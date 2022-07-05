Тело ученого, арестованного за госизмену, семье сказали возвращать из Москвы за свой счет
Дмитрия Колкера на
Семья умершего в Москве ученого Дмитрия Колкера должна будет за свой счет перевезти его тело из Москвы в Новосибирск. Также его тело до сих пор не выдали родственникам из-за проблем с документами. Об этом рассказали сами дети изданию New York Times.
Кроме этого, как рассказал сын ученого Максим Колкер, ФСБ не разрешила им попрощаться с отцом, а только «отправила трехстрочное уведомление о смерти».
— 02.07.2022 доставлен в ГКБ
Дмитрия Колкера задержали 30 июня прямо в частной клинике, куда его на каталке привез за день до этого сын Максим Колкер. У него была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Как отмечают близкие, он не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса».
Ранее мы рассказывали обо всём, что известно об аресте ученого Дмитрия Колкера. Адвокат рассказал нам, насколько это было законно. А наши коллеги собрали воспоминания близких и коллег об ученом.