«В мыслях не было Родине изменять»: Обвиняемый в госизмене новосибирский физик Маслов в последнем слове заявил о невиновности

Новосибирский физик Анатолий Маслов, которого обвиняют в государственной измене, в последнем слове заявил, что не сделал ничего противозаконного и его жизнь была посвящена российской науке. Информацией об этом с НГС поделилась адвокат ученого Ольга Динзе.
Анатолий Маслов выступил с последним словом на судебном заседании, которое прошло в Санкт-Петербурге, в четверг, 16 мая.
— Анатолий Александрович сказал, что до всех событий у него была жизнь, семья, наука. Семья у него была на первом месте, наука отнимала у него все время. После его заключения под стражу все закончилось. Теперь ни семьи, ни той деятельности, которой он посвятил всю жизнь. Также он сказал, что вину он не признает, потому что никаких преступлений он не совершал, у него даже в мыслях никогда не было совершить измену Родине. Последняя фраза была: «теперь моя жизнь, уважаемый суд, в ваших руках», — рассказала НГС Ольга Динзе.
По ее данным, приговор Анатолию Маслову будет вынесен в будущий вторник, 21 мая. Защита настаивает на невиновности ученого.
Ранее государственное обвинение запросило 17 лет колонии строгого режима для Анатолия Маслова. С ученого также хотят взыскать штраф в 500 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении новосибирского физика Анатолия Маслова поступило в Санкт-Петербургский городской суд в середине мая 2023 года. Его обвинили в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Анатолий Маслов занимал должность главного научного сотрудника в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, занимался исследованиями в области аэрогазодинамики, преподавал в НГУ и НГТУ, был награжден первой премией им. академика Петрова, первой премией и золотой медалью им. Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.
76-летнего физика Анатолия Маслова арестовали 28 июня 2022 года в Новосибирске, из зала суда его увезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Решение о заключении под стражу защита Маслова попыталась обжаловать, но суд встал на сторону обвинения.
Кроме Анатолия Маслова под арестом оказались еще три известных физика из Новосибирска. Их также обвинили в госизмене. НГС собрал всё, что известно о делах физиков.