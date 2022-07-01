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СрочноУченого заключили под стражу за госизмену
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Ученого Дмитрия Колкера арестовали по подозрению в госизмене — его сын заявил, что больного раком отца забрали из клиники

Заключение под стражу назначено на два месяца

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Ученого подозревают в госизмене

Ученого подозревают в госизмене

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Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера по делу о госизмене.

— Постановлением Советского районного суда города Новосибирска от 30 июня 2022 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена») до 29 августа 2022, — сообщили НГС в управлении судебного департамента региона.

В управлении добавили, что постановление не вступило в силу.

Сын ученого Максим Колкер написал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте», что 29 июня отвез отца на каталке в стационар частной клиники, потому что у него четвертая стадия рака. А потом, 30 июня, как утверждает Максим, его отца из больницы забрали сотрудники ФСБ.

— Запретили фотографировать и разговоры записывать под угрозой изъятия всей техники и телефонов. Интересно, что они нашли в презентациях, читаемых студентам с приставками «Основные принципы». Единственное — они читались в Китае на международной сходке, где читались лекции студентам, но рядом с ним всё время был сотрудник ФСБ. На английском выступления и разговоры были запрещены. Как лектор, который участвовал в конференциях, сообщаю вам: любой, даже постерный доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны, — пишет Максим Колкер.

По его информации, отца перевезли на самолете в Москву, чтобы потом отправить в СИЗО.

— Мне уже неважно, какое там следствие или свобода будет или нет. Я хочу, чтобы мой отец мог спокойно умереть, находясь в соответствующих хороших условиях. Чтобы рядом были нужные ему родственники, которые ему помогут и поддержат, — сообщает Максим Колкер.

В пресс-службе ФСБ журналисту НГС в комментарии отказали.

Ранее мы рассказывали о том, что 80-летний академик Сергей Багаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске.

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