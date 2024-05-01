«Не верти гузном»: сможете ли вы понять «бабушкины» слова — тест для лучших внучат

Майские праздники — прекрасное время, чтобы пообщаться с родственниками. Поехать в гости в деревню или на дачу, послушать истории из жизни бабушек и дедушек, рассказать свои. Но иногда мы разговариваем как будто на разных языках, потому что некоторые слова ушли в прошлое. Чтобы коммуникация стала лучше, предлагаем пройти тест и понять, сможете ли вы узнать бабушкины истории.
В некоторых вопросах мы вдохновились видео от благотворительной общественной организации «Люди.Идеи» и их проектом «Мечты невидимых стариков». Там сами бабушки рассказали о модных 50 лет назад словах. Также корреспондент НГС позвонила своей бабушке и узнала слова у нее.
- Подпол
- Приманка для рыбалки
- Чердак
- Чемодан
- Одежда
- Суп
- Каша
- Продукты
- Шкаф
- Туалет
- Холодильник
- Кладовка
- Недавно
- Вместе
- Немедленно
- С медью
- Лечь спать
- Выпить алкоголь
- Поесть
- Закрыть дверь
- Лопата
- Кровать
- Одежда
- Яма
- Шашлык
- Блюдо с мясом
- Капюшон
- Куртка
- Половая тряпка
- Кричала
- Убиралась
- Готовила
- Смеялась
- Суп
- Лужа
- Сугроб
- Лава
- Ведро
- Голова
- Рука
- Ягодицы
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