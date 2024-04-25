Врачи нашли в клещах и комарах десятки новых вирусов. Чем это опасно

В Роспотребнадзоре сообщили о 47 новых вирусов в комарах, и 14 — в клещах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Глава Роспотребнадзора Анна Попова 24 апреля на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказала о проекте «Санитарный щит», которым сейчас занимается ведомство. В том числе она упомянула об инфекциях, которые распространяют клещи и комары, — в преддверии лета это особенно актуально. По словам главы Роспотребнадзора, «Санщит» и еще один проект, «Гентех», помогли обнаружить новые вирусы.



— Изучение вирусного пейзажа в стране. Этого никто раньше не делал. Это то, что есть и в «Санщите», и в «Гентехе». Это на сегодняшний день уже позволяет обнаружить 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах, — рассказала Анна Попова. — Мы готовимся к тому, чтобы видеть всё, что может нанести вред, главное — увидеть риск.



Мы изучили доклад главы ведомства и поговорили с иммунологом, что это за вирусы и чем теперь будут опасны клещи и комары помимо давно известных энцефалита или малярии.



Что нашел Роспотребнадзор?

Анна Попова в своем докладе не упоминает, какие именно вирусы были обнаружены: это совершенно новые патогены или некие новые штаммы известных ранее. Существует немало инфекций, как вирусных, так и бактериальных, которые могут передавать клещи и насекомые. Кроме того, есть вирусы, носителями которых они могут являться, но не передавать их человеку, а есть вирусы, которые человеку попросту не угрожают. Вирусы, о которых упомянула на совещании с Мишустиным Анна Попова, пока не до конца изучены.



— В настоящее время в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора они тщательно изучаются и, по предварительным данным, рисков не несут, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.



Значит никакой опасности нет?

Поскольку вирусы изучены не до конца, точно сказать, что и вирусы, и их носители полностью безопасны для человека, нельзя. Кроме того, врачи и ученые ожидают, что потенциально именно насекомые и клещи сыграют в обозримом будущем существенную роль в том, как будут передаваться вирусы дальше.



— Надо готовиться в ближайшие 10, максимум 15 лет к тому, что нас ожидают очень сильные изменения по ландшафту возбудителей инфекций, передаваемых через насекомых. То есть, в первую очередь, это комары, но и клещи имеют значение, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Мы столкнемся с большим количеством необычных для России тропических лихорадок, к примеру. Надо заранее думать, что мы будем делать через 5–10 лет, когда ландшафт инфекций в нашей стране изменится.



Чем сейчас опасны клещи и комары?

Самые известные вирусы, которые распространяют клещи, — клещевой энцефалит и боррелиоз, он же болезнь Лайма. Вирус клещевого энцефалита опасен тем, что вызывает поражение двигательных нейронов и серьезные поражения нервной системы, приводя к параличам, нарушениям работы мышц шеи, плечевого пояса, дыхательной мускулатуры, иногда приходится больных брать на ИВЛ. При тяжелом течении болезни параличи с атрофиями, слабостью мышц сохраняются на всю жизнь.

Боррелиоз может поражать кожу — это наиболее легкая форма, при своевременном назначении антибиотиков ее можно полностью вылечить. Помимо кожи, боррелиоз может поражать сердце, печень, суставы. Возможно поражение центральной нервной системы — развитие менингита, менингоэнцефалита, поражение периферических нервов.



— Реже клещи становятся переносчиками анаплазмоза и эрлихиоза, — говорит врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов. — После инкубационного периода (он составляет приблизительно две недели) у человека появляются потливость, лихорадка, диарея, рвота. При эрлихиозе еще и может возникнуть сыпь на коже. Обе эти болезни лечат антибиотиками.



По словам доктора, также от клещей можно подхватить бабезиоз — паразитарную инфекцию с такими же симптомами, как и у анаплазмоза и эрлихиоза. Но чаще он, к счастью, проходит в легкой форме и организм может справиться с ним самостоятельно.

От клещевого энцефалита есть вакцина, но клещи могут быть переносчиками и других опасных заболеваний Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Комары более опасны в теплом климате — с их укусами могут передаваться, например, тропические лихорадки или малярия. Но и в России комаров не приходится списывать со счетов, особенно с учетом меняющегося климата.

Комары переносят в числе прочего ряд тропических лихорадок Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











— В будущем мы столкнемся с большим количеством необычных сейчас для России тропических лихорадок, к примеру, — говорит иммунолог Николай Крючков. — За счет изменений климата и видового состава комары могут играть большее значение, например, в передаче той же туляремии, которая, в общем, редким заболеванием не является, но дополнительный переносчик ей только поможет.

