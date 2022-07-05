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Задержали ученого

Тело ученого, арестованного за госизмену, семье сказали возвращать из Москвы за свой счет

Дмитрия Колкера на 4-й стадии рака увезли из новосибирской клиники в лефортовское СИЗО

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Дмитрий Колкер скончался в Москве 2 июля

Дмитрий Колкер скончался в Москве 2 июля

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Семья умершего в Москве ученого Дмитрия Колкера должна будет за свой счет перевезти его тело из Москвы в Новосибирск. Также его тело до сих пор не выдали родственникам из-за проблем с документами. Об этом рассказали сами дети изданию New York Times.

Кроме этого, как рассказал сын ученого Максим Колкер, ФСБ не разрешила им попрощаться с отцом, а только «отправила трехстрочное уведомление о смерти».

— 02.07.2022 доставлен в ГКБ № 29, где в 02:40 скончался, — сказано в документе, фотография которого размещена на странице родственников ученого.

Дмитрия Колкера задержали 30 июня прямо в частной клинике, куда его на каталке привез за день до этого сын Максим Колкер. У него была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Как отмечают близкие, он не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса».

ФСБарестгосизменаДмитрий Колкер
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