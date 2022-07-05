Тело ученого, арестованного за госизмену, семье сказали возвращать из Москвы за свой счет

Дмитрия Колкера задержали 30 июня прямо в частной клинике, куда его на каталке привез за день до этого сын Максим Колкер. У него была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Как отмечают близкие, он не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса».

