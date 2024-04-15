НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

ю-з.

 742мм 87%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,44
EUR 99,73
Реклама

СРОЧНО

Сколько будет стоить Южный транзит

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
«Камри» перегородила тротуар
Кандидаты в шорт-лист премии
Врачи — об изнанке работы
Безжалостные штрафы каршеринга
Как обманывают в сервисах
Дачи подорожали в 2 раза
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Развлечения тест Как на самом деле зовут Аллу Пугачеву? Тест для преданных поклонников Примадонны

Как на самом деле зовут Аллу Пугачеву? Тест для преданных поклонников Примадонны

Надеемся, ответить на эти 10 вопросов вам будет легче, чем имениннице задуть 75 свечек на торте

3 288
30 комментариев
Если вы не нашли на этом фото Аллу Пугачеву, скорее всего, наш тест будет для вас полон открытий (на фото присутствует Максим Галкин, он признан в РФ физлицом-иностранным агентом в 2022 году)

Когда ты с довольно раннего возраста у всех на виду и на слуху, то к 75 годам твоя персона обрастает такими слухами, что можно книги писать. Во всяком случае, Алла Пугачева должна знать об этом лучше остальных. Мы уже отправили письмо на деревною бабушке ей в деревню Грязи, чтобы узнать, что удивительного она о себе узнала, а пока ждем ответа как соловей лета, предлагаем вам ответить на наши 10 вопросов к юбилею Примадонны. (И что-то нам подсказывает, что вы дадите их быстрее, чем мы получим ответ от виновницы торжества.)

ТЕСТ
1 / 10
Кем работала Алла Пугачева до того, как стать известной артисткой?
  • Уборщицей
  • Учительницей
  • Крановщицей
  • Никем не работала — родилась в семье музыкантов, и ее карьера была решена
2 / 10
За громкий голос и строгую манеру речи школьники дали Алле Борисовне прозвище Алка-Кричалка. А как прозвали ее за своенравный характер и умение за себя постоять во дворе и школе?
  • Старлей
  • Командир
  • Прапор
  • Фельдфебель
3 / 10
Как появился популярный образ Аллы Пугачевой — объемная прическа и балахоны?
  • Однажды она делала «химию» и сожгла волосы
  • Этот образ ей приснился
  • Так придумал Вячеслав Зайцев
  • Так она хотела выделиться на фоне причесанных певиц
4 / 10
Как назывался первый шлягер Аллы Пугачевой?
  • «Волшебник-недоучка»
  • «Как бы мне влюбиться»
  • «Робот»
  • «Не спорь со мной»
5 / 10
В 1969 году Пугачева познакомилась со своим первым будущим мужем Миколасом Орбакасом. Какую фамилию она официально носила в этом браке?
  • Орбакас
  • Орбакене
  • Орбакайте
  • Пугачева
6 / 10
Сколько мужей было у Пугачевой?
  • Четыре
  • Пять
  • Шесть
  • Семь
7 / 10
У Аллы Пугачевой был альтер-эго, именем которого она подписывала свои песни. Как его звали?
  • Иван Годунов
  • Андрей Сикорский
  • Монгол Шуудан
  • Борис Горбонос
8 / 10
Однажды Алла Пугачева стала бэк-вокалисткой одной известной группы. Какой?
  • Водопад имени Вахтанга Кикабидзе
  • «Кино»
  • Nautilus Pompilius
  • «Банда четырех»
9 / 10
Как звучит настоящее имя Аллы Пугачевой?
  • Фаина Боруховна Певзнер
  • Наталья Анастасовна Микоян
  • Алла Борисовна Пугачева
  • Екатерина Александровна Бормотова
10 / 10
Алла Пугачева выступала в Чернобыле сразу после аварии, и с тех пор у нее...
  • ...шесть пальцев на левой ноге
  • ...хриплый голос
  • ...иммунитет к сплетням и дом в деревне Грязи
  • ...проблемы по части эндокринологии
ПО ТЕМЕ
Алла Пугачева Тест Развлечения Музыка Юбилей День рождения Примадонна
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Рекомендуем
Знакомства

Ivan,  37

Misha,  42

Оля,  34

Светлана,  55

Елена,  37

Aleksandr,  34

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление