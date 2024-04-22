Те, у кого была двойка по русскому, на 10 из 10 точно не ответят: тест по следам «Тотального диктанта»

Написать «Тотальный диктант» на отлично — та еще задачка. Каждый раз в нем встречаются сложные слова, над написанием которых приходится думать не одну минуту. Считаете, что для вас таких слов не существует? Давайте проверять. А примером будут выражения, с которыми мало кто на диктанте справился.
Белый воротничок, съехавший <...>
- На бок
- Набок
Древний человек <...> памятное событие
- Увиковечил
- Увекавечил
- Увикавечил
- Увековечил
Средневековый переписчик украсил поля книги <...>
- Маргиналиями
- Моргиналиями
- Маргеналиями
- Моргеналиями
Это слово встретилось в последнем на данный момент диктанте
- Концелярский
- Канцелярский
- Канцилярский
- Концилярский
Как вы напишете вот это слово?
- Интиллигент
- Интиллегент
- Интеллегент
- Интеллигент
Предложения перебраться <...> отверг напрочь
- За границу
- Заграницу
У Кости <...> ни сил, ни возможностей
- Не доставало
- Недоставало
Продолжаем вспоминать написание сложных слов
- Археалогия
- Архиалогия
- Архиология
- Археология
Это слово не дало многим сдающим «Тотальный диктант» получить пятерку
- Пассионарий
- Пасионарий
- Пассианирай
- Пасианарий
А это слово вам по зубам?
- Переферия
- Перифирия
- Периферия
- Пириферия