«Даже не дали попрощаться нашей семье»: дети Дмитрия Колкера рассказали о смерти отца
Мужчина скончался на следующий день после ареста
Дети новосибирского ученого Дмитрия Колкера подтвердили информацию о смерти отца. Ранее информация об этом появилась в СМИ.
— Сегодня ночью папы не стало. Как сообщается в телеграмме, он поступил в больницу 02.07.22, где в 02:40 он скончался. В реанимации больницы подтвердили эту информацию. Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти! Человек не смог уйти в лучший мир рядом со своей семьей, — написала девушка у себя на странице во «ВКонтакте».
Фото телеграммы из больницы опубликовал у себя на странице сын Колкера Максим.
— Они даже не дали попрощаться нашей семье.
Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, ученый-физик.