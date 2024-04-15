Как на самом деле зовут Аллу Пугачеву? Тест для преданных поклонников Примадонны

Когда ты с довольно раннего возраста у всех на виду и на слуху, то к 75 годам твоя персона обрастает такими слухами, что можно книги писать. Во всяком случае, Алла Пугачева должна знать об этом лучше остальных. Мы уже отправили письмо
на деревною бабушке ей в деревню Грязи, чтобы узнать, что удивительного она о себе узнала, а пока ждем ответа как соловей лета, предлагаем вам ответить на наши 10 вопросов к юбилею Примадонны. (И что-то нам подсказывает, что вы дадите их быстрее, чем мы получим ответ от виновницы торжества.)
- Уборщицей
- Учительницей
- Крановщицей
- Никем не работала — родилась в семье музыкантов, и ее карьера была решена
- Старлей
- Командир
- Прапор
- Фельдфебель
- Однажды она делала «химию» и сожгла волосы
- Этот образ ей приснился
- Так придумал Вячеслав Зайцев
- Так она хотела выделиться на фоне причесанных певиц
- «Волшебник-недоучка»
- «Как бы мне влюбиться»
- «Робот»
- «Не спорь со мной»
- Орбакас
- Орбакене
- Орбакайте
- Пугачева
- Четыре
- Пять
- Шесть
- Семь
- Иван Годунов
- Андрей Сикорский
- Монгол Шуудан
- Борис Горбонос
- Водопад имени Вахтанга Кикабидзе
- «Кино»
- Nautilus Pompilius
- «Банда четырех»
- Фаина Боруховна Певзнер
- Наталья Анастасовна Микоян
- Алла Борисовна Пугачева
- Екатерина Александровна Бормотова
- ...шесть пальцев на левой ноге
- ...хриплый голос
- ...иммунитет к сплетням и дом в деревне Грязи
- ...проблемы по части эндокринологии