Быстрый тест на работу мозга: найдите кота на картинке, а мы расскажем, что с вами не так

Оптические иллюзии кажутся гипнотизирующей бессмыслицей только на первый взгляд, а на второй уже воспринимаются как дурацкая забава. Кстати, исследования ученых говорят о том, что восприятие человеком оптических иллюзий проливает свет на работу мозга и понимание окружающего мира, вещей в нём и связей между ними. Давайте проверим, как работает ваш мозг! Снизу вы увидите рисунок, на котором очень много самых разнообразных лиц: мужских и женских, взрослых и детских, лысых, усатых, волосатых и многих других. Ваша задача — найти среди этого многообразия кота, причем как можно быстрее. Сумеете справиться за 15 секунд?