НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

с-в.

 744мм 32%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,78
EUR 98,03
Реклама

СРОЧНО

Какой будет погода на короткой рабочей неделе

Голосуем на Народной премии
Заработала на бантах для собак
Поселок передают Бердску
Лайфхаки для работодателей
Опасные майские грибы
Что купить на Пасху
Ростовые куклы требуют деньги
Онлайн-неделя моды
Школьница родила от очтчима
НГС в Telegram
Развлечения «Не верти гузном»: сможете ли вы понять «бабушкины» слова — тест для лучших внучат

«Не верти гузном»: сможете ли вы понять «бабушкины» слова — тест для лучших внучат

Подготовьтесь к майским праздникам и поездке в деревню

1 560
10 комментариев
На майские праздники многие едут в деревню или встречаются с родственниками

Майские праздники — прекрасное время, чтобы пообщаться с родственниками. Поехать в гости в деревню или на дачу, послушать истории из жизни бабушек и дедушек, рассказать свои. Но иногда мы разговариваем как будто на разных языках, потому что некоторые слова ушли в прошлое. Чтобы коммуникация стала лучше, предлагаем пройти тест и понять, сможете ли вы узнать бабушкины истории.

В некоторых вопросах мы вдохновились видео от благотворительной общественной организации «Люди.Идеи» и их проектом «Мечты невидимых стариков». Там сами бабушки рассказали о модных 50 лет назад словах. Также корреспондент НГС позвонила своей бабушке и узнала слова у нее.

ТЕСТ
1 / 10
Слово «подловка» как будто знакомое и одновременно нет. Что оно значит?
  • Подпол
  • Приманка для рыбалки
  • Чердак
  • Чемодан
2 / 10
Слово «харчи» мы часто можем услышать, но что оно значит?
  • Одежда
  • Суп
  • Каша
  • Продукты
3 / 10
Важное слово «нужник» — что это такое?
  • Шкаф
  • Туалет
  • Холодильник
  • Кладовка
4 / 10
Перейдем к чему-то попроще. «Мы на мельницу намедни ходили», — что это значит?
  • Недавно
  • Вместе
  • Немедленно
  • С медью
5 / 10
Бабушка корреспондента НГС часто говорит «закинуться», но ее никто не понимает. А вы знаете, что это значит?
  • Лечь спать
  • Выпить алкоголь
  • Поесть
  • Закрыть дверь
6 / 10
А этот вопрос связан не только с возрастом, но и с местом. Так называли некую вещь в Сибири. Поймете ли вы, что такое «лопатина»?
  • Лопата
  • Кровать
  • Одежда
  • Яма
7 / 10
Немного упростим тест. Слово «башлык» знают многие, но что оно значит?
  • Шашлык
  • Блюдо с мясом
  • Капюшон
  • Куртка
  • Половая тряпка
8 / 10
Вы приехали к бабушке в деревню. А она рассказывает, как на днях «базлала». Что это значит?
  • Кричала
  • Убиралась
  • Готовила
  • Смеялась
9 / 10
И еще одно слово, которое привязано не только к возрасту, но и к месту. Что на севере называли «лыва»?
  • Суп
  • Лужа
  • Сугроб
  • Лава
10 / 10
«Не верти гузном» — говорила бабушке корреспондента НГС еще ее бабушка. Что такое гузно?
  • Ведро
  • Голова
  • Рука
  • Ягодицы

Что еще почитать по теме?

Как на самом деле зовут Аллу Пугачеву? Тест для преданных поклонников Примадонны.

Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят: тест по следам «Тотального диктанта».

Быстрый тест на работу мозга: найдите кота на картинке, а мы расскажем, что с вами не так.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Бабушка Тест Слова Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Мнение
Мытье полов, проверка сотен тетрадей и штрафы за жалобы. Школьный учитель — об условиях работы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталия,  48

Роман,  33

Ди,  26

Сергей,  40

Всё Суета,  47

Ольга,  45

Начать знакомиться
Объявления

теплицы

31 500 ₽

Качественные москитные сетки на окна за 1 день!

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление