Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят: тест по следам «Тотального диктанта»

Написать «Тотальный диктант» на отлично — та еще задачка. Каждый раз в нем встречаются сложные слова, над написанием которых приходится думать не одну минуту. Считаете, что для вас таких слов не существует? Давайте проверять. А примером будут выражения, с которыми мало кто на диктанте справился.

