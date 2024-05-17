Как сделать дорожки на даче своими руками: детальная и понятная инструкция

На идеальной даче всё должно быть прекрасно — и дом, и грядки, и дорожки Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Привести в порядок дачный участок, чтобы находиться там с максимальным комфортом и это выглядело бы прилично, можно разными способами. Все-таки это в первую очередь место отдыха. Грязь на садовом участке является одной и самых насущных проблем, поэтому создание дорожек на даче играет важную роль, а закатать всё вокруг бетоном или засыпать гравием — не выход. Давайте разберемся, как сделать дорожки на даче своими руками.



С чего нужно начать

Прежде чем заняться укладкой садовых дорожек на дачном участке и приступать к выбору материала, нужно поработать ландшафтным дизайнером. Разметка территории очень важна, так как отвечает за удобство и красоту. Какие есть варианты?



Дорожки можно сделать прямыми, разделив участок на прямоугольные сектора, где будет всё строго и индустриально. Смотрится такая дача достаточно ухоженно, но зачастую теряется та самая изюминка, дающая возможность отдыхать душой.



Напротив, тропки извилистой формы, проходящие между разрозненными клумбами, кустами и деревьями, придают дачному участку определенную сказочность, таинственность и позволяют расслабиться. Но это слабо сочетается с выращиванием плодовых культур.



Оптимальным решением будет деление участка на зоны для отдыха и работы. Грядки следует упорядочить, чтобы их было удобно окучивать, а вот зону для отдыха можно украшать как угодно, лишь бы это приносило покой и умиротворение.



Если раздумывать о ширине дорожек, то какого-то конкретного стандарта здесь нет. Главное, чтобы было комфортно перемещаться по территории дачи и работать с клумбами и грядками.



Садовые дорожки из плитки

Плитка — хороший вариант для оформления дорожек в саду. Ее изготавливают из разных материалов — бетона, керамики, резины. Но есть и свои недостатки: плитка требует регулярной чистки и правильной укладки, да и смотреться будет как обыкновенный тротуар.



Что нужно для создания таких дорожек:



плитка понравившейся формы и вида;

бордюрный камень для ограждения;

гравий мелкой фракции и песок на подложку.

Укладывать плитку начинают с того, что размечают участок. Выделенные места под дорожки перекапывают, удаляя порядка 10–20 см плодородного слоя. Землю можно распределить по клумбам. Подготовленную зону ограждают бордюрным камнем и насыпают туда слой песка, а следом гравия. Плитку укладывают постепенно, аккуратно утрамбовывая резиновым молотком (киянкой).



Конечно, халявой здесь даже не пахнет, но дорожки получаются очень ухоженными и красивыми. А сэкономить позволит вложенный труд.



Аналогичного эффекта искусственной плитки достигают при помощи шаблона, в который заливают обыкновенный бетон.



Использование натурального камня

Дачные дорожки своими руками можно выстелить природным камнем. Этот материал долговечен и прекрасно смотрится в ландшафтном дизайне, особенно на фоне весенней зелени. Видов этого материала немало:



плитняк (плоские песчаные камни);

булыжники (натуральный камень скругленной формы);

галька (крупная и мелкая);

гранит и мрамор.

Некоторые виды натурального камня можно добыть бесплатно, собрав материал самостоятельно — на пляже или за городом. В частности это может быть неликвид, взятый рядом с карьером.



Укладка натурального камня имеет массу вариантов. Его можно постелить так же как и обычную плитку, выложить мозаикой либо погрузить в цемент — определенно, есть простор для фантазии. Тем более что собранный и выложенный своими руками натуральный камень — это дешево и красиво.



Садовые дорожки из дерева

Древесина — натуральный материал, из которого также можно выложить дорожки на дачном участке. Вариаций применения дерева в таком качестве немало — начиная от обыкновенных досок и заканчивая укладкой спилов (бесплатный материал). Чтобы сделать дорожку долговечной, нужно придерживаться определенных правил.



Самое главное в данном вопросе — какое дерево будет служить долго. Лучший выбор — лиственница или дуб. Однако для продления срока службы следует пропитывать древесину антикоррозийными составами.



Деревянные настилы следует укладывать на дренированную подложку из гравия — так влага не будет задерживаться и приводить к гниению основного элемента дорожки.



Неплохим вариантом укладки деревянных тротуаров на даче является обыкновенный трап. Доски просто приколачивают к брусу, который выкапывают в соответствии с планировкой земельного участка.



У деревянных покрытий есть один немаловажный недостаток — мокрая и загрязненная поверхность досок бывает очень скользкой.

