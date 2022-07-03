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Задержали ученого

Новосибирского ученого с раком в 4-й стадии отправили в СИЗО по подозрению в госизмене. Через день он умер

Собрали всё, что известно об этой истории, в одном материале

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Кроме научной деятельности, Дмитрий Колкер увлекался игрой на органе

Кроме научной деятельности, Дмитрий Колкер увлекался игрой на органе

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За несколько дней история новосибирского ученого-физика Дмитрия Колкера стала известна всей стране. 54-летнего доктора физико-математических наук по подозрению в госизмене забрали прямо из частной клиники, где он получал поддерживающую терапию. У Дмитрия была 4-я стадия онкологического заболевания, но это не помешало суду отправить его в СИЗО. На следующий день после этого Дмитрий Колкер умер. Мы собрали всё, что известно об этой истории.

Из больницы в СИЗО

В 7 утра 30 июня сыну Дмитрия Колкера Максиму позвонил следователь: молодому человеку сообщили, что отца задержали. Максим подумал, что его разыгрывают: за день до этого отца экстренно госпитализировали. У Дмитрия Колкера была 4-я стадия рака поджелудочной железы, в больнице он получал поддерживающее лечение после курса химиотерапии.

Звонок оказался не шуткой: 54-летнего профессора забрали из клиники сотрудники ФСБ, на работе ученого прошел обыск. По словам Максима Колкера, у следствия возникли вопросы к лекциям, которые Дмитрий читал студентам во время международной конференции в Китае.

— Запретили фотографировать и разговоры записывать под угрозой изъятия всей техники и телефонов. Интересно, что они нашли в презентациях, читаемых студентам с приставками «Основные принципы». Единственное — они читались в Китае на международной сходке, где читались лекции студентам, но рядом с ним всё время был сотрудник ФСБ. На английском выступления и разговоры были запрещены. Как лектор, который участвовал в конференциях, сообщаю вам: любой, даже постерный доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны, — писал Максим Колкер.

Близкие арестованного ученого говорили, что он не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса».

— Мне уже неважно, какое там следствие или свобода будет или нет. Я хочу, чтобы мой отец мог спокойно умереть, находясь в соответствующих хороших условиях. Чтобы рядом были нужные ему родственники, которые ему помогут и поддержат, — подчеркивал Максим Колкер.

Москва

После задержания с Дмитрием Колкером не было связи — ученый успел 2 раза позвонить родным. В первом разговоре он сообщил, что, похоже, улетает в Москву, в «Лефортово». Во втором — предупредил, что дома будет обыск.

1 июля Советский районный суд Новосибирска сообщил, что Дмитрия Колкера до 29 августа отправят в СИЗО. Ученого подозревали по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание по этой статье — 20 лет. При этом не уточнялось, в какое именно СИЗО поместят Колкера.

По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирины Гребневой, онкология в 4-й стадии входит в перечень тяжелых заболеваний, при которых человека нельзя заключать под стражу.

— Обвинение в шпионаже — это очень тяжелая статья, закрытое следствие и всегда жесткая мера пресечения. Если соответствуют действительности те факты, что у человека 4-я стадия онкологического заболевания, то его нельзя содержать в СИЗО. Есть перечень заболеваний, который исключает содержание под стражей. Это заболевания, когда человек уже в тяжелейшем состоянии, 4-я стадия онкологии к таким и относится, она в этом списке есть. Но, к сожалению, наши суды часто применяют формальный подход, руководствуются тяжестью предъявленного обвинения и принимают такие негуманные решения, — комментировала решение суда Ирина Гребнева.

К арестованному Дмитрию Колкеру сразу вылетел адвокат Александр Федулов — на месте ему не смогли объяснить, где находится ученый.

— В следственном управлении мне сказали, что дела у них нет такого. Скорее всего, целенаправленно. В «Лефортово» мне также сказали, что у них такого человека пока нет. Человек, скорее всего, на 99 процентов, находится в «Лефортово», но пока мне в дело вступить не дают. То есть пока без адвокатской защиты, — рассказывал журналисту НГС представитель Дмитрия Колкера Александр Федулов.

Пресс-служба ФСБ никак не комментировала задержание Дмитрия Колкера.

2 июля


Днем 2 июля дочь Дмитрия Колкера Алина Миронова написала у себя на странице во «ВКонтакте», что у нее нет новостей о папе.

— Я приняла решение временно не давать комментариев журналистам. У меня нет новостей. Везде пишут одно и то же. Я буду публиковать на своей странице информацию, которой располагаю, — сообщила девушка.

Предположительно в это время Дмитрий Колкер уже скончался. Это следует из телеграммы, которую родным прислали из больницы.

— Сообщаем, что содержался в СИЗО-2 <...> 02.07.2022 доставлен в ГКБ № 29, где в 02:40 скончался, — говорится в тексте.

Из текста телеграммы следует, что с 30 июня по 2 июля Дмитрий не получал медицинской помощи

Из текста телеграммы следует, что с 30 июня по 2 июля Дмитрий не получал медицинской помощи

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Телеграмма пришла семье утром 3 июля. Чтобы подтвердить ее подлинность, дочь ученого звонила в реанимацию и морг московской ГКБ № 29.

— Сестра звонила в морг, информация подтвердилась. Они даже не дали попрощаться нашей семье. <...> И теперь я и моя семья без отца. <...> А ведь его только обвинили по подозрению, — написал у себя на стене сын Колкера Максим.

«Абсолютная бесчеловечность и подлость»

Дмитрий Колкер родился в 1968 году. В 1995 году окончил физико-технический факультет НГТУ НЭТИ, кафедру лазерных систем. Как указано на его странице во «ВКонтакте», до поступления в вуз Дмитрий окончил Новосибирский музыкальный колледж.

54-летний Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете, а также профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ).

Научная деятельность Дмитрия Колкера касалась разработки источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач.

На странице Дмитрия во «ВКонтакте», кроме фото с лекций, — несколько снимков с органом. В сфере интересов ученый указывал классическую музыку. Вместе с женой Натальей Дмитрий Колкер выступал в том числе в Новосибирской филармонии. У пары трое детей, они активно освещали уголовное дело против отца в соцсетях.

— Про Дмитрия Борисовича знаю только хорошее: и от студентов, которые у него учились, и от общих друзей. По поводу задержания: считаю, что задержание абсурдно и несправедливо, как и в случае с другими учеными, обвиняемыми по статье о «госизмене». Абсолютная бесчеловечность и подлость — не дать умирающему человеку спокойно уйти в кругу семьи, подвергать стрессу и страданиям человека, который столько сделал для российской науки, — рассказывала Дарья Григораш, однокурсница Максима Колкера.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Дмитрия Колкера.

Дмитрий Колкер — не единственный ученый, которого арестовали на этой неделе. После задержания Колкера стало известно о задержании еще одного физика — Анатолия Маслова. 75-летнего ученого также подозревали в госизмене, его доставили в Москву, в СИЗО «Лефортово».

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