьируются от 700 до 1100 рублей. Также путешественники могут снять квартиры посуточно, цены на такое жилье начинаются в среднем от 1800 рублей.

Барнаул омывается водами Оби Источник: Анастасия Бичакова











Начать знакомство с Барнаулом стоит с прогулки по проспекту Ленина. Это магистраль, протянувшаяся через весь город почти на восемь километров. Начинаясь в старой части города со зданий, построенных на рубеже XIX и XX веков, проспект постепенно становится более или менее архитектурно однородным. Большая часть домов здесь возведена в 1950–1960-е годы.



Отправившись гулять по проспекту Ленина, не стоит игнорировать соседние улицы. На улице Короленко, за стадионом «Динамо», вас ждет прекрасный образец архитектуры в стиле барокко — дом Полякова и Яковлева, который был построен в 1913 году.



Есть в Барнауле и немалое количество примечательных деревянных домов. Для того чтобы их увидеть, придется свернуть с оживленных магистралей.

В Барнауле много зеленых зон Источник: Анастасия Бичакова











В Барнауле есть несколько благоустроенных и при этом очень разных парков. Самый впечатляющий разбит на горе, которая возвышается над исторической частью города. По склонам здесь проложены дорожки, которые соединяют лестницы, — можно гулять, любуясь видами города и реки.



Барнаул заслуживает того, чтобы провести здесь хотя бы пару дней. Оставшись в тени более крупных городов, он смог сохранить какое-то собственное, неповторимое обаяние.



Кемерово

Наверняка многие при упоминании Кемерово скажут, что делать туристу там нечего. Ведь в столице Кузбасса нет ни памятников деревянного зодчества, как в Томске, ни хорошо сохранившегося старого города, как в Барнауле. Но и в этом городе есть немало интересного.



Добраться из Новосибирска в Кемерово можно на автобусе за 1400 рублей или на поезде за 1300 рублей. Время в пути займет около четырех часов. Проблем с жильем также не возникнет, в городе много гостиниц и хостелов. Так, за койку в хостеле путешественник отдаст в среднем 500 рублей. Но многие, кто приезжают в Кузбасс, предпочитают снимать квартиры посуточно, так как вы отдадите всего 1200 рублей, да и таких объявлений гораздо больше, чем объявлений о недорогих гостиницах.

Город с нуля построен в советское время Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В Кемерове практически нет исторической застройки. Формально самым старым зданием города считается дом братьев Губкиных, который стоит во дворе за сталинскими нарядными пятиэтажками на улице Кирова. Но фактически и его сюда перевезли из деревни Салтымаково в 1926 году.



Знакомство с городом стоит начать с прогулки по музею-заповеднику «Красная горка». Приятным бонусом станет вид на город во всём его суровом величии — с уходящими вниз по течению заводами справа и центральной частью слева.



Кемерово своим устройством в каком-то смысле похож на Новосибирск. Город также расположен на двух берегах, а некоторые районы его так удалены от центра, что даже местные могут не бывать в них почти никогда.

Кемерово своим устройством похож на Новосибирск Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Главная прогулочная улица города — Весенняя. Этот широкий бульвар с неплохими заведениями с разными национальными кухнями. В выходные места тут лучше бронировать заранее.



В Кемерове стоит побывать хотя бы для того, чтобы увидеть, что представляет выстроенный с нуля в советское время город.



Омск

Путешественники ездят через Омск в турпоездки по Транссибирской магистрали. Специально сюда приезжают редко. В основном все оказываются здесь по делам. И очень зря. В городе много исторической архитектуры, парков и скверов, а также других культурных достопримечательностей.



Самыми бюджетными вариантами, чтобы добраться из Новосибирска в Омск, остаются поезд и автобус. На оба вида транспорта билет обойдется 1800 рублей.



С жильем тут также не будет проблем, койка в хостеле обойдется в среднем 700 рублей. Можно найти более комфортные варианты чуть дороже. Вы легко можете арендовать квартиру посуточно, цена начинается от 1500 рублей.

Вид на город с высоты Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Пешеходную улицу Чокана Валиханова неофициально называют омским Арбатом. Прогулочная часть начинается от проспекта Карла Маркса и идет до смотровой площадки на набережной Иртыша. В 2014 году ее отремонтировали и украсили. Теперь в центре нее — клумбы и деревья ценных пород, в основном хвойных.



Крепость в Омске была частью сторожевой линии, защищавшей сибирские сереброплавильные заводы. Ее возвели в XVIII веке по приказу Екатерины II. До наших дней сохранились лишь отдельные фрагменты, но если будете в городе, обязательно посетите ее.



На территории крепости находятся Омские, Тарские, Тобольские и Иртышские ворота. Тобольские — единственные уцелевшие до сегодняшнего дня. А вот за Омскими воротами — участок, который неофициально называют омским Питером. Здесь стоят несколько зданий в стиле неоклассицизма, которые построили по проектам петербургских архитекторов.

Вдоль реки Иртыш обустроена набережная Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Вытянувшаяся почти на четыре километра вдоль реки Иртыш набережная претендует на звание одной из самых популярных прогулочных зон в Омске.



Собор Успения Пресвятой Богородицы был возведен на главной площади города еще в конце XIX века. Первый камень в его основание заложил будущий император Николай II. Но долго храм не простоял — в 1935 году его снесли. А на освободившемся месте организовали Сад пионеров. Уже к 2007 году Успенский собор выстроили заново на основе старых фотографий и рисунков.

