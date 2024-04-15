Как на самом деле зовут Аллу Пугачеву? Тест для преданных поклонников Примадонны

Если вы не нашли на этом фото Аллу Пугачеву, скорее всего, наш тест будет для вас полон открытий (на фото присутствует Максим Галкин, он признан в РФ физлицом-иностранным агентом в 2022 году)

Когда ты с довольно раннего возраста у всех на виду и на слуху, то к 75 годам твоя персона обрастает такими слухами, что можно книги писать. Во всяком случае, Алла Пугачева должна знать об этом лучше остальных. Мы уже отправили письмо на деревною бабушке ей в деревню Грязи, чтобы узнать, что удивительного она о себе узнала, а пока ждем ответа как соловей лета, предлагаем вам ответить на наши 10 вопросов к юбилею Примадонны. (И что-то нам подсказывает, что вы дадите их быстрее, чем мы получим ответ от виновницы торжества.)