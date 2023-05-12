Гриф «совершенно секретно»: дело новосибирского физика Анатолия Маслова передали в суд — в чем его обвиняют

В Санкт-Петербургский городской суд поступило уголовное дело в отношении новосибирского физика Анатолия Маслова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
— Материалы дела, содержащие гриф «совершенно секретно», переданы судье. У Маслова мера пресечения в виде заключения под стражу, — указано в сообщении.
На сайте суда сообщается, что уголовное дело в отношении Анатолия Маслова поступило в суд 11 мая. Его обвиняют в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Анатолий Маслов занимал должность главного научного сотрудника в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН, занимался исследованиями в области аэрогазодинамики, преподавал в НГУ и НГТУ, был награжден первой премией им. академика Петрова, первой премией и золотой медалью им. Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.
Новосибирского физика арестовали в июне прошлого года, он находился в Москве, в СИЗО «Лефортово». Решение о заключении под стражу защита Маслова попыталась обжаловать, но суд встал на сторону обвинения. НГС поговорил с его сыновьями и узнал о работе ученого.