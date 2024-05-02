«Мы как черепашки-ниндзя». Доктора-тройняшки — откровенно о личной жизни, поиске невест и неуместных вопросах

Братья-тройняшки из Татарстана сейчас строят карьеру врачей в Москве Источник: из личного архива героев











Три брата-врача из Татарстана — Ильнур, Ильсур и Ильнар Мухаметзяновы — пару лет назад прославились на всю страну, когда пришли искать себе невест на популярное шоу «Давай поженимся». Удивительная история братьев-тройняшек, похожих друг на друга как три капли воды, не оставила никого равнодушным. Найти спутниц жизни, к сожалению, молодым докторам тогда так и не удалось, а мы в редакции 116.RU решили узнать больше об этой тройне, в профессиональной среде более известной как Доктор Тройняшкин.

Источник: 116.RU

Ильнур, Ильсур и Ильнар родились в Пестречинском районе Татарстана в медицинской семье. Их отец всю свою жизнь проработал акушером-гинекологом. Рождению тройни никто не удивился: по словам братьев, у них в роду было немало двойняшек, хотя подробно семейное древо они никогда не изучали. Так, помнили по рассказам родственников.

Источник: из личного архива героев











Росли мальчишки вместе со старшим братом в доме, буквально заваленном медицинской литературой, поэтому выбор, кем становиться, когда вырастут, практически отсутствовал. Все Мухаметзяновы решили идти по стопам отца.



Источник: из личного архива героев











— А вот выбор специализации был случайным, Ильнар и Ильсур недобрали баллы на ЕГЭ по одному предмету, в итоге двое пошли учиться на педиатров, один — на терапевта, — говорят братья.



О школьных годах вспоминать парням не очень хочется, бывало всякое, и буллинг в том числе. Все вопросы с другими детьми всегда старались решать своими силами, иногда не обходилось и без драк. Веселые истории тоже бывали: грех было не воспользоваться своим положением тройняшек хотя бы раз.

— Стихи по литературе обычно учил только один и выходил к доске трижды, ни разу не заметили подвоха, — рассказывает Ильнар.

Источник: из личного архива героев











Грызть гранит науки парни отправились в Казанский государственный медицинский университет. И поначалу никто даже и не знал, что они тройняшки. Ильнур учился отдельно, по своей специальности, а Ильнар и Ильсур попали в разные группы. То, что в университете учатся тройняшки, все узнали лишь через полгода, хотя до этого уже ходили слухи, что где-то водятся три одинаковых брата.



— Мы случайно спалились, когда шли из «Татмака» втроем на кафедру нормальной анатомии, сложно было не понять, что мы братья, — говорят Мухаметзяновы.

В университете был и неприятный случай: одна из преподавательниц на третьем курсе обучения, видимо, опасалась, что тройняшки провернут трюк с подменой, и заставила всех братьев, хоть они и учились на разных направлениях, сдавать экзамен в один день.

— Еще и в обычном формате сдавать не допустила, сказала, чтобы мы все втроем приходили вместе с должниками. Это было несправедливо, пришлось добиваться через заведующего кафедрой, чтобы сдача проходила своевременно, у каждого в своей группе.

Источник: из личного архива героев











После окончания учебы сложностей с трудоустройством не возникло: по словам тройняшек, участковая сеть всегда имеет вакансии. Ильсур и Ильнур трудились в Пестречинском ЦРБ, а Ильнар отправился в 6-ю городскую поликлинику в Казани.



— На работе тоже никто не знал, что мы тройняшки, да мы и не афишировали. В каком-то смысле жить проще, когда на тебя не показывают пальцем как в зоопарке. Там хотя бы платят за билет. В Татарстане работали спокойно, всё как у всех, — объясняют братья.

Сейчас Ильнур, Ильсур и Ильнар живут и работают в Москве, но в отпуск всегда ездят домой, в Татарстан. Говорить о том, перебрались ли они полностью в столицу, пока не спешат, отмечают: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах».

Источник: из личного архива героев











Молодые доктора завели аккаунт в социальных сетях, где учат подписчиков медицинской грамотности 24/7. Признаются, что после того, как люди видят в Интернете, что они тройняшки и все врачи, относятся немного иначе, много любопытствуют. А те, кто уже успел узнать их с профессиональной стороны, возвращаются вновь и доверяют.



— Самые раздражающие вопросы, которые можно нам задать, — это «Вас родители не путают?» и «У вас одна девушка на троих?» — говорят Мухаметзяновы.

Источник: из личного архива героев











Врачи-тройняшки откровенничают: сейчас считают себя успешно женатыми на работе, иногда жизнь напоминает день сурка. Несколько лет назад, получив предложение поучаствовать в популярном ТВ-шоу, искренне верили в то, что, возможно, встретят там своих будущих жен.



— Но шоу есть шоу, — коротко отвечают на все вопросы про «Давай поженимся» братья.

К слову, в университете братья пользовались популярностью у девушек и нередко возникали неловкие ситуации: дамы влюблялись в одного из братьев, начинали с ним общаться, а потом сталкивались с другим и путались.

В будущем Мухаметзяновы не отрицают возможность завести собственные семьи, даже не против сыграть тройную свадьбу, если избранницы не будут против. Но пока что это всё лишь слова, а как сложится на самом деле, сказать не могут.

Источник: из личного архива героев











— Быть одним из тройняшек — это не всегда просто, но есть и свои плюсы. Уверенность и скорость решения вопросов точно есть. Работа по дому, сложный случай у пациента, поиск необходимой информации и многое другое — втроем выполнять любые поставленные задачи получается быстрее. Каждую задачу оперативно делим на подзадачи, даже не задумываясь, и распределяем между собой. Мы как черепашки-ниндзя, в зависимости от цели есть главный и те, кто его слушаются, — говорят о своих сильных сторонах врачи.