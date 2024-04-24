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Развлечения тест Быстрый тест на работу мозга: найдите кота на картинке, а мы расскажем, что с вами не так

Быстрый тест на работу мозга: найдите кота на картинке, а мы расскажем, что с вами не так

Говорят, с этой задачкой сможет справиться только 1% людей

14 014
31 комментарий
Оптические иллюзии помогают узнать, как мозг работает и воспринимает окружающий мир

Оптические иллюзии кажутся гипнотизирующей бессмыслицей только на первый взгляд, а на второй уже воспринимаются как дурацкая забава. Кстати, исследования ученых говорят о том, что восприятие человеком оптических иллюзий проливает свет на работу мозга и понимание окружающего мира, вещей в нём и связей между ними. Давайте проверим, как работает ваш мозг! Снизу вы увидите рисунок, на котором очень много самых разнообразных лиц: мужских и женских, взрослых и детских, лысых, усатых, волосатых и многих других. Ваша задача — найти среди этого многообразия кота, причем как можно быстрее. Сумеете справиться за 15 секунд?

Найдите кота! Если не справляетесь, потяните за бегунок справа, чтобы посмотреть, где он прятался
ТЕСТ
1 / 1
За сколько секунд вы нашли кота?
  • Справился за 15 секунд
  • Справился за минуту
  • Мне понадобилось больше минуты
  • Какого кота? Он тут точно есть?

Работа мозга порой поражает воображение. Например, у мозга особые отношения со временем. Представьте, что вы обожглись и видели, как это случилось. Что будет раньше: вы увидите боль или почувствуете ее? Конечно, первым делом вы ее увидите. Всё потому, что глаза физически куда ближе к мозгу, чем кожные рецепторы, потому и реагируют быстрее.

То же самое и с падением ребенка с кровати. Родители наверняка замечали, что этот процесс длится очень долго, прежде чем они успеют отреагировать. Чтобы синхронизировать зрительные и тактильные ощущения, мозгу нужно время, и он монтирует реальность из отдельных кадров. К тому же сигналы от глаза поступают в мозг с запозданием на 50–100 миллисекунд. А чтобы вовремя среагировать, нам нужно знать, что случится еще через 100–200 миллисекунд. Нервам и мышцам тоже требуется время, чтобы поймать ребенка. Поэтому на таком примере мы можем наблюдать сразу два эффекта: как мозг стремится забежать вперед и как появляется иллюзия длительности.

Про остальные ситуации, в которых мозг управляет человеком (а не наоборот), мы рассказывали в отдельном материале. А если вам мало одного теста, то у нас есть еще одна полезная вещь, которая поможет определить качество работы мозга и склонность к деменции. Всё, что нужно будет для прохождения, — минута свободного времени и внимательность.

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