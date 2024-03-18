10 дней за ноль рублей. Россиянин рассказал, как бесплатно посетить Израиль и что там посмотреть

Первое, на что он обратил внимание — качество планирования и организации поездки. Было оплачено абсолютно всё: еда, вода, трансферы, гостиницы и дальше по списку.



— Сначала меня поразило, что даже трансфер был оплачен: билет на поезд из Нижнего до Москвы, такси до аэропорта, и, конечно же, сам перелет. А в аэропорту нас накормили кошерным завтраком и уже ввели в курс дела по поездке, — поделился молодой человек.



Вся поездка в общей сложности заняла 10 дней. Илья пояснил, что трип проходил организованным автобусным туром, где группу провезли по всей стране. За путешественниками был закреплён охранник с настоящим боевым пистолетом. По сути — это формальность, необходимая для дополнительной безопасности. По словам Ильи, охранник оказался интересным собеседником.

