Ученого Дмитрия Колкера арестовали по подозрению в госизмене — его сын заявил, что больного раком отца забрали из клиники

В управлении добавили, что постановление не вступило в силу.

Сын ученого Максим Колкер написал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте», что 29 июня отвез отца на каталке в стационар частной клиники, потому что у него четвертая стадия рака. А потом, 30 июня, как утверждает Максим, его отца из больницы забрали сотрудники ФСБ.

— Запретили фотографировать и разговоры записывать под угрозой изъятия всей техники и телефонов. Интересно, что они нашли в презентациях, читаемых студентам с приставками «Основные принципы». Единственное — они читались в Китае на международной сходке, где читались лекции студентам, но рядом с ним всё время был сотрудник ФСБ. На английском выступления и разговоры были запрещены. Как лектор, который участвовал в конференциях, сообщаю вам: любой, даже постерный доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны, — пишет Максим Колкер.