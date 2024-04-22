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Образование тест Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят: тест по следам «Тотального диктанта»

Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят: тест по следам «Тотального диктанта»

Думаете, у вас есть шансы?

2 166
13 комментариев
«Тотальный диктант» ежегодно пишут сотни тысяч человек, но на пятерку его сдают немногие

Написать «Тотальный диктант» на отлично — та еще задачка. Каждый раз в нем встречаются сложные слова, над написанием которых приходится думать не одну минуту. Считаете, что для вас таких слов не существует? Давайте проверять. А примером будут выражения, с которыми мало кто на диктанте справился.

ТЕСТ
1 / 10
Белый воротничок, съехавший <...>
  • На бок
  • Набок
2 / 10
Древний человек <...> памятное событие
  • Увиковечил
  • Увекавечил
  • Увикавечил
  • Увековечил
3 / 10
Средневековый переписчик украсил поля книги <...>
  • Маргиналиями
  • Моргиналиями
  • Маргеналиями
  • Моргеналиями
4 / 10
Это слово встретилось в последнем на данный момент диктанте
  • Концелярский
  • Канцелярский
  • Канцилярский
  • Концилярский
5 / 10
Как вы напишете вот это слово?
  • Интиллигент
  • Интиллегент
  • Интеллегент
  • Интеллигент
6 / 10
Предложения перебраться <...> отверг напрочь
  • За границу
  • Заграницу
7 / 10
У Кости <...> ни сил, ни возможностей
  • Не доставало
  • Недоставало
8 / 10
Продолжаем вспоминать написание сложных слов
  • Археалогия
  • Архиалогия
  • Архиология
  • Археология
9 / 10
Это слово не дало многим сдающим «Тотальный диктант» получить пятерку
  • Пассионарий
  • Пасионарий
  • Пассианирай
  • Пасианарий
10 / 10
А это слово вам по зубам?
  • Переферия
  • Перифирия
  • Периферия
  • Пириферия
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Тотальный диктант - 2024 Тест Русский язык Грамматика Орфография Ошибки Правописание
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