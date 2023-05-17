Охота за головами: ученые из Академгородка просят защиты — под арестом уже четверо известных физиков

Анатолий Маслов

76-летнего физика Анатолия Маслова арестовали 28 июня 2022 года в Новосибирске. Из зала суда его увезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Решение о заключении под стражу защита ученого попыталась обжаловать, однако суд встал на сторону обвинения. Анатолия Маслова подозревают в предоставлении данных, являющихся гостайной. По одной из версий, секретные сведения связаны с гиперзвуком.

Анатолий Маслов был главным научным сотрудником института, занимался исследованиями в области аэрогазодинамики, преподавал в НГУ и НГТУ. Ученый — известный специалист в области динамики вязкого газа, был награжден первой премией им. академика Петрова, первой премией и золотой медалью им. Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.