10 дней за ноль рублей. Россиянин рассказал, как бесплатно посетить Израиль и что там посмотреть

Голанские высоты, Старый город в Иерусалиме, Тель-Авив, Красное, Средиземное и Мёртвое моря — всё это и многое другое можно увидеть бесплатно, воспользовавшись шансом, который выпадает раз в жизни. Главное соблюсти одно условие. Нижегородец Илья, который в прошлом году слетал таким образом в Израиль и не потратил ни одного рубля, рассказал нашим коллегам из NN.RU о своей поездке на святую землю.
Для кого такое счастье
По словам Ильи, в России (да и в других государствах) многие не в курсе, что люди имеют право на одну 10-дневную бесплатную поездку в Израиль. Есть лишь одно условие — наличие еврейских корней, которые можно подтвердить соответствующими документами. Этот подарок может забрать любой еврей в возрасте от 18 до 32 лет «по праву рождения». Сама программа называется «Таглит».
— В качестве документов, подтверждающих мое «еврейство», я давал свидетельства о браке родителей, бабушки и дедушки, дедушкин военный билет и другие бумаги, где указана национальность моих родственников, — рассказал Илья.
Первое, на что он обратил внимание — качество планирования и организации поездки. Было оплачено абсолютно всё: еда, вода, трансферы, гостиницы и дальше по списку.
— Сначала меня поразило, что даже трансфер был оплачен: билет на поезд из Нижнего до Москвы, такси до аэропорта, и, конечно же, сам перелет. А в аэропорту нас накормили кошерным завтраком и уже ввели в курс дела по поездке, — поделился молодой человек.
Вся поездка в общей сложности заняла 10 дней. Илья пояснил, что трип проходил организованным автобусным туром, где группу провезли по всей стране. За путешественниками был закреплён охранник с настоящим боевым пистолетом. По сути — это формальность, необходимая для дополнительной безопасности. По словам Ильи, охранник оказался интересным собеседником.
— Программу «Таглит» нельзя назвать классической туристической поездкой. Скорее это возможность поближе прикоснуться к некогда чужой для меня культуре, понять историю и традиции еврейского народа. Мы дегустировали вкусный алкоголь, катались на багги, ныряли с аквалангом и просто развлекались, но больше всего впечатлений оставило не это, — признался Илья.
Вишенкой на торте стал «персональный» раввин, который ездил вместе с группой. Кроме религиозных функций он выполнял роль фотографа и диджея.
Знакомство со страной
В самом начале поездки группу повезли из аэропорта Бен-Гурион на север страны. Уже там молодым туристам показали Голанские высоты. По словам Ильи, их, конечно, сложно сравнить с Алтаем или Альпами, но виды запомнились ему на всю жизнь.
— В первый день мы отправились по пешему маршруту, который идет вброд по реке Иордан. Кроме большого количества туристов там было много местных, которые проводили какие-то занятия с детскими группами или просто отдыхали, — поделился своими впечатлениями Илья.
Вечером того же дня группу отвезли кататься на каяках: это одно из самых ярких событий. Молодой человек с улыбкой вспомнил, что именно там, в одной лодке, сформировалась компания товарищей, с которыми он провел всю дальнейшую поездку.
Запомнился и город Цфат. Совершенно нетипичная для европейской части материка архитектура придает этому месту уникальную самобытность, а проникновенный рассказ гида добавил определенного шарма. Нижегородец подчеркнул, что одна из главных фишек программы — возможность общения с израильтянами.
— В течение 5 дней с нами в автобусе ездили около 10 израильтян, которых можно было мучить расспросами о жизни в стране. Все они из русскоязычных семей, которые когда-то уехали из России или Белоруссии, поэтому проблем с языком не было, — поведал Илья.
Моря, религии и козлы
Невозможно пройти мимо столицы Израиля — Иерусалима. Это один из древнейших городов на планете, являющийся местом притяжения для миллионов людей. Каждый камешек, из которого выложена брусчатка в городе, может быть осколком многовековой истории. Главная достопримечательность — конечно же, Старый город.
— Старый город состоит из 4 кварталов: еврейский, арабский, христианский и армянский, он самый маленький. Нам было категорически запрещено заходить в арабский квартал из соображений безопасности, даже в его туристическую часть. Но это не помешало насладиться божественной (в прямом смысле слова) атмосферой. Самые невероятные ощущения удалось испытать у стены Плача. Находясь около нее, даже я, будучи убежденным атеистом, в какой-то момент поверил в бога, — вспоминает Илья.
Самой сложной, но от того не менее интересной оказалась поездка на гору Масада. Илья вспоминает, что ради нее пришлось встать в 3 утра, поскольку днем там нереальная жара. Илья заявил, что ценители истории испытают настоящее удовольствие, сидя в развалинах и слушая лекцию про их происхождение. После этого группу туристов привезли на Мёртвое море.
— Купаясь в Мёртвом море, чувствуешь себя картошкой фри, которую жарят в масле. Когда я туда залез, все мелкие ранки и порезы дали о себе знать. Благо на пляже стоят удобные души, поэтому всю соль можно смыть прямо там, — отметил Илья.
Последней крупной остановкой в 10-дневном бесплатном путешествии был юг Израиля, город Эйлат. В первую очередь он запомнился Илье невероятной жарой свыше 40 градусов.
— Находиться на солнце в полдень практически невозможно. Единственное спасение — Красное море, в котором мне удалось не просто поплавать, но и нырнуть с аквалангом.
Илья подчеркнул, что самое фотогеничное и красивое место за всю поездку — Красный каньон. Кроме невероятных по своей красоте рельефов там еще можно встретить представителей фауны, например семейство горных козлов.
Другая сторона медали
Нижегородец вспоминает, что во время визита в Израиль встречал там другие группы «Таглитов» из разных стран: США, Франции и Великобритании.
— В отелях мы тусили все вместе, несмотря на то, что были из разных стран. Многие не знали языки друг друга, но это не мешало вместе отрываться вечерами так, что весь отель жаловался на нас из-за шума, — рассказал Илья.
Одни из самых ярких воспоминаний у молодого человека остались от «Найт-аутов». Это свободное время, которое дается вечером после основной программы. Илья рассказал, что в один из дней гулял по набережной Тель-Авива, где иностранный турист может подойти к любому человеку или компании, и просто пообщаться, выпить, поиграть в волейбол. На российских курортах, по мнению Ильи, представить себе такую картинку достаточно сложно, а в Израиле буквально за один вечер можно найти много новых друзей и даже обзавестись полезными знакомствами.