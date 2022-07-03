Новосибирского ученого с раком в
4-й стадии отправили в СИЗО по подозрению в госизмене. Через день он умер
Собрали всё, что известно об этой истории, в одном материале
За несколько дней история новосибирского ученого-физика Дмитрия Колкера стала известна всей стране.
Из больницы в СИЗО
В 7 утра 30 июня сыну Дмитрия Колкера Максиму позвонил следователь: молодому человеку сообщили, что отца задержали. Максим подумал, что его разыгрывают: за день до этого отца экстренно госпитализировали. У Дмитрия Колкера была
Звонок оказался не шуткой:
— Запретили фотографировать и разговоры записывать под угрозой изъятия всей техники и телефонов. Интересно, что они нашли в презентациях, читаемых студентам с приставками «Основные принципы». Единственное — они читались в Китае на международной сходке, где читались лекции студентам, но рядом с ним всё время был сотрудник ФСБ. На английском выступления и разговоры были запрещены. Как лектор, который участвовал в конференциях, сообщаю вам: любой, даже постерный доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны, — писал Максим Колкер.
Близкие арестованного ученого говорили, что он не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса».
— Мне уже неважно, какое там следствие или свобода будет или нет. Я хочу, чтобы мой отец мог спокойно умереть, находясь в соответствующих хороших условиях. Чтобы рядом были нужные ему родственники, которые ему помогут и поддержат, — подчеркивал Максим Колкер.
Москва
После задержания с Дмитрием Колкером не было связи — ученый успел 2 раза позвонить родным. В первом разговоре он сообщил, что, похоже, улетает в Москву, в «Лефортово». Во втором — предупредил, что дома будет обыск.
1 июля Советский районный суд Новосибирска сообщил, что Дмитрия Колкера до 29 августа отправят в СИЗО. Ученого подозревали по
По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирины Гребневой, онкология в
— Обвинение в шпионаже — это очень тяжелая статья, закрытое следствие и всегда жесткая мера пресечения. Если соответствуют действительности те факты, что у человека
К арестованному Дмитрию Колкеру сразу вылетел адвокат Александр Федулов — на месте ему не смогли объяснить, где находится ученый.
— В следственном управлении мне сказали, что дела у них нет такого. Скорее всего, целенаправленно. В «Лефортово» мне также сказали, что у них такого человека пока нет. Человек, скорее всего, на 99 процентов, находится в «Лефортово», но пока мне в дело вступить не дают. То есть пока без адвокатской защиты, — рассказывал журналисту НГС представитель Дмитрия Колкера Александр Федулов.
Пресс-служба ФСБ никак не комментировала задержание Дмитрия Колкера.
2 июля
Днем 2 июля дочь Дмитрия Колкера Алина Миронова написала у себя на странице во «ВКонтакте», что у нее нет новостей о папе.
— Я приняла решение временно не давать комментариев журналистам. У меня нет новостей. Везде пишут одно и то же. Я буду публиковать на своей странице информацию, которой располагаю, — сообщила девушка.
Предположительно в это время Дмитрий Колкер уже скончался. Это следует из телеграммы, которую родным прислали из больницы.
— Сообщаем, что содержался в СИЗО-2 <...> 02.07.2022 доставлен в ГКБ
Телеграмма пришла семье утром 3 июля. Чтобы подтвердить ее подлинность, дочь ученого звонила в реанимацию и морг московской ГКБ
— Сестра звонила в морг, информация подтвердилась. Они даже не дали попрощаться нашей семье. <...> И теперь я и моя семья без отца. <...> А ведь его только обвинили по подозрению, — написал у себя на стене сын Колкера Максим.
«Абсолютная бесчеловечность и подлость»
Дмитрий Колкер родился в 1968 году. В 1995 году окончил физико-технический факультет НГТУ НЭТИ, кафедру лазерных систем. Как указано на его странице во «ВКонтакте», до поступления в вуз Дмитрий окончил Новосибирский музыкальный колледж.
54-летний Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете, а также профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ).
Научная деятельность Дмитрия Колкера касалась разработки источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.
На странице Дмитрия во «ВКонтакте», кроме фото с лекций, — несколько снимков с органом. В сфере интересов ученый указывал классическую музыку. Вместе с женой Натальей Дмитрий Колкер выступал в том числе в Новосибирской филармонии. У пары трое детей, они активно освещали уголовное дело против отца в соцсетях.
— Про Дмитрия Борисовича знаю только хорошее: и от студентов, которые у него учились, и от общих друзей. По поводу задержания: считаю, что задержание абсурдно и несправедливо, как и в случае с другими учеными, обвиняемыми по статье о «госизмене». Абсолютная бесчеловечность и подлость — не дать умирающему человеку спокойно уйти в кругу семьи, подвергать стрессу и страданиям человека, который столько сделал для российской науки, — рассказывала Дарья Григораш, однокурсница Максима Колкера.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Колкера.
Дмитрий Колкер — не единственный ученый, которого арестовали на этой неделе. После задержания Колкера стало известно о задержании еще одного физика — Анатолия Маслова.