«Не верти гузном»: сможете ли вы понять «бабушкины» слова — тест для лучших внучат

Майские праздники — прекрасное время, чтобы пообщаться с родственниками. Поехать в гости в деревню или на дачу, послушать истории из жизни бабушек и дедушек, рассказать свои. Но иногда мы разговариваем как будто на разных языках, потому что некоторые слова ушли в прошлое. Чтобы коммуникация стала лучше, предлагаем пройти тест и понять, сможете ли вы узнать бабушкины истории.