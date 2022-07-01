Ученого Дмитрия Колкера арестовали по подозрению в госизмене — его сын заявил, что больного раком отца забрали из клиники
Заключение под стражу назначено на два месяца
Советский районный суд Новосибирска арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера по делу о госизмене.
— Постановлением Советского районного суда города Новосибирска от 30 июня 2022 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного
В управлении добавили, что постановление не вступило в силу.
Сын ученого Максим Колкер написал у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте», что
— Запретили фотографировать и разговоры записывать под угрозой изъятия всей техники и телефонов. Интересно, что они нашли в презентациях, читаемых студентам с приставками «Основные принципы». Единственное — они читались в Китае на международной сходке, где читались лекции студентам, но рядом с ним всё время был сотрудник ФСБ. На английском выступления и разговоры были запрещены. Как лектор, который участвовал в конференциях, сообщаю вам: любой, даже постерный доклад заверяется в специальных местах для подтверждения отсутствия гостайны, — пишет Максим Колкер.
По его информации, отца перевезли на самолете в Москву, чтобы потом отправить в СИЗО.
— Мне уже неважно, какое там следствие или свобода будет или нет. Я хочу, чтобы мой отец мог спокойно умереть, находясь в соответствующих хороших условиях. Чтобы рядом были нужные ему родственники, которые ему помогут и поддержат, — сообщает Максим Колкер.
В пресс-службе ФСБ журналисту НГС в комментарии отказали.
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