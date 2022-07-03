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Тема дняДети учёного Колкера прокомментировали его смерть
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Задержали ученого

«Даже не дали попрощаться нашей семье»: дети Дмитрия Колкера рассказали о смерти отца

Мужчина скончался на следующий день после ареста

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На фото справа — Дмитрий Колкер накануне задержания

На фото справа — Дмитрий Колкер накануне задержания

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Дети новосибирского ученого Дмитрия Колкера подтвердили информацию о смерти отца. Ранее информация об этом появилась в СМИ.

— Сегодня ночью папы не стало. Как сообщается в телеграмме, он поступил в больницу 02.07.22, где в 02:40 он скончался. В реанимации больницы подтвердили эту информацию. Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти! Человек не смог уйти в лучший мир рядом со своей семьей, — написала девушка у себя на странице во «ВКонтакте».

Фото телеграммы из больницы опубликовал у себя на странице сын Колкера Максим.

— Они даже не дали попрощаться нашей семье. <...> И теперь я и моя семья без отца. <...> А ведь его только обвинили по подозрению, — написал молодой человек.

Фото телеграммы опубликовал сын ученого

Фото телеграммы опубликовал сын ученого

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Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, ученый-физик. 1 июля его отправили в СИЗО на 2 месяца по подозрению в госизмене. По словам близких Колкера, мужчину задержали прямо в больнице, где он получал поддерживающую терапию. У Дмитрия был рак поджелудочной железы 4-й стадии. Родственники ученого сообщали, что он не мог самостоятельно есть. Мы собрали всю информацию об уголовном преследовании ученого в этом сюжете.

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