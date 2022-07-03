Новосибирского ученого с раком в 4-й стадии отправили в СИЗО по подозрению в госизмене. Через день он умер

Близкие арестованного ученого говорили, что он не мог самостоятельно есть, «испытывал острые боли», «не всегда адекватно воспринимал окружающее» и принимал прописанные врачом сильнодействующие психотропные препараты «для снятия боли и стресса».



— Мне уже неважно, какое там следствие или свобода будет или нет. Я хочу, чтобы мой отец мог спокойно умереть, находясь в соответствующих хороших условиях. Чтобы рядом были нужные ему родственники, которые ему помогут и поддержат, — подчеркивал Максим Колкер.

