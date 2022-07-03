«Даже не дали попрощаться нашей семье»: дети Дмитрия Колкера рассказали о смерти отца

Дети новосибирского ученого Дмитрия Колкера подтвердили информацию о смерти отца. Ранее информация об этом появилась в СМИ.

— Сегодня ночью папы не стало. Как сообщается в телеграмме, он поступил в больницу 02.07.22, где в 02:40 он скончался. В реанимации больницы подтвердили эту информацию. Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти! Человек не смог уйти в лучший мир рядом со своей семьей, — написала девушка у себя на странице во «ВКонтакте».

