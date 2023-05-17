Охота за головами: ученые из Академгородка просят защиты — под арестом уже четверо известных физиков

Прошлым летом на всю страну прогремели три дела новосибирских ученых, которых обвинили в госизмене. Один из них не дождался суда и умер в СИЗО. 16 мая стало известно об аресте еще одного новосибирского физика — Валерия Звегинцева. Истории ученых очень похожи: все задержанные в возрасте, занимались физикой, трое из четырех даже работали в одном институте. Дела о шпионаже расследуются в закрытом режиме, поэтому узнать детали практически невозможно. Известно, что все они связаны с обязательной составляющей научной деятельности — выступлением на международных конференциях и публикацией статей в зарубежных журналах. НГС собрал всё, что известно о делах физиков.
Анатолий Маслов
76-летнего физика Анатолия Маслова арестовали 28 июня 2022 года в Новосибирске. Из зала суда его увезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Решение о заключении под стражу защита ученого попыталась обжаловать, однако суд встал на сторону обвинения. Анатолия Маслова подозревают в предоставлении данных, являющихся гостайной. По одной из версий, секретные сведения связаны с гиперзвуком.
Анатолий Маслов был главным научным сотрудником института, занимался исследованиями в области аэрогазодинамики, преподавал в НГУ и НГТУ. Ученый — известный специалист в области динамики вязкого газа, был награжден первой премией им. академика Петрова, первой премией и золотой медалью им. Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.
Вскоре после ареста всемирно известного ученого НГС поговорил с его сыновьями. Как и коллеги, они сомневались в виновности отца. По словам сына Алексея Николая Маслова, информацию от отца семья получала только через письма. Из них следовало, что Анатолия Маслова содержат в одиночной камере.
— У него обострились некоторые хронические болезни, но медицинскую помощь он там получает. Мама у меня тоже инвалид III группы. Скрыться они, особенно в текущей ситуации, никуда не смогут, да и не захотят. Потому что, я уверен, отцу важно, чтобы все знали, что он не изменник, — рассказывал сын ученого.
В мае 2023 года дело Маслова передали в суд Санкт-Петербурга. Заседания пройдут в закрытом режиме, поскольку материалы помечены грифом «Совершенно секретно». Всё это время пожилой ученый находится в СИЗО.
Дмитрий Колкер
Примерно в то же время, что и Анатолий Маслов, по делу о госизмене арестовали другого новосибирского ученого, доктора физико-математических наук Дмитрия Колкера. 54-летнего физика забрали прямо из частной клиники, где он получал поддерживающую терапию. У Дмитрия была 4-я стадия онкологического заболевания, но это не помешало суду отправить его в СИЗО. Близкие арестованного ученого рассказывали, что он не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса».
На следующий день после ареста Дмитрий Колкер умер — об этом его родным сообщили по телеграмме. На этом страдания семьи Колкера не закончились: родственникам пришлось за свой счет перевезти его тело из Москвы в Новосибирск. Кроме того, тело долго не выдавали родственникам из-за проблем с документами.
Адвокат Колкера написал заявление о проведении проверки по факту гибели Дмитрия Колкера, но Следственный комитет не усмотрел в смерти ученого признаков преступления.
Все дела о госизменах расследуются в закрытом режиме, поэтому узнать позицию обвинения практически невозможно. Предположительно речь шла о передаче секретных данных спецслужбам Китая. Как писал сын ученого Максим Колкер, его отец читал лекции студентам во время международной конференции в Китае. Презентации Колкера, утверждает его сын, перед каждой лекцией заверялись сотрудниками ФСБ.
Александр Шиплюк
В августе 2022 года стало известно об аресте директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка. Его тоже заподозрили в госизмене. О деле Шиплюка почти ничего не известно.
— Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову: госизмена, — коротко комментировал дело научный руководитель института Василий Фомин. В институте прошли обыски, а Шиплюка перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве.
Поговорить с другими коллегами ученого не удалось: они воздержались от комментариев. Один из коллег кратко охарактеризовал ученого:
— Спокойный, рассудительный, аккуратный. Любит кататься на сноуборде, — рассказывал он.
Александр Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, об этом говорится на сайте института.
В институте ученый был заведующим лабораторией, где исследуют проблемы высокоскоростного полета. Основные научные направления Александра Шиплюка связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований. Также его исследования связаны с экспериментальной аэротермодинамикой высокоскоростных летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.
Еще одно дело спустя год
Спустя почти год после трех громких арестов новосибирских ученых стало известно об еще одном деле о госизмене. Обвиняемым снова стал сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН — Валерий Звегинцев. По данным источника НГС, ученого арестовали еще в апреле, но известно о деле стало только сейчас.
ТАСС со ссылкой на источники писал, что Звегинцев находится под домашним арестом. Поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом, как утверждает источник, перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.
Валерий Звегинцев — новосибирский ученый, доктор технических наук. Специалист в области экспериментального моделирования задач механики сплошных сред, в частности, задач гиперзвуковой аэродинамики, автор более 300 научных работ, в том числе 1 монографии и 10 патентов.
Коллеги Звегинцева опубликовали открытое письмо, в котором рассказали об аресте ученого. В обращении также упоминаются Анатолий Маслов и Александр Шиплюк. Авторы публичного обращения попросили защитить ученых от уголовного преследования. Коллеги арестованного Звегинцева уверены, что состава преступления в его действиях точно так же, как и в действиях Маслова и Шиплюка, не было:
— Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всём мире, и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности: выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах, — указано в тексте открытого письма. — Мы хорошо знаем результаты, которые открыто представляли в последние годы наши коллеги, и уверены на сто процентов, что всё это имеет отношение исключительно к фундаментальной науке. Материалы наших коллег неоднократно проверялись экспертной комиссией нашей организации на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, и такие сведения в них обнаружены не были.
Это не единственная попытка ученых поддержать своих арестованных коллег. Летом 2022 года в Академгородке появился стихийный мемориал обвиненным в госизмене ученым — Дмитрию Колкеру и Анатолию Маслову.
Первым фотографию с мемориалом опубликовал интернет-журнал для студентов Новосибирска «Гроза» — ему прислали ее 3 июля около 15:30. Портреты ученых были размещены возле памятника Коптюгу. Кроме того, там были реквизиты для помощи в организации похорон семье Дмитрия Колкера.
После читатели Telegram-канала «Ненаучный городок» сообщили, что портреты убрали, а возле памятника Коптюгу стояла полицейская машина.
Всю информацию о преследовании ученых мы собираем в этом сюжете.