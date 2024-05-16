«В мыслях не было Родине изменять»: Обвиняемый в госизмене новосибирский физик Маслов в последнем слове заявил о невиновности

— Анатолий Александрович сказал, что до всех событий у него была жизнь, семья, наука. Семья у него была на первом месте, наука отнимала у него все время. После его заключения под стражу все закончилось. Теперь ни семьи, ни той деятельности, которой он посвятил всю жизнь. Также он сказал, что вину он не признает, потому что никаких преступлений он не совершал, у него даже в мыслях никогда не было совершить измену Родине. Последняя фраза была: «теперь моя жизнь, уважаемый суд, в ваших руках», — рассказала НГС Ольга Динзе.

