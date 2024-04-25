НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

1 м/c,

сев.

 758мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,51
EUR 98,91
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Имена ведущих Народной премии НГС

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Живет рядом с крысами
Где найти квартиру в 2024
Рецидивист из «Алькатраса»
Что производят в Сибири
Как играют в ЧГК
Идет жара — куда бежать
Скандал в «Экодеревне»
НГС в Telegram
Здоровье обзор Врачи нашли в клещах и комарах десятки новых вирусов. Чем это опасно

Врачи нашли в клещах и комарах десятки новых вирусов. Чем это опасно

И какие болезни насекомые принесут в Россию в будущем

875
9 комментариев
В Роспотребнадзоре сообщили о 47 новых вирусов в комарах, и 14 — в клещах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 24 апреля на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказала о проекте «Санитарный щит», которым сейчас занимается ведомство. В том числе она упомянула об инфекциях, которые распространяют клещи и комары, — в преддверии лета это особенно актуально. По словам главы Роспотребнадзора, «Санщит» и еще один проект, «Гентех», помогли обнаружить новые вирусы.

— Изучение вирусного пейзажа в стране. Этого никто раньше не делал. Это то, что есть и в «Санщите», и в «Гентехе». Это на сегодняшний день уже позволяет обнаружить 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах, — рассказала Анна Попова. — Мы готовимся к тому, чтобы видеть всё, что может нанести вред, главное — увидеть риск.

Мы изучили доклад главы ведомства и поговорили с иммунологом, что это за вирусы и чем теперь будут опасны клещи и комары помимо давно известных энцефалита или малярии.

Что нашел Роспотребнадзор?

Анна Попова в своем докладе не упоминает, какие именно вирусы были обнаружены: это совершенно новые патогены или некие новые штаммы известных ранее. Существует немало инфекций, как вирусных, так и бактериальных, которые могут передавать клещи и насекомые. Кроме того, есть вирусы, носителями которых они могут являться, но не передавать их человеку, а есть вирусы, которые человеку попросту не угрожают. Вирусы, о которых упомянула на совещании с Мишустиным Анна Попова, пока не до конца изучены.

— В настоящее время в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора они тщательно изучаются и, по предварительным данным, рисков не несут, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Значит никакой опасности нет?

Поскольку вирусы изучены не до конца, точно сказать, что и вирусы, и их носители полностью безопасны для человека, нельзя. Кроме того, врачи и ученые ожидают, что потенциально именно насекомые и клещи сыграют в обозримом будущем существенную роль в том, как будут передаваться вирусы дальше.

— Надо готовиться в ближайшие 10, максимум 15 лет к тому, что нас ожидают очень сильные изменения по ландшафту возбудителей инфекций, передаваемых через насекомых. То есть, в первую очередь, это комары, но и клещи имеют значение, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Мы столкнемся с большим количеством необычных для России тропических лихорадок, к примеру. Надо заранее думать, что мы будем делать через 5–10 лет, когда ландшафт инфекций в нашей стране изменится.

Чем сейчас опасны клещи и комары?

Самые известные вирусы, которые распространяют клещи, — клещевой энцефалит и боррелиоз, он же болезнь Лайма. Вирус клещевого энцефалита опасен тем, что вызывает поражение двигательных нейронов и серьезные поражения нервной системы, приводя к параличам, нарушениям работы мышц шеи, плечевого пояса, дыхательной мускулатуры, иногда приходится больных брать на ИВЛ. При тяжелом течении болезни параличи с атрофиями, слабостью мышц сохраняются на всю жизнь.

Боррелиоз может поражать кожу — это наиболее легкая форма, при своевременном назначении антибиотиков ее можно полностью вылечить. Помимо кожи, боррелиоз может поражать сердце, печень, суставы. Возможно поражение центральной нервной системы — развитие менингита, менингоэнцефалита, поражение периферических нервов.

— Реже клещи становятся переносчиками анаплазмоза и эрлихиоза, — говорит врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. — После инкубационного периода (он составляет приблизительно две недели) у человека появляются потливость, лихорадка, диарея, рвота. При эрлихиозе еще и может возникнуть сыпь на коже. Обе эти болезни лечат антибиотиками.

По словам доктора, также от клещей можно подхватить бабезиоз — паразитарную инфекцию с такими же симптомами, как и у анаплазмоза и эрлихиоза. Но чаще он, к счастью, проходит в легкой форме и организм может справиться с ним самостоятельно.

От клещевого энцефалита есть вакцина, но клещи могут быть переносчиками и других опасных заболеваний

Комары более опасны в теплом климате — с их укусами могут передаваться, например, тропические лихорадки или малярия. Но и в России комаров не приходится списывать со счетов, особенно с учетом меняющегося климата.

Комары переносят в числе прочего ряд тропических лихорадок

— В будущем мы столкнемся с большим количеством необычных сейчас для России тропических лихорадок, к примеру, — говорит иммунолог Николай Крючков. — За счет изменений климата и видового состава комары могут играть большее значение, например, в передаче той же туляремии, которая, в общем, редким заболеванием не является, но дополнительный переносчик ей только поможет.

Туляремия, о которой говорит иммунолог, — заболевание неприятное (почти всегда высокая температура и интоксикация, при генерализованной форме может сопровождаться галлюцинациями и инфекционно-токсическим шоком), но в большинстве случаев — не смертельное. Тем не менее летальный исход возможен, при отсутствии лечения — в 6% случаев.

ПО ТЕМЕ
Вирусы Клещи Комары Малярийные комары Роспотребнадзор Новый вирус Боррелиоз Болезнь Лайма Клещевой энцефалит
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек
Анастасия Бичакова
Корреспондент
Мнение
Как в Париже: журналистка НГС много лет живет рядом с крысиной помойкой — почему она не боится грызунов и не верит в яды
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Водолеям — расставание, Ракам — удача во всем: как «розовое» полнолуние скажется на знаках Зодиака
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Svetlana,  38

and7200,  52

Владислав ,  47

Olga-56,  68

Ivan,  26

Арина,  48

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление